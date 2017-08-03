 Суд Запорожья арестовал горе-родителей, которые хотели продать ребенка за 5 тысяч долларов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

В Запорожье суд избрал родителям, которые хотели продать своего ребенка, меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 128 тыс. грн.

"2 августа суд избрал меру пресечения 28-летней и 37-летнему жителям Запорожья в виде ареста сроком на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 128 тысяч гривен за каждого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчик, которого хотели продать, находится в больнице, а его 9-летний брат - в интернате.

Сейчас продолжается расследование производство по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).



