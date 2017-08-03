EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  537  10
Все про:дезинформация (76) пропаганда (2169) Россия (71698) США (13145) IT-индустрия (134)

 Сайт для борьбы с российскими фейками и пропагандой создали в США, - Reuters

пропаганда фейк rt

В среду в США запустили веб-сайт Hamilton 68, задачей которого будет отслеживать российскую пропаганду и фейки в соцсети Twitter.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Главарь российских наемников Захарченко пообещал наказать "оплотовца", который ударил пропагандиста НТВ

Сайт создали исследователи из Альянса по защите демократии при поддержке Фонда Маршалла "Германия-США" ( The German Marshall Fund of the United States).

На ресурсе "практически в режиме реального времени" отображается анализ англоязычных "твитов" из 600 учетных записей в Twitter, которые, по мнению аналитиков, принадлежат пользователям, распространяющих российскую пропаганду.

Данные аккаунты имеют отношение к кампаниям по дезинформации, за которыми стоят российские пропагандистские монстры, такие как RT и Sputnik.

Среди них также присутствуют автоматические "боты" и "киборги" или частично контролируемые человеком аккаунты, через которые распространяется российская пропаганда.

Исследовательская группа изучает возможность проведения аналогичных анализов для других платформ, включая Facebook, YouTube и Reddit.

Смотрите также: "Подошел человек в кадр, закричал матом: "Россия - это пи-пи-пи", - кремлевские пропагандисты рассказали свою версию избиения в День ВДВ. ВИДЕО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в первый день на сайте зарегистрировалось 120000 человек, ровно столько работает в ФСБ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
.....так лучше поздно, чем во время Третьей Мировой........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Суть в том, что вся информация которая ретранслируется из-за поребрика является фейком в 99,99%. 0,01% приходится на прогноз погоды, но и там частенько киздят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На московскую пропаганду вложились на десятки миллиардов нефте-баксов, а разоблачением фейков занимаются волонтёры. Неравные условия, необходимо законодательно запретит как саму пропаганду так и признание бандитского анклава государством.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пусть американцы благодарят Бога,что каждый день не слушают еврейские сказки про рехформы та поркращеня ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
А у нас ни на что денег нет.Всё украли и что самое главное: НИКТО НЕ СИДИТ!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСайт для борьбы с российскими фейками и пропагандой создали в США, - Reuters
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти