 В суде по делу Януковича будет допрошен экс-представитель Украины при ООН Сергеев, - обвинение

Об этом сообщил прокурор Руслан Кравченко в зале суда по делу о госизмене Януковича, передает Цензор.НЕТ.
В ходе заседания он заявил о необходимости допроса свидетеля Сергеева, который якобы имеет доказательства вины Януковича.
"Сергеев проживает в США, однако в августе будет несколько дней в Киеве. Поэтому просим назначить заседание на 15 августа, чтобы допросить Юрия Сергеева в качестве свидетеля", - сказал прокурор.
Позже в комментарии журналистам он пояснил, что свидетель Сергеев очень важен, поскольку присутствовал на заседании ООН, где бывший постпред РФ Чуркин показывал письмо Януковича с просьбой к Путину ввести войска.
В 10 утра 3 августа 2017 года в Оболонском районном суде Киева состоялось пятое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Украины Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).
Напомним, ранее Янукович объявил, что решил не участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, и отозвал своих адвокатов. Адвокат Виталий Мешечек был назначен государством защищать беглого президента. 12 июля суд удовлетворил ходатайство нового адвоката Януковича о предоставлении ему времени для ознакомления с материалами дела и назначил новое заседание на 3 августа.
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