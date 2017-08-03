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Все про:Киев (17772) протест (5488) Белоцерковец (39) электроэнергия (50)

 Советник Кличко нардеп Белоцерковец посоветовал людям, перекрывшим шоссе в Киеве из-за отключения электричества, самим скинуться на достройку электросетей

протест перекрытие

Народный депутат от БПП, экс-глава Департамента благоустройства и советник мэра Киева Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец рекомендует протестующим жителям Харьковского шоссе, перекрывшим дорогу из-за отключения в их домах электроэнергии, сброситься и достроить электросети своими силами.

Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

"По перекрытию Харьковского шоссе жителями домов, обманутыми аферистом Войцеховским. Ситуация следующая - это старая проблема незаконных долгостроев Войцеховского, которые строились самозахватом и без документов, их в 80% случаев невозможно ввести в эксплуатацию, но аферист продал большую часть квартир обманутым вкладчикам. Люди заселяются в эти дома, которые могут быть в том числе и опасными для проживания. По Харьковскому шоссе вопрос 7 домов, 5 не введены в эксплуатацию, 2 введены фиктивным способом через решения судов до 2014 года", - сообщает Белоцерковец.

Смотрите также: В Киеве из-за отсутствия электроснабжения в домах люди перекрыли движение транспорта на Дарницкой площади. ФОТО

По его словам, конкретно в этом случае проблема состоит из двух факторов:

"1) Там накопились многомиллионные долги за электричество по коммерческому тарифу (что выше почти в два раза обычного жилого тарифа), из-за того, что дома не сданы в эксплуатацию. Киевэнерго начало процесс отключения их за долги. Напомню, что Киевэнерго коммерческая структура.
2) Вторая проблема более глобальная, дома недостроены в части электроснабжения и существующее временное подключение не выдержит зимней нагрузки, а соответственно могу "сгореть" и пострадать сети всего микрорайона, который в следствии может остаться без электричества. Обязанность застройщика, всегда увеличивать мощности сетей и подводить их к строящимся объектам. Войцеховский само собой это не делал желая, чтобы эти деньги тратили либо жильцы, либо Киевэнерго, либо город. Других вариантов, кроме самоорганизации вкладчиков для решения этих проблем, нет. Так поступили жители домов по ул. Олевской, ул. Булгакова и др. Город в таких случаях оказывал и будет оказывать всестороннюю поддержку, но не имеет право оплатить подключение к домам, которые у него не на балансе.

"Вывод: обманутым вкладчикам заняться самоорганизацией, сброситься и достроить электросети", - рекомендует советник Кличко.

Смотрите также: Жители домов скандального застройщика Войцеховского до сих пор блокируют шоссе в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Напомним, ночью жители местных домов перекрыли улицу, протестуя против отключения им энергоснабжения. Люди потребовали встречи с представителями властей, и остались там до утра. По состоянию на 9:00 к протестующим вышел заместитель директора департамента - начальник управления жилищно-коммунальной политики КГГА Александр Малыхин и представитель администрации Днепровского района. Также ожидают представителя "Киевэнерго" для сверки задолженности. Жители требуют, чтобы с каждым заключили персональные договоры. По состоянию на 9 утра приехал автобус Нацгвардии. По словам протестующих, общий долг по их домам составляет 3,1 миллиона гривен из-за того, что скандальный застройщик Войцеховский не рассчитался с энергетиками.
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Надзвичайно аргументований комент. Десь спеціально вчилися?
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Вірно сказав. А самі вони до цього не могли додуматися- чи чого вони домагаються? Долара по 8 вже не буде...
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Там девичья фамилия дрыщ@ик, это пятая реинкарнация.
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А что с теми, кто давал разрешения на постройку?
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Всё хорошо. И с сегодняшними всё будет хорошо.
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Їх мають судити- якщо в суд хтось подасть. А це хіба вирішить проблему електропостачання? Сумніваюся.
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Вони вже відпочивають в мальовничих містах, де собі побудували собачі будки...
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У мене інше запитання: А на*уя така влада, якщо всі питання люди самі будуть вирішувати? Передбачаючи навалу всяких ботів на державній зарплаті з гнівними коментами, зразу поясню, як такі проблеми вирішуються у цивілізованих державах, де люди знають, за що державним мужам податки платять. Держава в особі контролюючих органів будову допустила? Допустила. Заборона на що-небудь Видана була? Не було. Тож держава несе таку ж відповідальність, як і Войцеховські. А зараз, замість того, щоб з людей гроші збивати, потрібно засудити Войцеховських і тих горе-контролерів державних з конфіскацією майна і на виручені на аукціонах за майно кошти довести будову до кінця, раз вчасно її не припинили.
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насколько понятно из ситуации, разрешений на постройку не давались, строилось самозахватом и с привлечением необходимых решений "своими" судьями
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бабки получили, а теперь советы раздают "скиньтесь...отремонтируйте"
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а оно еще и на президента баллотировалось....ппц
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Копит деньги, шановноукраинить будет на финише выборов.
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в студию! имущество и зароботки советчика.... если люди сами скинутся то нахрен вы нужны, чиновники????
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Невже аби думати за любителів шари потрібні...
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Деньги (на достройку сети) жильцы требуют не с Киевэнерго-Ахметова и не с чиновников, а с нас с вами-с городского бюджета. Почему я должен скидываться на этот самострой - пусть жильцы скидываются!
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если человек покупает автомобиль без аккумулятора, государство должно ему его купить?
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Пора вытащить из шкафа и обнародовать "скелеты" этого...начальничка - их у него есть в избытке!
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Вони в кожного є- свої. А людям це дійсно допоможе?
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Одно слово - БПП, партия брехунов и воров! Где были силовые структуры, когда людей обманывали, или у нас законов нет на аферистов. Почему-то вдобавок ни один разрешальщик не был наказан. Если власть имущие (особенно от БПП, НФ и жопоблока) хотят вместо законов ввести - "Спасение утопающих - дело самих утопающих", то гнать от власти этих выродков надо!!!

