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Все про:Госпогранслужба (2928) коррупция (7381) приговор (536) суд (21354)

 Суд отменил приговор к 10 годам тюрьмы генерала ГПСУ Лантвойта

суд генерал лантвойт

Оправданного Лантвойта освободили и восстановили в звании "генерал-лейтенант".

Апелляционный суд Киева отменил приговор к 10 годам тюрьмы и отпустил из-под стражи бывшего директора департамента обеспечения Государственной пограничной службы Олега Лантвойта, осужденного за коррупцию. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщил его адвокат Сергей Козий, передают "Українські новини".

"Суд 31 июля огласил полный текст решения по нашей апелляции. Жалоба удовлетворена, приговор отменен, производство закрыто. Суд апелляционной инстанции посчитал, что нет доказательств его (Лантвойта, - ред.) вины", - цитируют Козия.

Таким образом, приговор к тюремному заключению отменили, а Лантвойт освободили из-под стражи, где находился с ноября 2015 года, и восстановили в звании "генерал-лейтенант".

Адвокат Сергей Козий добавил, что апелляционное рассмотрение длилось более полутора лет, потому что коллегия судей не раз сменялась.

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Напомним, 3 ноября 2015 года суд приговорил к 10 годам тюрьмы экс-генерала ГПСУ Олега Лантвойта, обвиняемого в получении 350 тыс. грн взятки "за принятие положительных решений по закупке имущества для нужд Госпогранслужбы Украины".
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Эта тварь была заместителем Председателя Госпогранслужбы Украина Литвина Н.М. (брата Литвина Владимира, нынешнего нардепа) и возглавляла тыл ведомства. Он наживался на войне, на крови. На Востоке УКраины погибло более 60 пограничников! И теперь эта сука оправдана! Он снова генерал-лейтенант!!! Вот почему меня мутит, когда слышу об украинских судах. Хуже них в нашей стране нет ничего!!!!
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есть, миллионы людей, которые выбирают ублюдков, главное их больше еб.. и все ОК.
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Судді мають бути звільнені, а генерал знову має бути арештований і засуджений!
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если бы кто нибудь это осуществил, из прав имеющих на то
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Влада патріотів, яка прийде після банди рошена, всіх крадіїв та олігархів посадить в тюрму.
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после рошена придет Юля, и всё станет ещё хуже. Там никаким патриотизмом не пахнет, зато пахнет большими деньгами. К моему большому сожалению.
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"Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать" М. Твен.
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Сначала законы о выборах почитай наши и мб потом сразу пропадут высказывания о том кто и кого выбирает.
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плавно перейдем в аналог РФ, только не по экономике
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+ ему еще денежку выплатят за прогулы и все такое - вот это борьба с коррупцией то и с такими то прекрасными судами после реформы ммммм....
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" Вот почему меня мутит, когда слышу об украинских судах. Хуже них в нашей стране нет ничего!!!!"
Как, а Порошенко?
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Нет, украинские суды по степени ублюдочности вне конкуренции. А уже после них идут: СБУ, прокуратура, Порошенко и т.д.
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Браво!
Бис!
У нас коррупции нет!
А на нет.И суда нет!
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Компенсацию вполне может получить. Да и восстановиться в должности тоже.
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Так тоді потрібно посадити суддів, які винесли обвинувальний вирок!
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Следаков и Матиоса до кучи. Но будет как обычно.
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Не вполне, а получит за вынужденный прогул и восстановят на службе.
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Он же в турме сидел. Подорванное здоровье, психологическая травма и т.д. Это если там не было какого-то договора, типа мы выпускаем, но сиди на попе тихо, и у тебя всё будет хорошо.
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Он еще и зарплату генеральскую получит за все то время, пока сидел
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Одних ловят, других выпускают- прямо поток. Следы коррупции совсем запутали
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Все правильно,у нас коррупции нет,судьям оправдавших дорогу у ВС,а облажавшимся на район
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Ну раз всех отпускают, то чего этого сажать решили в самом гуманном и справедливом в мире украинском суде и выпустили очередного вора, ну а мы лохи за все украденное заплатили и еще заплатим из своих карманов. До тех пор пока мы будем только сидеть в интернете и строчить гневные посты нас все так же будут откровенно грабить и плевать нам в лицо.
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власть в руках у кучки клептократов , они будут сажать АТОвцев , мелких чиновников , кого угодно но только не самих себя ...
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"Это не "зрада", а реальная работа следователей и государственных обвинителей военной прокуратуры Центрального региона." - об этом написал главный военный прокурор, заместитель генпрокурора Анатолий Матиос на странице в Facebook. Источник: https://censor.net.ua/p359109

Что дальше?
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Гниль с "головы" дала свои метастазы повсюду, а простым сразу заткнут рот "начни с себя", а мы (воры и коррупционеры) будем посмотреть.

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Хочется услышать Матиоса. Он так выступал в свое время насчет этого дела.
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Ви між тим як ловите, та відпускаєте, хоча б "окольцовуйте" (як орнітологи)!
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2 года назад "была вина"-посадили, а теперь видимо исчезли свидетели процесса дачи взятки. Так это любого так могут освободить, когда свидетели умрут или уедут.
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Что тут понимать?: Если РЫНОЧНАЯ ЦЕНА ПРОДУКТА - ЗАПЛАЧЕННЫЕ ЗА НЕГО ДЕНЬГИ > НУЛЯ, тогда наградить Суд отменил приговор к 10 годам тюрьмы генерала ГПСУ Лантвойта - Цензор.НЕТ 893. Если РЫНОЧНАЯ ЦЕНА ПРОДУКТА - ЗАПЛАЧЕННЫЕ ЗА НЕГО ДЕНЬГИ < НУЛЯ, тогда посадить Суд отменил приговор к 10 годам тюрьмы генерала ГПСУ Лантвойта - Цензор.НЕТ 893. Прокуратура смогла доказать справедливость этих неравенств или суд - обратное?
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В свое время "сбили очередную волну недоверия к правоохранительной и судебной власти", посадив генерала. Он себя правильно повел... молчал, никого не сдал и... voi la - да здравствует свобода!!!
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