 Самый крупный в Украине "Паспортный сервис" по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт будет открыт в Киеве 12 августа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Паспортный сервис будет расположен на пл. Победы на третьем этаже универмага "Украина". В настоящее время там идет ремонт, устанавливается оборудование.
"Площадь "Паспортного сервиса" составляет 1,400 тыс. кв. м. Для приема документов, фотографирования и снятия биометрических данных будут использоваться 27 рабочих станций. Получить готовые документы граждане смогут в девяти окнах выдачи", - сообщили в ГП "Документ".
Планируется, что новый паспортный центр, который будет функционировать по принципу открытого пространства, сможет принять более 1,5 тыс. чел. в день.
В сообщении отмечается, что новый столичный центр станет 26-м в сети "Паспортного сервиса".
Месяц назад ГП "Документ" расширило "Паспортный сервис" в Харькове. Также планируется расширение Центра обслуживания граждан во Львове (ул. Словацкого, 1.)
2004 7
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(сезон 2017 - маленькая деталь слева на заднем плане этого фото, четко указывает на место съемок)
..." там срузький дух...."
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