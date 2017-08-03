 В связи с перекрытием митингующими Харьковского шоссе в Киеве изменено движение общественного транспорта, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
"Сегодня, 3 августа с начала движения, а именно - с 4:00, митингующими перекрыто Харьковское шоссе в районе остановки "Институт химии". В связи с этим заблокирована работа трамваев маршрутов №№ 8, 22, 29 и автобусов маршрутов №№ 42, 45, 51, 3, 115. На участке работает полиция", - сказано в сообщении.
Отмечается, что движение трамваев маршрута №8 организовано следующим образом: бул. Перова - ст. м "Лесная"; движение трамваев маршрута №22: ул. Перова - Дарницкое ТРЭД. Трамваи маршрута №29 курсируют от ст. м. "Лесная" до ул. Сабурова.
Выезд автобусов маршрутов №№ 42, 45, 51, 63, 115 направлен в объезд Харьковского шоссе. Движение автобусов маршрута №115 организовано с Дарницкого площади до Контрактовой площади, автобусов маршрута №45 - ст. м. "Харьковская" до ул. Привокзальной. Движение автобусов маршрута №51 организовано на двух участках: ст. м. "Красный Хутор" - ул. Привокзальная, ст. м. "Лыбидская" - Дарницкая ул., автобусы маршрутов №63 курсируют так: ст. м. "Красный Хутор" - ул. Привокзальная, автобусы маршрута №42 - от ул. Шептицкого в Дарницкий универмага.
Напомним, ночью жители местных домов перекрыли улицу, протестуя против отключения им энергоснабжения. Люди потребовали встречи с представителями властей, и остались там до утра. По состоянию на 9:00 к протестующим вышел заместитель директора департамента - начальник управления жилищно-коммунальной политики КГГА Александр Малыхин и представитель администрации Днепровского района. Также ожидают представителя "Киевэнерго" для сверки задолженности. Жители требуют, чтобы с каждым заключили персональные договоры. По состоянию на 9 утра приехал автобус Нацгвардии. По словам протестующих, общий долг по их домам составляет 3,1 миллиона гривен из-за того, что скандальный застройщик Войцеховский не рассчитался с энергетиками.
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пусть подают в самый честный суд, который в свое время помог этому Вайцеховскому построить незаконно дома!
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