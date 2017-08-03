EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Киевские новости
  1481  22
Все про:акция (2188) КГГА (1999) Киев (17772) протест (5488) транспорт (1221) электроэнергия (50)

 В связи с перекрытием митингующими Харьковского шоссе в Киеве изменено движение общественного транспорта, - КГГА

протест перекрытие

В связи с перекрытием митингующими Харьковского шоссе, заблокирована работа трамваев маршрутов № 8, 22, 29, автобусов №42, 45, 51, 3, 115.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

"Сегодня, 3 августа с начала движения, а именно - с 4:00, митингующими перекрыто Харьковское шоссе в районе остановки "Институт химии". В связи с этим заблокирована работа трамваев маршрутов №№ 8, 22, 29 и автобусов маршрутов №№ 42, 45, 51, 3, 115. На участке работает полиция", - сказано в сообщении.

Отмечается, что движение трамваев маршрута №8 организовано следующим образом: бул. Перова - ст. м "Лесная"; движение трамваев маршрута №22: ул. Перова - Дарницкое ТРЭД. Трамваи маршрута №29 курсируют от ст. м. "Лесная" до ул. Сабурова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник Кличко нардеп Белоцерковец посоветовал людям, перекрывшим шоссе в Киеве из-за отключения электричества, самим скинуться на достройку электросетей

Выезд автобусов маршрутов №№ 42, 45, 51, 63, 115 направлен в объезд Харьковского шоссе. Движение автобусов маршрута №115 организовано с Дарницкого площади до Контрактовой площади, автобусов маршрута №45 - ст. м. "Харьковская" до ул. Привокзальной. Движение автобусов маршрута №51 организовано на двух участках: ст. м. "Красный Хутор" - ул. Привокзальная, ст. м. "Лыбидская" - Дарницкая ул., автобусы маршрутов №63 курсируют так: ст. м. "Красный Хутор" - ул. Привокзальная, автобусы маршрута №42 - от ул. Шептицкого в Дарницкий универмага.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Жители домов скандального застройщика Войцеховского до сих пор блокируют шоссе в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Напомним, ночью жители местных домов перекрыли улицу, протестуя против отключения им энергоснабжения. Люди потребовали встречи с представителями властей, и остались там до утра. По состоянию на 9:00 к протестующим вышел заместитель директора департамента - начальник управления жилищно-коммунальной политики КГГА Александр Малыхин и представитель администрации Днепровского района. Также ожидают представителя "Киевэнерго" для сверки задолженности. Жители требуют, чтобы с каждым заключили персональные договоры. По состоянию на 9 утра приехал автобус Нацгвардии. По словам протестующих, общий долг по их домам составляет 3,1 миллиона гривен из-за того, что скандальный застройщик Войцеховский не рассчитался с энергетиками.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вчера купил автомобиль без аккумулятора, завтра перекрою дорогу, что бы власти купили мне аккумулятор!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так,шо,они должны за Вайцеховского платить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По словам протестующих, общий долг по их домам составляет 3,1 миллиона гривен из-за того, что скандальный застройщик Войцеховский не рассчитался с энергетиками.Источник: https://censor.net.ua/n450257
 показать весь комментарий
Ответить
 
видимо дома не сданы в эксплуатацию? Ну так в таком доме и квартира стоит дешевле!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ну да.ГОСТ никого нынче не интересует.Як це так?Як може бути здан дом,без всех сделанных работ?Треба садить здавальщиков та приёмщиков
 показать весь комментарий
Ответить
 
Торжество справедливости.Та оглядка на попередникив, будущих здавальщиков та приёмщиков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
да и почему они перекрывают шоссе, а не окружили дом судьи выпустившего того под заставу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
верю, когда заключали договор были все наивными!!
пусть подают в самый честный суд, который в свое время помог этому Вайцеховскому построить незаконно дома!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Их называли Твиксами. Почему, потому что сладкие. Это как? - ну это когда ты взял долларовый кредит, для покупки квартиры на стадии котлована
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
от даунецких годами ждут оплаты и не отключают, дождались пока они ветку построят, тогда отключили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацманавты на месте,а водомет бы в самый раз в такую жару
В связи с перекрытием митингующими Харьковского шоссе в Киеве изменено движение общественного транспорта, - КГГА - Цензор.НЕТ 7961



 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Так- аби хлопці не зпеклися на такій жарі.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Ти диви- і ніяка НГУ зі зброєю в руках їх не розганяє...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну если Украинцам нравится,как ворьё с них выдавливает последние соки, и массово отправляет на тот свет то пусть сидят на попе ровно ...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ связи с перекрытием митингующими Харьковского шоссе в Киеве изменено движение общественного транспорта, - КГГА
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти