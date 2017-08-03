 Комитет по расовой дискриминации в Женеве обсудит положение татар и украинцев в Крыму

В Женеве с 3 по 4 августа в рамках 93 сессии Комитета по ликвидации расовой дискриминации состоится рассмотрение официального и альтернативного докладов России о реализации прав этнических меньшинств, проживающих в оккупированном Крыму, в частности украинцев и крымских татар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.
Альтернативный отчет "Расизм, дискриминация и борьба с "экстремизмом" в современной России и на подконтрольных ей территориях. О соблюдении Российской Федерацией Конвенции ООН и ликвидации всех форм расовой дискриминации" подготовила украинская общественная организацией "КрымSOS" совместно с антидискриминационным центром "Мемориал" и центром "Сова".
Его авторы обращают внимание на проблемы расизма в России и на аннексированных ею территориях. В отчете проанализированы случаи преследования этнических украинцев и представителей крымскотатарского народа, вызванные, в первую очередь, вооруженной интервенцией и аннексией Крыма в 2014 году.
"Представители этих этносов сталкиваются с серьезными нарушениями прав человека - насильственными исчезновениями, пытками, незаконным лишением свободы - по этническому признаку, и ограничениями в сфере использования и изучения родного языка, религиозных и культурных практик", - отмечают в "КрымSOS".
В организации также добавили, что при подаче своего официального отчета российская сторона пыталась повлиять на Комитет и не допустить рассмотрения альтернативного доклада.
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еузос мок шаки только силу понимают, во главе с их альфа самцом гомодрилом. Это очередной этап геноцида всех кто не холоп Рашпедрильской империи!!!
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