 Порошенко: "Имя Кличко стало символом победы и прославило Украину на весь мир"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Имя Кличко стало символом победы и прославило Украину на весь мир. А триумфы Владимира всегда будут жить в нашей памяти как пример стальной силы воли.
Украина гордится тобой, чемпион!" - написал Президент.
Напомним, ранее украинский боксер Владимир Кличко заявил, что завершил свою 27-летнюю боксерскую карьеру и планирует заняться другой деятельностью.
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Сохраним в первозданном виде
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боксер пришибленный за три года угробил Киев, отдал своим подельникам на разграбление..
такого свинарника, беспредела с общественный транспортом и тд - в Киеве никогда не было..
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Лишень нагадаю- образити боксера може кожен, та не кожен встигне вибачитися.
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"Він воліє панувати в убогому пеклі власної диктатури". https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1404785246255879&id=909814759086266 …
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