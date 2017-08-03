Главарь российских наемников Захарченко пообещал наказать "оплотовца", который ударил пропагандиста НТВ.

Главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко заявил, что "Оплот" намерен разобраться с человеком, который ударил журналиста "НТВ". Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Негодяй, ударивший журналиста "НТВ", зря прикрывался именами "Оплота" и "ДНР". "Оплотовцы" уже решили объяснить этому типу, как вести себя в обществе", - прокомментировал Захарченко инцидент, произошедший вчера в московском Парке Горького.
Напомним, вчера в прямом эфире телеканала НТВ во время прямой трансляции празднования Дня ВДВ, мужчина в футболке "Оплота" ударил по лицу корреспондента, после чего трансляция прервалась.
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Американские сенаторы направили открытое письмо в ФИФА
Они требуют проверить условия труда рабочих на стройках объектов Чемпионата мира по футболу 2018 года. Они потребуют лишить россию права проведения турнира, если будут получены доказательства нарушения прав человека.
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- Проверить условия труда рабочих на российских стройках объектов Чемпионата мира по футболу 2018 не представляется возможным из-за невыносимого запаха мочи на указанных объектах.
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Захер командує іхтамнетами? Не думаю.
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Так "Оплот" уже разобрался. Говорит: "Ё-маё! Тело - не моё! А такую футболку в любом военторге купить можно!"
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Если кому онтересно, тело зовут Дмитрий Орлов.
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«Северный поток - 2», нефтегазовый сектор, банковский сектор и прочие секторы - всё это мелочи
Вот что главное:
Министр финансов по согласованию с Директором национальной разведки и Госсекретарём США не позднее 180 дней после принятия закона, а впоследствии ежегодно, должен предоставлять соответствующим комитетам Конгресса открытый Доклад об олигархах и полугосударственных организациях Российской Федерации. В нем должны быть представлены данные о ключевых политических фигурах России и олигархах; идентифицирован уровень их близости к Владимиру Путину и другим членам российской правящей элиты; установлены масштабы их состояний и источники доходов; перечень их родственников, включая супругов, детей, родителей, их активы, включая инвестиции, бизнес-интересы, собственность, приносящую доходы; выявление зарубежных компаний, аффилированных с этими лицами
Абрамович, Дерипаска, Потанин, Прохоров, Авен, Фридман, Вексельберг, Усманов, Михельсон и прочая, прочая, прочая из списка Forbes - части воровской системы Путина и все они со своими чадами и домочадцами живут на Западе. И все держат там награбленное. «Русский мир» - это для дебилов у зомбоящика. А они не дебилы. И все они теперь могут лишаться того, что составляла смысл их жизни на протяжении десятилетий. Яхты, дворцы, счета и красивая жизнь в уютных странах - всё может пойти прахом. Из-за кого? - Из-за Путина.
Путин был им нужен. Путин был просто необходим. Без Путина нельзя было наворовать столько. Это было.
Теперь Путин не нужен. Наоборот, Путин стал опасен.
Кто будет лох, а кто вывернется?
- Тот вывернется, кто заменит Путина, на нового своего договороспособного с Западом.
Запад отблагодарит за устранение ёбнутого. Запад опять закроет глаза.
Победителям достанется имущество проигравших Это дополнительный бонус
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на пьяни футболка московского бойцового клуба "оплот". к дыре не имеет никакого отношения.
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Интересно, а как бандиты будут наказывать своего подельничка? Перо в бок, маслину в лобешник или "опустят" всей толпой? Ведь инструментов правосудия и наказания там и в помине нет.
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с каких куёв этот москаль олигофрен стал вдруг оплотовцем?)
дайте ему политическое убежище в ДНР
прежде чем ему 15 суток впаяют
хотя наврядли он к обезьянам в лугандон поедет
зассыт
лучше уж в кацапской тюрьме, там порядка больше и безопасней
... и макароны дают))
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Надеюсь,захерченко слово свое сдержит.Каждый москаль должен быть наказан.
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Пропогандон за свои высеры мгновенно получил в табло от пропагандируемого быдла, а быдло очень скоро встретится со своей наградой для Хероя.
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