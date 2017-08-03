 Необходимо прекратить блокирование передвижения СММ ОБСЕ на Донбассе, - посольство США в Украине

Об этом говорится в заявлении в аккаунте диппредставительства США в Украине в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Необходимо прекратить препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По мандату СММ ОБСЕ должна свободно передвигаться по всей Украине", - сказано в сообщении американского посольства .
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ОБСЕ в своих отчетах только на орков жалуется, что те их куда-то не пускают.
Вот последнее:
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