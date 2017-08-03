 Суд отменил приговор к 10 годам тюрьмы генерала ГПСУ Лантвойта

Апелляционный суд Киева отменил приговор к 10 годам тюрьмы и отпустил из-под стражи бывшего директора департамента обеспечения Государственной пограничной службы Олега Лантвойта, осужденного за коррупцию. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщил его адвокат Сергей Козий, передают "Українські новини".
"Суд 31 июля огласил полный текст решения по нашей апелляции. Жалоба удовлетворена, приговор отменен, производство закрыто. Суд апелляционной инстанции посчитал, что нет доказательств его (Лантвойта, - ред.) вины", - цитируют Козия.
Таким образом, приговор к тюремному заключению отменили, а Лантвойт освободили из-под стражи, где находился с ноября 2015 года, и восстановили в звании "генерал-лейтенант".
Адвокат Сергей Козий добавил, что апелляционное рассмотрение длилось более полутора лет, потому что коллегия судей не раз сменялась.
Напомним, 3 ноября 2015 года суд приговорил к 10 годам тюрьмы экс-генерала ГПСУ Олега Лантвойта, обвиняемого в получении 350 тыс. грн взятки "за принятие положительных решений по закупке имущества для нужд Госпогранслужбы Украины".
4580 48
В суде по делу Януковича будет допрошен экс-представитель Украины при ООН Сергеев, - обвинение(4)
Государственный адвокат Януковича поддерживает ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная"(9)
Перестрелка в помещении московского облсуда. ВИДЕО камер наблюдения(28)
Суд по делу о госизмене Януковича: СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ(16)
Генпрокурор идёт по пути закрытия самых крупных дыр – блогер(0)
ГФС открыла дело против ЦПК Шабунина. ДОКУМЕНТ(162)
Приоритетом реформ в Украине для ЕС выступает борьба с коррупцией, - глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Вагнер(24)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как, а Порошенко?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Бис!
У нас коррупции нет!
А на нет.И суда нет!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Что дальше?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить