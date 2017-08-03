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 Политика Украины
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Все про:бокс (591) Кличко Владимир (259) Порошенко (13511) спорт (1719)

 Порошенко: "Имя Кличко стало символом победы и прославило Украину на весь мир"

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна гордится достижениями многократного чемпиона мира по боксу Владимира Кличко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Имя Кличко стало символом победы и прославило Украину на весь мир. А триумфы Владимира всегда будут жить в нашей памяти как пример стальной силы воли.

Украина гордится тобой, чемпион!" - написал Президент.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Владимир Кличко завершает карьеру профессионального боксера. ВИДЕО

Напомним, ранее украинский боксер Владимир Кличко заявил, что завершил свою 27-летнюю боксерскую карьеру и планирует заняться другой деятельностью.

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Зато НЕ ГОРДИТЬСЯ кумовством с женой кума Путина (((
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Так и было, до того времени когда Виталик решал дорваться до корыта.
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Кличко: "Имя Кличко стало символом победы и прославило Украину на весь мир"

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Не преувеличивайте с Кличком Украину "прославил" Витя Шапкокрад...
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А кто гордится тобой, Петр, в Украине? Символом чего ты стал за эти три года?
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эти кличко - пустое место, без роду и племени и разочарование украинцев..
боксер пришибленный за три года угробил Киев, отдал своим подельникам на разграбление..
такого свинарника, беспредела с общественный транспортом и тд - в Киеве никогда не было..
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паша дрыщатик, тебя, соску поросенковскую, давно здесь не опускали? да? соскучился?
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тьі ЧМ() ущербное, скажи своему куратору, чтоб крепче тебя пинал))) УЧИ МАТЧАСЬ, кАзлина!
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гни/\ой, ползи давай подальше)))
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паша дрыщатик, ты теперь генабимкодир? сколько ты, шалава, еще будешь перекрашиваться?
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Жаль,что отказался от боя.Все ждали что куму шуфрича харю набьют,жаль!
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всегда будут жить в нашей памяти? а он шо, умер?
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Тут ничего не скажешь,в спорте они великие люди,честь им и хвала, много кто на Западе про Украину услышал благодаря братьям,про остальное можно сегодня не говорить
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Та кажи- вони ж не мертві.
Лишень нагадаю- образити боксера може кожен, та не кожен встигне вибачитися.
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Саня,ты ответы стреляешь как всегда,ладно получишь бджилку,если бы я хотел сказать,тебя бы не спрашивал и не ждал твоего пука,я шо хотел сказал,а к чему твой высер я так и не понял
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І не зрозумієш.
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они были бы великими боксерами, если бы не стали один тупым мэром Киева под патронатом фирташа, второй - кумом шлюхрича.
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от перестановки слагаемых сумма, как известно, не меняется. ни один украинец не породнился бы с тем говном - шлюхричем.
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Ещё одного такого мэра страна может не выдержать.
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А с чего вдруг такие дифирамбы от подхуйловника прозвучали?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: "Имя Кличко стало символом победы и прославило Украину на весь мир"
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