 Siemens может понести до 200 млн евро убытков в России из-за скандала с "крымскими" турбинами, - директор

Об этом заявил директор концерна Джо Кэзер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По его словам, компания уже сделала шаги для сокращения убытков, однако сейчас Siemens не исключает новых мер.
Напомним, в начале июля 2017 года разгорелся скандал вокруг поставок газовых турбин немецкого концерна Siemens в обход санкций Европейского Союза в оккупированный Крым. В концерне заявили, что по меньшей мере две газотурбинные установки, которые он поставил для проекта в России, были доставлены на территорию оккупированного полуострова против его воли.
Послы стран Евросоюза 26 июля согласились расширить санкционный список против России после скандала с газовыми турбинами Siemens.
Берлин стремится добавить еще четыре юридических и физических лица из России в перечень субъектов, чьи активы в ЕС заморожены. Этот пакет ограничений, который сейчас включает 150 человек и 37 компаний, пока действует до 15 сентября.
Ранее в правительстве Германии уже заявляли, что обман Москвы, которая, вопреки контрактам, завезла из России в Крым турбины компании Siemens, приведет к дальнейшему ухудшению отношений двух стран.
В России заявили, что электростанции, для которых завезли турбины, все равно запустят, как и запланировано, 2018 года.
1960 22
Суд избрал активистке Femen Диаш, обнажившейся в АП, меру пресечения в виде личного обязательства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(108)
После того, как Siemens отказался работать с Россией, там вспомнили, что концерн "помогал сжигать евреев"(174)
Скандалистке из Femen, оголившейся в Администрации Президента, грозят статьи за хулиганство и подделку документов. 22 июля суд изберет ей меру пресечения(131)
Российский адвокат, с которой встречался сын Трампа, работала на ФСБ, - Reuters(7)
В России нет никаких акций протеста. Все прислушиваются к подозрительному бурчанию в животе(0)
Siemens прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ(117)
Гендиректор "Силовых машин" уволен из-за скандала с турбинами в оккупированном Крыму, - "Интерфакс"(15)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
2 августа 2017 г., после полугодового запрета Газпром снова получил доступ к 40% мощностей газопровода OPAL. В результате его загрузка выросла более чем на четверть - с 56 млн до 71,5 млн кубометров в сутки. Разблокированные мощности Газпром покупает на ежедневных аукционах.
По итогам возобновления торгов в первый же день новые мощности были использованы на 44,3%. 1 августа средняя загрузка трубопровода была 2,337 млн кубометров в час. Вместе с началом новых газовых суток (6 часов утра) 2 августа она возросла до 2,976 млн кубометров в час и оставалась такой в течение всего дня. Таким образом, в суточном выражении благодаря выкупленным на аукционе мощностям транзит газа через OPAL должен увеличиться на 15,3 млн кубометров. Если мощности будут выкуплены полностью, дополнительно через газопровод можно прокачать 33,3 млн кубометров в сутки, или чуть больше 12 млрд кубометров в год.
Часть газа для немецкой трубы, судя по всему, Газпром перекинул с украинского направления. Согласно официальным данным словацкого оператора Eustream заявка на транзит российского газа через газоизмерительную станцию Вельке-Капушаны на 3 августа сократилась по сравнению с предыдущим днем на 13,4 млн кубометров - со 161 млн до 147,6 млн кубометров. Но поздно вечером оператор скорректировал заявку. Теперь она выросла до 155,1 млн кубометров.
От газопровода "Северный поток", проложенного по дну Балтийского моря, газ в дальнейшем транспортируется по территории Германии по двум трубам - NEL и OPAL.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
====В России заявили, что электростанции, для которых завезли турбины, все равно запустят, как и запланировано, 2018 года===
А пусть возьмет Германия и в ОТМЕСТКУ "Северный поток-2" ВСЕ РАВНО ЗАМОРОЗИТ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
(сезон 2017 - маленькая деталь слева на заднем плане этого фото, четко указывает на место съемок)
..." там срузький дух...."
Похоже помогает привлечь кацапню именно купание в гавне. Но все равно как то не густо, мож крысчанам направить трубы с фекалиями на пляжи?
Ответить
Ответить
С 3/14дарасами якшаться - одни убытки...
Ответить
За окацаплення збитки повинні бути в десятки разів потенційної вигоди !!!
Нема-чого перетворювати мізки й життя на кисіль ...!
Ответить
Ответить