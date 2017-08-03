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 Необходимо прекратить блокирование передвижения СММ ОБСЕ на Донбассе, - посольство США в Украине

обсе хуг йованович волкер

Посольство США в Украине призывает прекратить препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе и позволить наблюдателям свободно передвигаться по всей территории Украины.

Об этом говорится в заявлении в аккаунте диппредставительства США в Украине в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Необходимо прекратить препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По мандату СММ ОБСЕ должна свободно передвигаться по всей Украине", - сказано в сообщении американского посольства .

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Это что претензии к Украине?? Или РАИСКИМ террористам дают понять что они запрещают передвигаться по территории Украины?
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Как-то так.
ОБСЕ в своих отчетах только на орков жалуется, что те их куда-то не пускают.
Вот последнее:
Необходимо прекратить блокирование передвижения СММ ОБСЕ на Донбассе, - посольство США в Украине - Цензор.НЕТ 199
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Необходимо, чтобы спала жара и стало прохладнее. Высказывание из той же серии...
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Одно интересно,как этим зашуганным собираются передавать контроль над границей,и шо это за контроль будет,если каждый обдроченец легко их чмырит и посылает куда хочет,а те только скулят
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеобходимо прекратить блокирование передвижения СММ ОБСЕ на Донбассе, - посольство США в Украине
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