 Освобожденная заложница Сурженко пройдет обследование в одной из киевских больниц: факты ее пыток наемниками РФ должны быть в отчетах правозащитников, - Ирина Геращенко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Людмила Сурженко уже в Киеве. Как и все остальные освобождены заложники, по инициативе президента, она пройдет обследование, лечение и реабилитацию в одной из ведомственных больниц. Еще раз спасибо волонтерам и международным организациям, которым удалось освободить Людмилу благодаря огласке по ее задержания на КПВВ.
Мы же поднимали вопрос пыток госпожи Людмилы и во время скайп- разговора гуманитарной подгруппы 31 июля, и 2 августа в Минске на ТКГ. Эти факты должны лечь в отчеты международных правозащитных организаций", - рассказала она.
Напомним, что 30 июля стало известно об освобождении из плена наемников РФ судьи Виталия Руденко и Людмилы Сурженко, которую террористы задержали во время пересечения линии соприкосновения за невыполнение команд. У женщины с детства проблемы со слухом и она просто не слышала, что ей говорили. Ранее стало известно, что Сурженко террористы пытали - зажимали пальцы плоскогубцами, она несколько дней была в кандалах.
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Почему не обменивают Воинов,которіе годами находяться в кацапских піточніх?
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там знают, что с ними нужно делать...
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И нигде про этих людей не трубят. Они просто делают своё дело.
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