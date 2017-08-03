 Советник Кличко нардеп Белоцерковец посоветовал людям, перекрывшим шоссе в Киеве из-за отключения электричества, самим скинуться на достройку электросетей

Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.
"По перекрытию Харьковского шоссе жителями домов, обманутыми аферистом Войцеховским. Ситуация следующая - это старая проблема незаконных долгостроев Войцеховского, которые строились самозахватом и без документов, их в 80% случаев невозможно ввести в эксплуатацию, но аферист продал большую часть квартир обманутым вкладчикам. Люди заселяются в эти дома, которые могут быть в том числе и опасными для проживания. По Харьковскому шоссе вопрос 7 домов, 5 не введены в эксплуатацию, 2 введены фиктивным способом через решения судов до 2014 года", - сообщает Белоцерковец.
По его словам, конкретно в этом случае проблема состоит из двух факторов:
"1) Там накопились многомиллионные долги за электричество по коммерческому тарифу (что выше почти в два раза обычного жилого тарифа), из-за того, что дома не сданы в эксплуатацию. Киевэнерго начало процесс отключения их за долги. Напомню, что Киевэнерго коммерческая структура.
2) Вторая проблема более глобальная, дома недостроены в части электроснабжения и существующее временное подключение не выдержит зимней нагрузки, а соответственно могу "сгореть" и пострадать сети всего микрорайона, который в следствии может остаться без электричества. Обязанность застройщика, всегда увеличивать мощности сетей и подводить их к строящимся объектам. Войцеховский само собой это не делал желая, чтобы эти деньги тратили либо жильцы, либо Киевэнерго, либо город. Других вариантов, кроме самоорганизации вкладчиков для решения этих проблем, нет. Так поступили жители домов по ул. Олевской, ул. Булгакова и др. Город в таких случаях оказывал и будет оказывать всестороннюю поддержку, но не имеет право оплатить подключение к домам, которые у него не на балансе.
"Вывод: обманутым вкладчикам заняться самоорганизацией, сброситься и достроить электросети", - рекомендует советник Кличко.
Напомним, ночью жители местных домов перекрыли улицу, протестуя против отключения им энергоснабжения. Люди потребовали встречи с представителями властей, и остались там до утра. По состоянию на 9:00 к протестующим вышел заместитель директора департамента - начальник управления жилищно-коммунальной политики КГГА Александр Малыхин и представитель администрации Днепровского района. Также ожидают представителя "Киевэнерго" для сверки задолженности. Жители требуют, чтобы с каждым заключили персональные договоры. По состоянию на 9 утра приехал автобус Нацгвардии. По словам протестующих, общий долг по их домам составляет 3,1 миллиона гривен из-за того, что скандальный застройщик Войцеховский не рассчитался с энергетиками.
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Жители домов скандального застройщика Войцеховского до сих пор блокируют шоссе в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(61)
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а,главный соевый тролль ...
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http://ua.korrespondent.net/city/kiev/3731841-zabudovnyk-voitsekhovskyi-vtik-do-rosii
Вот те 14 млн пустить на достройку электроснабжения. А чего не хватит - взыскать с судьи Пидпалия. Ибо нефуй!
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Если эту систему так хвалят, тогда достраивать должна власть, поддерживающая эту систему или нужно менять саму систему и власть ее поддерживающую, потому, что никуда не годится мошенничество сплошь и рядом среди белого дня возведенное до государственного уровня, государство устроенное таким образом, чтобы поддерживать мошенничество никуда не годиться.
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Есть смысл "самим скинуться" на свою власть, или скинуть эту.
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Я решил сэкономить и купить у Васи что на дал объявление на olx, так же я решил сэкономить на наложенном платеже и сделал предоплату.
В итоге получил телефон с неработающим дисплеем.
Вопрос: кто из налогоплательщиков считает что уплаченные им налоги должны быть потрачены на ремонт моего телефона ?
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