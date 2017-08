 Сайт для борьбы с российскими фейками и пропагандой создали в США, - Reuters

Об этом сообщает Reuters , передает Цензор.НЕТ Сайт создали исследователи из Альянса по защите демократии при поддержке Фонда Маршалла "Германия-США" ( The German Marshall Fund of the United States).На ресурсе "практически в режиме реального времени" отображается анализ англоязычных "твитов" из 600 учетных записей в Twitter, которые, по мнению аналитиков, принадлежат пользователям, распространяющих российскую пропаганду.Данные аккаунты имеют отношение к кампаниям по дезинформации, за которыми стоят российские пропагандистские монстры, такие как RT и Sputnik.Среди них также присутствуют автоматические "боты" и "киборги" или частично контролируемые человеком аккаунты, через которые распространяется российская пропаганда.Исследовательская группа изучает возможность проведения аналогичных анализов для других платформ, включая Facebook, YouTube и Reddit.