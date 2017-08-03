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 Главарь российских наемников Захарченко пообещал наказать "оплотовца", который ударил пропагандиста НТВ

нтв

Боевики "ДНР" пообещали "наказать" мужчину, который избил представителя российского телеканала на глазах у миллионов телезрителей.

Главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко заявил, что "Оплот" намерен разобраться с человеком, который ударил журналиста "НТВ". Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Негодяй, ударивший журналиста "НТВ", зря прикрывался именами "Оплота" и "ДНР". "Оплотовцы" уже решили объяснить этому типу, как вести себя в обществе", - прокомментировал Захарченко инцидент, произошедший вчера в московском Парке Горького.

Также читайте: "Подошел человек в кадр, закричал матом: "Россия - это пи-пи-пи", - кремлевские пропагандисты рассказали свою версию избиения в День ВДВ. ВИДЕО

Напомним, вчера в прямом эфире телеканала НТВ во время прямой трансляции празднования Дня ВДВ, мужчина в футболке "Оплота" ударил по лицу корреспондента, после чего трансляция прервалась.
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по мнению захерченка бить надо было не рукой, а монтировкой.
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- На военной службе меня осматривал один ветеринар, и кончилось все очень хорошо, бросил Швейк...(с)
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А как малорос или педорос Захарченко накажет того злополучного бородатого кацапа в футболке оплота? В любом случае украинская внешняя разведка провела успешную спецоперацию по дискредитации сепаратистов дамбаса. Дешево и сердито
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Быстрее поубивайте там друг друга. Освободите мир от долбо@бов
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Ойвсе... Теперь этому коментатору НТВ лучше менять место жительства, фамилию, внешность и пол.
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офф топ


Американские сенаторы направили открытое письмо в ФИФА
Они требуют проверить условия труда рабочих на стройках объектов Чемпионата мира по футболу 2018 года. Они потребуют лишить россию права проведения турнира, если будут получены доказательства нарушения прав человека.
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Комиссия:
- Проверить условия труда рабочих на российских стройках объектов Чемпионата мира по футболу 2018 не представляется возможным из-за невыносимого запаха мочи на указанных объектах.
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Так ось хто відповідає за дотримання законодавства в рашці...
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Т.е. зиганул сцука! Стопудово биндеровец с правага сектара!
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"Главарь российских наемников Захарченко"
Захер командує іхтамнетами? Не думаю.
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С нетерпением жду видео беседы, на этот раз с Захером
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)а как же свидетельства оператора что дебошир шел в вышиванке с красно-черным флагом и орал Слава Украине?
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"Захарченко заявил, что "Оплот" намерен разобраться с человеком..."
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Так "Оплот" уже разобрался. Говорит: "Ё-маё! Тело - не моё! А такую футболку в любом военторге купить можно!"
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ПС
Если кому онтересно, тело зовут Дмитрий Орлов.
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ну,как раз по профилю кулропродавца захера,раз орлов .уже продал сего петуха.
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А что захер лезет в этот спор двух альфа-самцов. Кроме того журнашлюх сам спровоцыровал бухаря, не давал эму высказатся, перебивал.
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бухарь увидел себе угрозу... защищался... приш'л на помощь себе...
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а если бы не по нтв-то и фиг с ним...никто и внимания бы не обратил,да захер?
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Дык, ударить пропагандона это для него как и священника.
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180 дней на устранение Время пошло
«Северный поток - 2», нефтегазовый сектор, банковский сектор и прочие секторы - всё это мелочи
Вот что главное:
Министр финансов по согласованию с Директором национальной разведки и Госсекретарём США не позднее 180 дней после принятия закона, а впоследствии ежегодно, должен предоставлять соответствующим комитетам Конгресса открытый Доклад об олигархах и полугосударственных организациях Российской Федерации. В нем должны быть представлены данные о ключевых политических фигурах России и олигархах; идентифицирован уровень их близости к Владимиру Путину и другим членам российской правящей элиты; установлены масштабы их состояний и источники доходов; перечень их родственников, включая супругов, детей, родителей, их активы, включая инвестиции, бизнес-интересы, собственность, приносящую доходы; выявление зарубежных компаний, аффилированных с этими лицами
Абрамович, Дерипаска, Потанин, Прохоров, Авен, Фридман, Вексельберг, Усманов, Михельсон и прочая, прочая, прочая из списка Forbes - части воровской системы Путина и все они со своими чадами и домочадцами живут на Западе. И все держат там награбленное. «Русский мир» - это для дебилов у зомбоящика. А они не дебилы. И все они теперь могут лишаться того, что составляла смысл их жизни на протяжении десятилетий. Яхты, дворцы, счета и красивая жизнь в уютных странах - всё может пойти прахом. Из-за кого? - Из-за Путина.
Путин был им нужен. Путин был просто необходим. Без Путина нельзя было наворовать столько. Это было.
Теперь Путин не нужен. Наоборот, Путин стал опасен.
Кто будет лох, а кто вывернется?
- Тот вывернется, кто заменит Путина, на нового своего договороспособного с Западом.
Запад отблагодарит за устранение ёбнутого. Запад опять закроет глаза.
Победителям достанется имущество проигравших Это дополнительный бонус
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Становишься перед ссылкой и жмешь ентер -ссылка активная становиться.
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да это я так, не активировал , чтоб авторские права были соблюдены, все уже выложено. А так то кто выкладывает неактивную ссылку-поубивал бы
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Видимо Захарченку понравился хук и хочет попробывать на себе.
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А как же взятие Лондона ? Лондон подождет.
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Киев и Лондон уже взял и отомстил за расстрелянную Зою. Теперь отправился к бабушке на именины в Рейкьявик.
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Молодец Захарка, далеко пойдет! Так у 18м могут и )(уйлом избрать.
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саню уже пора превратить на удобрение для капусты, которую в донецке выращивает какой-то нацмен
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он совсем тупой
на пьяни футболка московского бойцового клуба "оплот". к дыре не имеет никакого отношения.
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Захер эт такое, без Какдырова на РФе такие вопросы не решаются, ждёмс когда он выскажется. А там уж посмотрим "оплотовца" где нить прикопают или журнашлюх НТВ повторно будет говорить - извинити в прямом ефире, но уже стоя в ток в трусах.
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Главарь российских наемников Захарченко пообещал наказать "оплотовца", который ударил пропагандиста НТВ.

