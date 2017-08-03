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 Путин выделил деньги на программу возвращения беженцев на Донбасс. По рублю на каждого

беженцы

Президент России Владимир Путин своим грантом поддержал программу возвращения беженцев из Донбасса обратно на территорию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ, об этом говорится в материале "Репатриацию беженцев в Донбасс поддержали президентским грантом", опубликованным российским "Коммерсантом".

На программу возвращения 660 тысяч человек, по данным издания, бежавшим от войны на Донбассе в РФ, предполагается потратить 654 тыс. рублей

В материале сообщается, что краснодарская организация "Центр развития региона" выиграла президентский грант на реализацию программы "Репатриация беженцев в Донбасс". Проект, который будет реализовываться на территории РФ, а также Донецкой и Луганской областей, предусматривает содействие возвращению беженцев на родину, в том числе консультационную помощь по трудоустройству.

Общая сумма финансирования программы составляет 654 тыс. руб., из которых в рамках гранта будет выделено 471 тыс. руб. "Проект будет реализован на всей территории РФ "и русскоязычного пространства" (в форме дистанционных услуг и работы), в том числе на территории Донецкой и Луганской областей Украины, за исключением линии соприкосновения воюющих сторон", - пишет российское издание.

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Как следует из информации о проекте, приведенной на сайте Фонда президентских грантов, программа "Репатриация беженцев в Донбасс" имеет целью оказание помощи жителям Донецкой и Луганской областей, пострадавшим в результате конфликта в Украине. По данным НКО, количество жителей востока Украины, беженцев, попавших в Россию с 2014 года в результате вооруженного конфликта, составляет 660 тыс. человек, всего территорию Донбасса покинули более 2 млн человек.

"Многие из этих беженцев рассматривают свое нахождение за пределами региона в качестве временной меры, пребывая там в маргинальном положении дискомфорта и психологического стресса", - утверждают авторы программы.
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"По их мнению, большинство переселенцев готовы вернуться на родину, если им будет обеспечена работа и жилье в безопасных районах, но деятельность по возвращению ведется непродуктивно, в результате чего в местах компактного расселения беженцев возникает социальная напряженность, а территория Донбасса страдает от оттока трудоспособного населения. ЦРР предлагает программу помощи беженцам, состоящую из трех этапов: проведение социологического исследования в среде беженцев, разработка и публикация рекомендаций для репатриации. На третьем этапе инициаторы проекта намерены оказывать организационное содействие возвращению беженцев в Донбасс, включая помощь при трудоустройстве," - говорится в материале.
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"Продолжительное пребывание беженцев в России и последующее их возвращение в Донбасс будет содействовать трансферу передовых социально-культурных и профессиональных практик, полученных ими за период вынужденного отсутствия",- утверждают авторы программы.
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Це по типу 750 дипломатів. Намалювали 650 000 біженців. Там тисяч 5 може і набереться в кращому випадку.
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порублю ,суки! ... суки сбросились по рублю (с) по-богатому, однако
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стоимость возврата говорит о том, что никто не собирается их возвращать
Это где-то политика
Вся Москва стала на ...улина и шойгу
Это огромная проблема для Раши. Некому защищать "русский мир", который превращается в мирок.
Беженцев не вернут
После возвращения Донбасса это будет называться -- "хоть шерсти клок"
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головне щоб цих "біженців" від такої кількості бабла не обприщило)))))
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А как же обещаное российское гражданство (по упрощённой процедуре)?
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Даже обратного билета на историческую родину не оплятят гражданам Донбасса, бежавшим от правосеков. Не тот они "лотерийный билет" прикупили.

"- А в жизни еще лотерея есть. Вот я, всегда лотерийный билет покупаю.

- Выиграла?
- А как же, два раза по рублю." (кинофильм "Москва слезам не верит")
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Заходит Василий Иванович и Петька в кабак и достает саблю,
- Порублю , суки!
Суки скинулись по рублю.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПутин выделил деньги на программу возвращения беженцев на Донбасс. По рублю на каждого
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