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 Политика Украины
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Все про:защита (96) суд (21353) Янукович (32571)

 В суде по делу Януковича будет допрошен экс-представитель Украины при ООН Сергеев, - обвинение

сергеев

Бывший представитель Украины при Организации Объединенных Наций Юрий Сергеев имеет доказательства вины Януковича в содействии разжиганию войны в Украине.

Об этом сообщил прокурор Руслан Кравченко в зале суда по делу о госизмене Януковича, передает Цензор.НЕТ.

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В ходе заседания он заявил о необходимости допроса свидетеля Сергеева, который якобы имеет доказательства вины Януковича.

"Сергеев проживает в США, однако в августе будет несколько дней в Киеве. Поэтому просим назначить заседание на 15 августа, чтобы допросить Юрия Сергеева в качестве свидетеля", - сказал прокурор.

Позже в комментарии журналистам он пояснил, что свидетель Сергеев очень важен, поскольку присутствовал на заседании ООН, где бывший постпред РФ Чуркин показывал письмо Януковича с просьбой к Путину ввести войска.

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В 10 утра 3 августа 2017 года в Оболонском районном суде Киева состоялось пятое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Украины Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Напомним, ранее Янукович объявил, что решил не участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, и отозвал своих адвокатов. Адвокат Виталий Мешечек был назначен государством защищать беглого президента. 12 июля суд удовлетворил ходатайство нового адвоката Януковича о предоставлении ему времени для ознакомления с материалами дела и назначил новое заседание на 3 августа.
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Как я уважаю этого человека! В тяжелые времена защищал великолепно позицию нашей страны Украины!
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Если его убьют в Киеве - значит, Порошенко сообщник Януковича. Хотя, что такое значит? Это так и есть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ суде по делу Януковича будет допрошен экс-представитель Украины при ООН Сергеев, - обвинение
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