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 Происшествия, За рубежом
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Все про:альпинист (60) камнепад (2) МИД (4221) Россия (71706) Северная Осетия (19)

 Группа альпинистов из Одессы попала под камнепад в Северной Осетии, есть пострадавшие, - МИД

камнепад

Семеро украинцев попали в чрезвычайную ситуацию в Северной Осетии, трое из них получили травмы.

Об этом сообщает консульская служба МИД Украины в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

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"Семеро украинцев попали в чрезвычайную ситуацию в Северной Осетии. Трое - травмированы. Продолжается спасательная операция. Будем информировать", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным главного управления МЧС РФ по Республике Северная Осетия, семеро альпинистов из Одессы попали под камнепад.

"Сегодня в шесть утра поступило сообщение от альпинистов из Одессы, совершающих переход через перевал Доппах о том, что группа попала под камнепад. Двое спортсменов, оказавшиеся под завалами, были высвобождены участниками группами, но при этом получили травмы, не позволяющие им передвигаться самостоятельно. Группа из семи человек была зарегистрирована в Северо-осетинском поисково-спасательном отряде и совершала поход по маршруту: "г.Владикавказ-пер.З.Уаза-пер.Кедрина-пер.Оксана+Хазны-пер.Доппах-Дзинага-п.Караугом-в.Уалпата-п.Хицан-Цей-Кармадон-в.Казбек-Владикавказ"", - сообщили в МЧС.
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Ну вот, блядь, вам гор больше на планете нет, кроме как в оккупировнной россосией Осетии?
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ехать из Одессы и попасть на камни с неба дебилы мля это наш Клуб альпинистов... вечно их заносит на приключения и погибель то на Кавказ, то Памир то Осетия то еще хрен знает куда...
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Что верно то верно! Не***** шастать по москальским горам !
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Северная Осетия это часть Параши, там бывают камни с неба.
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Нема більше де по горах лазити- тільки в рашці?
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Шукали пригод на свою сраку і таки знайшли. Ніколи на розумів альпіністів. Нахрена випробовувати долю?
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Какой нормальный гражданин Украины во время войны попрется в РФ ради хобби? Ни чуть не жалко. Не йух шастать.
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"Ничуть не жалко". Это и отличает украинцев от всех остальных, нормальных народов.
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ну не жалко мне идиота, сующего в розетку два гвоздя!

Ни капельки не жалко!!!
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Дебилы, безвиз открыт, можно по Альпам лазить сколько угодно, но некоторых все равно тянет в родное болото.
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Вот честно, столько нормальных парней погибло, что этих ватанов ни капли не жалко
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Вот есть такой вопрос, что они там делали, не учитывая это беду, неприятностей отхватить там можно от а до я, не от осетинов, основном от русских, в любом случае если мы государство, то должно оказать помощь своим гражданам, потом разобраться, как они оказались там, а не кидать как уже три года продолжается в любых ситуациях.
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писец неделю назад одеситы угробили ребенка насмерть в Абхезии.,...даже какойто мацковский блогер признал что там нас (рюськэ) убивают нет и эти тудаже
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МИД постоянно не рекомендует туристам разные страны, но ни разу не предупреждал об опасности поездок в РФ. Странно, почему?
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то були камені з неба , які так полюбляють любителі рузького миру.
В країні війна , а ці приперлися до оккупантів по скелям плазувати, ось вам і подаруночок.
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Пані Ліля, ви поставили лайк на дописі особи, яка написала що українці не є нормальним народом. Прочитайте уважно цей коментар. фар фаравай 16.
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это убежденные ватаны и колорады, жаль выжили. В здравом уме никто не поедет на оккупированные парашей территории.
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Таких можно и завалить камнями.Нормальные люди в парашу не поедут.
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Я то думав шо камнепади тільки в Криму бувають))) а вони на всіх окупованих територіях оказується
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чи то, як лакмусовий папірець? Скажи мені, які країни ти відвідуєш, і я скажу хто ти?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГруппа альпинистов из Одессы попала под камнепад в Северной Осетии, есть пострадавшие, - МИД
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