 На Куликовом поле в Одессе найдено тело мертвого мужчины, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Одесской области.
Сообщается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции в г. Одесса.
С целью выяснения всех обстоятельств происшествия тело было направлено на проведение судебно-медицинских экспертиз.
Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.
Предварительная правовая квалификация - ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.
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Зачем эта привязка именно к Куликовому.
А вообще место бойкое - вокзал, недалеко Привоз, десятки тысяч людей делают пересадку на трамваи, троллейбусы и маршрутки.
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