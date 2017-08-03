 "Спасибо за непревзойденные поединки и победы!", - Гройсман пожелал Владимиру Кличко новых успехов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook
"Владимир Кличко объявил о завершении спортивной карьеры. Спасибо за непревзойденные поединки и победы!", - написал он.
Также премьер-министр пожелал Кличко "успехов и достижений на новых фронтах".
Напомним, ранее украинский боксер Владимир Кличко заявил, что завершил свою 27-летнюю боксерскую карьеру и планирует заняться другой деятельностью.
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главное что по любому будет лучше гройсмана
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А теперь по теме: братья КЛИЧКО прославили Украину на весь мир.Я аплодирую стоя!
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