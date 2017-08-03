EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  1803  17
Материалы по теме:
Все про:Одесса (5791) Нацполиция (8230) смерть (5129)

 На Куликовом поле в Одессе найдено тело мертвого мужчины, - Нацполиция

иконка

На Куликовом поле в Одессе найдено тело умершего мужчины. Полиция предполагает, что это было умышленное убийство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Одесской области.

Сообщается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции в г. Одесса.

С целью выяснения всех обстоятельств происшествия тело было направлено на проведение судебно-медицинских экспертиз.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Вооруженное ограбление в центре Одессы. ВИДЕО

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Предварительная правовая квалификация - ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Чернуха". Дебилизация информационного пространства, как в кацапен-СМИ. Жареные новости и расчлененка - ихнее фсьо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Куликово поле в Одессе такой же абсурд как площадь Бородино в Магадане. Давно пора переименовать в площу смажених москалiв
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Труп в Одессе могли найти где угодно.
Зачем эта привязка именно к Куликовому.
А вообще место бойкое - вокзал, недалеко Привоз, десятки тысяч людей делают пересадку на трамваи, троллейбусы и маршрутки.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Куликовом поле в Одессе найдено тело мертвого мужчины, - Нацполиция
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти