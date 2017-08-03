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 ГФС не расследуют уголовное производство в отношении должностных лиц "Центра противодействия коррупции": материалы переданы в прокуратуру

гфс

В настоящее время Главное управление Государственной фискальной службы в г. Киеве не ведет расследование ранее открытого уголовного производства в отношении должностных лиц "Центра противодействия коррупции", его материалы переданы в прокуратуру.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил и. о. начальника Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины Роман Татаринов.

По его словам, 9 июня текущего года в следственное управление финансовых расследований ГУ ГФС в Киеве поступило заявление от общественной организации о совершении должностными лицами ОО "Центр противодействия коррупции" преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК. По этому заявлению было открыто уголовное производство.

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"Прокуратурой г. Киева определена подследственность в данном уголовном производстве за иным органом досудебного расследования, в связи с чем материалы уголовного производства во исполнение постановления прокуратуры города Киева были направлены в ее адрес. На сегодняшний день следователями органов ГФС другие уголовные производства по деятельности "Центра противодействия коррупции" не открывались", - рассказал Татаринов.

Ранее сообщалось, что Главное управление Государственной фискальной службы в Киеве открыло уголовное производство в отношении руководителей общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).
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Какие налоги у ОО "Центр противодействия коррупции"?
У них же только зарплата.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГФС не расследуют уголовное производство в отношении должностных лиц "Центра противодействия коррупции": материалы переданы в прокуратуру
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