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В разрешениях указана нормальная схема подключения. А если войцеховский их кинул, то почему бюджет должен отдуваься?
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Люди должны были думать головой, а не жопой, когда покупали квартиры. Документы надо было требовать все у застройщика.
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Я б на місці цих людей відповів би цьому козлу: "Не кажіть, що нам треба робити і ми не скажемо, куди Вам піти".
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"Стало відомо, що творець фінансової будівельної піраміди Войцеховський втік до Росії на наступний день після того, як суддя Печерського суду Підпалий випустив його під мінімальну заставу 14 млн грн, тоді, як прокуратура вимагала 50 млн гривень", - написав Білоцерковець.

http://ua.korrespondent.net/city/kiev/3731841-zabudovnyk-voitsekhovskyi-vtik-do-rosii

Вот те 14 млн пустить на достройку электроснабжения. А чего не хватит - взыскать с судьи Пидпалия. Ибо нефуй!
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В новині сказано, що влада не має права цього зробити- закони такі.
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Ну, нехай прав не мають, а обов"зки в них є?
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Государство должно помочь людям а потом найти преступников и конфисковать их имущество в счет потраченных денег !
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А тем кто проигрался в казино или наперстки, государство тоже должно что то возмещать? Такова жизнь - бандиты обокрали людей, почему за счет обычных киевлян надо помогать обманутым?
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С чего бы это ? Как только такое произойдет, я первый побегу в мэрию с какими то собой напечатанными документами, по которым я купил квартиру среди стадиона Динамо у ООО "Рога и копыта", а мер пускай думает как мне дать либо квартиру либо деньги.
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Люди стали жертвами хваленой украинской мошеннической рыночной экономической системы.
Если эту систему так хвалят, тогда достраивать должна власть, поддерживающая эту систему или нужно менять саму систему и власть ее поддерживающую, потому, что никуда не годится мошенничество сплошь и рядом среди белого дня возведенное до государственного уровня, государство устроенное таким образом, чтобы поддерживать мошенничество никуда не годиться.
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Ну не может же государство (т.е. налогоплательщики) компенсировать всем кто не выиграл в лотерею. Люди хотели дешевых квартир, их кинули другие люди, почему теперь вместо строительства школ, государство должно достраивать этим людям квартиры ?
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Хех! Така сама проблема і у нас. На місці бувших піонерлагерів збудували Ылітний посьолок, а комунікації слабенькі. Скільки там споживали ті піонери? Пшик. Тепер туди заселилась крутизна і почалось: у кожного 2-3 кондьора, холодильники та інша потужна техніка, а підстанція маломоцна і кабелі теж. Ось і вишибає напругу майже кожен день. Те ж саме і з водою. Труба замала для таких потреб. Карочє, вскочили вони в халепу, а прокладати нові комунікації, це потрібно вкласти великі кошти. Хе-хе. Зате Ылітний.
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Наглость этого вымогателя не имеет границ.
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Так откуда деньги взять на достройку энергосетей - у ООН?
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Вообще-то деньги на достройку сетей для домов входят в стоимость квартир в этих домах.
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Харьковский массив слишком перенаселен. Там когда строят дома, вообще думают о нормах площади?
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А навіщо ці енерго-спекулянти, якщо люди самі повинні будувати мережі постачання е-енергії!?
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вот решил я купить телефон, он в магазине "Алло" стоит 3000, на olx 2000 грн.
Я решил сэкономить и купить у Васи что на дал объявление на olx, так же я решил сэкономить на наложенном платеже и сделал предоплату.

В итоге получил телефон с неработающим дисплеем.
Вопрос: кто из налогоплательщиков считает что уплаченные им налоги должны быть потрачены на ремонт моего телефона ?
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Тисячі халявщиків ведуться на Еліта Центр,Войцеховського,на шалені банківські проценти,не читають договорів,а потом їм всі должні. Ви повнолітні грамотні і напевно не дурні люди,навчіться за свої поступки відповідати самі
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Напоминает как Азиров говорил брать лопаты в руки... Так Вы не переживайте народ уже готов... с Вашими покращеннями и жити по-новому...
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Я предлагаю нардепа Белоцерковец гнать в шею и лишить его всех привилегий и льгот раз и навсегда.А на лбу клеймом выжечь: сволочь!
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