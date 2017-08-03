 Путин выделил деньги на программу возвращения беженцев на Донбасс. По рублю на каждого

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ, об этом говорится в материале "Репатриацию беженцев в Донбасс поддержали президентским грантом", опубликованным российским "Коммерсантом".
На программу возвращения 660 тысяч человек, по данным издания, бежавшим от войны на Донбассе в РФ, предполагается потратить 654 тыс. рублей
В материале сообщается, что краснодарская организация "Центр развития региона" выиграла президентский грант на реализацию программы "Репатриация беженцев в Донбасс". Проект, который будет реализовываться на территории РФ, а также Донецкой и Луганской областей, предусматривает содействие возвращению беженцев на родину, в том числе консультационную помощь по трудоустройству.
Общая сумма финансирования программы составляет 654 тыс. руб., из которых в рамках гранта будет выделено 471 тыс. руб. "Проект будет реализован на всей территории РФ "и русскоязычного пространства" (в форме дистанционных услуг и работы), в том числе на территории Донецкой и Луганской областей Украины, за исключением линии соприкосновения воюющих сторон", - пишет российское издание.
Как следует из информации о проекте, приведенной на сайте Фонда президентских грантов, программа "Репатриация беженцев в Донбасс" имеет целью оказание помощи жителям Донецкой и Луганской областей, пострадавшим в результате конфликта в Украине. По данным НКО, количество жителей востока Украины, беженцев, попавших в Россию с 2014 года в результате вооруженного конфликта, составляет 660 тыс. человек, всего территорию Донбасса покинули более 2 млн человек.
"Многие из этих беженцев рассматривают свое нахождение за пределами региона в качестве временной меры, пребывая там в маргинальном положении дискомфорта и психологического стресса", - утверждают авторы программы.
"По их мнению, большинство переселенцев готовы вернуться на родину, если им будет обеспечена работа и жилье в безопасных районах, но деятельность по возвращению ведется непродуктивно, в результате чего в местах компактного расселения беженцев возникает социальная напряженность, а территория Донбасса страдает от оттока трудоспособного населения. ЦРР предлагает программу помощи беженцам, состоящую из трех этапов: проведение социологического исследования в среде беженцев, разработка и публикация рекомендаций для репатриации. На третьем этапе инициаторы проекта намерены оказывать организационное содействие возвращению беженцев в Донбасс, включая помощь при трудоустройстве," - говорится в материале.
"Продолжительное пребывание беженцев в России и последующее их возвращение в Донбасс будет содействовать трансферу передовых социально-культурных и профессиональных практик, полученных ими за период вынужденного отсутствия",- утверждают авторы программы.
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Это где-то политика
Вся Москва стала на ...улина и шойгу
Это огромная проблема для Раши. Некому защищать "русский мир", который превращается в мирок.
Беженцев не вернут
После возвращения Донбасса это будет называться -- "хоть шерсти клок"
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"- А в жизни еще лотерея есть. Вот я, всегда лотерийный билет покупаю.
- Выиграла?
- А как же, два раза по рублю." (кинофильм "Москва слезам не верит")
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- Порублю , суки!
Суки скинулись по рублю.
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