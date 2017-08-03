EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины, Спорт
  383  13
Все про:бокс (590) Кличко Владимир (258) спорт (1718) Гройсман (3240)

 "Спасибо за непревзойденные поединки и победы!", - Гройсман пожелал Владимиру Кличко новых успехов

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил легендарного боксера Владимира Кличко за победы и пожелал ему новых успехов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook

"Владимир Кличко объявил о завершении спортивной карьеры. Спасибо за непревзойденные поединки и победы!", - написал он.

Также премьер-министр пожелал Кличко "успехов и достижений на новых фронтах".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Владимир Кличко завершает карьеру профессионального боксера. ВИДЕО

Напомним, ранее украинский боксер Владимир Кличко заявил, что завершил свою 27-летнюю боксерскую карьеру и планирует заняться другой деятельностью.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
займись работой чудо. Грося работой займись, ни хера не делает только мелет языком.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Знов Грося з піднятим пальцем... Цікаво, він хоч коли небудь каже правду?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
неплохой из него премьер министр получится
главное что по любому будет лучше гройсмана
 показать весь комментарий
Ответить
 
В результате геноцида над пенсионерами,их число в стране до 1 октября, сократится на шестизначное число.
А теперь по теме: братья КЛИЧКО прославили Украину на весь мир.Я аплодирую стоя!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Олег Хардин - вперед батька вылез - нюх потерял... Сначала Порошенко, потом Гройсман, потом Яценюк должен... Доиграется Грося - папа следит за этим строго...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что тебе, пейсатый сказочник, будут желать, когда ты с позором будешь бежать с премьерского поста?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Спасибо за непревзойденные поединки и победы!", - Гройсман пожелал Владимиру Кличко новых успехов
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти