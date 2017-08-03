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 Общество
  2004  7
Все про:Киев (17777) паспорт (624) биометрические паспорта (185) ID-карта (51)

 Самый крупный в Украине "Паспортный сервис" по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт будет открыт в Киеве 12 августа

паспорт биометрический

Государственное предприятие "Документ" 12 августа откроет в Киеве самый крупный в Украине "Паспортный сервис" по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Паспортный сервис будет расположен на пл. Победы на третьем этаже универмага "Украина". В настоящее время там идет ремонт, устанавливается оборудование.

"Площадь "Паспортного сервиса" составляет 1,400 тыс. кв. м. Для приема документов, фотографирования и снятия биометрических данных будут использоваться 27 рабочих станций. Получить готовые документы граждане смогут в девяти окнах выдачи", - сообщили в ГП "Документ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый день оформляется 22 тысячи биометрических паспортов, - Госмиграция

Планируется, что новый паспортный центр, который будет функционировать по принципу открытого пространства, сможет принять более 1,5 тыс. чел. в день.

В сообщении отмечается, что новый столичный центр станет 26-м в сети "Паспортного сервиса".

Месяц назад ГП "Документ" расширило "Паспортный сервис" в Харькове. Также планируется расширение Центра обслуживания граждан во Львове (ул. Словацкого, 1.)
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Эти бараны лучше бы наладили само производство этих самых айди карт, а то очередя из-за того что они не успевают их тупо печатать уже как то напрягают.
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шо, не справляется служба с такими темпами миграции?
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нищие украинцы ламанулись за новыми биметрическими паспартами )))))
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Скрепно должно быть везде! на родине петух из навоза?продолжить традиции на отдыхе!

(сезон 2017 - маленькая деталь слева на заднем плане этого фото, четко указывает на место съемок)
..." там срузький дух...."
Самый крупный в Украине "Паспортный сервис" по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт будет открыт в Киеве 12 августа - Цензор.НЕТ 5035

Самый крупный в Украине "Паспортный сервис" по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт будет открыт в Киеве 12 августа - Цензор.НЕТ 92
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Надо сменить паспорт (жена постирала старый) и пошел в районный паспортный стол. В 8:00 я был в очереди сорок вторым. Решил подождать пару месяцев, пока ажиотаж спадет.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСамый крупный в Украине "Паспортный сервис" по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт будет открыт в Киеве 12 августа
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