Интересно, а как бандиты будут наказывать своего подельничка? Перо в бок, маслину в лобешник или "опустят" всей толпой? Ведь инструментов правосудия и наказания там и в помине нет.
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Мабуть распишит их.Ударил обязан жениться.У орков так заведено.Або сожрут
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зохер жжет
с каких куёв этот москаль олигофрен стал вдруг оплотовцем?)
дайте ему политическое убежище в ДНР
прежде чем ему 15 суток впаяют
хотя наврядли он к обезьянам в лугандон поедет
зассыт
лучше уж в кацапской тюрьме, там порядка больше и безопасней
... и макароны дают))
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расстреляет наверное,как фашисты Зою Космодемьянскую (по его словам) или отправит в концлагерь в Рекьявик(как свою бабушку)....тупой торговец курятиной
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А вот за Хоббитов (считайте за Толкина) можно и по сопатке получить. Додумались милых сказочных персонажей сравнивать с этим мурлом.😟
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Ну наказание звучит где-то так: Больше обПлотовцу не наливать!
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Чем дальше, тем веселей...))
Надеюсь,захерченко слово свое сдержит.Каждый москаль должен быть наказан.
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Они его в кафе "Ветерок" пригласят на разъяснительную беседу...
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Лутше они бы все в троем: бухарь, захарь и пропогандон в "Ветерок" на лифте со Шмелями поехали.
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для начала "на подвал", а там по настроению...
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При чому "нелюди" пояснять ВДВ-ку, як поводити себе в суспільстві саме таким способом, як і він по відношеню до журналіста)))
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Это только начало скоро ватные каналы будут опускать лугандонцев по полной,что бы оправдать свое будущее отступление..
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Разговор с Захером видать будет серьёзным,но потом по старой распостранённой традиции - ВОЗЬМУТ НА ПОРУКИ!
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Неужели расстреляет, как Зою Космодемьянскую?!
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Этот ролик с избиением впору монтировать на ютубе в раздел мгновенная карма:
Пропогандон за свои высеры мгновенно получил в табло от пропагандируемого быдла, а быдло очень скоро встретится со своей наградой для Хероя.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлаварь российских наемников Захарченко пообещал наказать "оплотовца", который ударил пропагандиста НТВ
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