 Группа альпинистов из Одессы попала под камнепад в Северной Осетии, есть пострадавшие, - МИД

Об этом сообщает консульская служба МИД Украины в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Семеро украинцев попали в чрезвычайную ситуацию в Северной Осетии. Трое - травмированы. Продолжается спасательная операция. Будем информировать", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, по данным главного управления МЧС РФ по Республике Северная Осетия, семеро альпинистов из Одессы попали под камнепад.
"Сегодня в шесть утра поступило сообщение от альпинистов из Одессы, совершающих переход через перевал Доппах о том, что группа попала под камнепад. Двое спортсменов, оказавшиеся под завалами, были высвобождены участниками группами, но при этом получили травмы, не позволяющие им передвигаться самостоятельно. Группа из семи человек была зарегистрирована в Северо-осетинском поисково-спасательном отряде и совершала поход по маршруту: "г.Владикавказ-пер.З.Уаза-пер.Кедрина-пер.Оксана+Хазны-пер.Доппах-Дзинага-п.Караугом-в.Уалпата-п.Хицан-Цей-Кармадон-в.Казбек-Владикавказ"", - сообщили в МЧС.
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Ни капельки не жалко!!!
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экстрим куле
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В країні війна , а ці приперлися до оккупантів по скелям плазувати, ось вам і подаруночок.
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