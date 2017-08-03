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Все про:арест (10356) дети (3260) Запорожье (1578) Нацполиция (8230) суд (21353)

 Суд Запорожья арестовал горе-родителей, которые хотели продать ребенка за 5 тысяч долларов

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Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

В Запорожье суд избрал родителям, которые хотели продать своего ребенка, меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 128 тыс. грн.

"2 августа суд избрал меру пресечения 28-летней и 37-летнему жителям Запорожья в виде ареста сроком на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 128 тысяч гривен за каждого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчик, которого хотели продать, находится в больнице, а его 9-летний брат - в интернате.

Сейчас продолжается расследование производство по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

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