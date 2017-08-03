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Все про:Крым (20282) Россия (71706) скандал (5055) Siemens (35)

 Siemens может понести до 200 млн евро убытков в России из-за скандала с "крымскими" турбинами, - директор

siemens

Немецкий концерн Siemens может потерять от 100 до 200 млн евро выручки в России из-за незаконных поставок турбин в аннексированный Крым.

Об этом заявил директор концерна Джо Кэзер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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По его словам, компания уже сделала шаги для сокращения убытков, однако сейчас Siemens не исключает новых мер.

Напомним, в начале июля 2017 года разгорелся скандал вокруг поставок газовых турбин немецкого концерна Siemens в обход санкций Европейского Союза в оккупированный Крым. В концерне заявили, что по меньшей мере две газотурбинные установки, которые он поставил для проекта в России, были доставлены на территорию оккупированного полуострова против его воли.

Послы стран Евросоюза 26 июля согласились расширить санкционный список против России после скандала с газовыми турбинами Siemens.

Берлин стремится добавить еще четыре юридических и физических лица из России в перечень субъектов, чьи активы в ЕС заморожены. Этот пакет ограничений, который сейчас включает 150 человек и 37 компаний, пока действует до 15 сентября.

Ранее в правительстве Германии уже заявляли, что обман Москвы, которая, вопреки контрактам, завезла из России в Крым турбины компании Siemens, приведет к дальнейшему ухудшению отношений двух стран.

В России заявили, что электростанции, для которых завезли турбины, все равно запустят, как и запланировано, 2018 года.
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Хорошо , но мало . Надо хотя бы 10 лярдов зелени убытков для Сименса , чтобы не были хитрожопыми ...
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А лучше закрыть его нах*** этот сборник двуличных деятелей. Все же они знали, но за свои поступки отвечать как то не хочется.
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Та це він для годиться плачеться. Тут одне з двох: або кацапи ВЖЕ заплатили гроші за ризик Сіменсу (ті ж самі 200 лямів, а то і більше), або заплатили не 200 лямів, а два, але не Сіменсу, а безпосередньо так званому директору Джо Кезеру (ця версія більш реальна). І тепер директор плачеться, щоб відвести підозри.
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...о санкциях, о наших друзьях....

2 августа 2017 г., после полугодового запрета Газпром снова получил доступ к 40% мощностей газопровода OPAL. В результате его загрузка выросла более чем на четверть - с 56 млн до 71,5 млн кубометров в сутки. Разблокированные мощности Газпром покупает на ежедневных аукционах.
По итогам возобновления торгов в первый же день новые мощности были использованы на 44,3%. 1 августа средняя загрузка трубопровода была 2,337 млн кубометров в час. Вместе с началом новых газовых суток (6 часов утра) 2 августа она возросла до 2,976 млн кубометров в час и оставалась такой в течение всего дня. Таким образом, в суточном выражении благодаря выкупленным на аукционе мощностям транзит газа через OPAL должен увеличиться на 15,3 млн кубометров. Если мощности будут выкуплены полностью, дополнительно через газопровод можно прокачать 33,3 млн кубометров в сутки, или чуть больше 12 млрд кубометров в год.
Часть газа для немецкой трубы, судя по всему, Газпром перекинул с украинского направления. Согласно официальным данным словацкого оператора Eustream заявка на транзит российского газа через газоизмерительную станцию Вельке-Капушаны на 3 августа сократилась по сравнению с предыдущим днем на 13,4 млн кубометров - со 161 млн до 147,6 млн кубометров. Но поздно вечером оператор скорректировал заявку. Теперь она выросла до 155,1 млн кубометров.
От газопровода "Северный поток", проложенного по дну Балтийского моря, газ в дальнейшем транспортируется по территории Германии по двум трубам - NEL и OPAL.
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а кто вам доктор? нашли с кем дело иметь - с лживыми кацапами
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Може, мені заплакати? Та пішли ви, хитрозаді...!
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===Ранее в правительстве Германии уже заявляли, что обман Москвы, которая, вопреки контрактам, завезла из России в Крым турбины компании Siemens, приведет к дальнейшему ухудшению отношений двух стран.===

====В России заявили, что электростанции, для которых завезли турбины, все равно запустят, как и запланировано, 2018 года===

А пусть возьмет Германия и в ОТМЕСТКУ "Северный поток-2" ВСЕ РАВНО ЗАМОРОЗИТ
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Все они знали куда поставляют, просто вскрылось все как то не красиво. Кто то просто очень любит нефтедоллоры получать от коленовстана
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Так Сименс признались, что знали или до сих пор в отказе?
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крысчане решили поддержать срепы Скрепно должно быть везде! на родине петух из навоза?продолжить традиции на отдыхе!
(сезон 2017 - маленькая деталь слева на заднем плане этого фото, четко указывает на место съемок)
..." там срузький дух...."
Siemens может понести до 200 млн евро убытков в России из-за скандала с "крымскими" турбинами, - директор - Цензор.НЕТ 3749

Siemens может понести до 200 млн евро убытков в России из-за скандала с "крымскими" турбинами, - директор - Цензор.НЕТ 3832

Похоже помогает привлечь кацапню именно купание в гавне. Но все равно как то не густо, мож крысчанам направить трубы с фекалиями на пляжи?
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Нашли с кем бизнес строить а вообще нужно гнать этого Джо Кэзера в три шеи с должности с компенсацией им же убытков все он знал и мечтал что прокатит - да вот засада получилась...
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Ну, что тут скажешь...
С 3/14дарасами якшаться - одни убытки...
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Мало !!!

За окацаплення збитки повинні бути в десятки разів потенційної вигоди !!!
Нема-чого перетворювати мізки й життя на кисіль ...!
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Уверен,что Siemens не участвовал в этой афере,репутация на Западе важнее денег,плюс,реально все боитсья попасть под собственные санкции,даже внутри ЕС просто так купить товар,каторый запрешен на ввоз в рф или Крым,не просто,надо подписать кучу обезателств.гарантий и тд
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомSiemens может понести до 200 млн евро убытков в России из-за скандала с "крымскими" турбинами, - директор
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