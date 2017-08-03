 Государственный адвокат Януковича поддерживает ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная"

Об этом

корреспондент

из зала суда по делу о госизмене Януковича.

Он утверждает, что постановление о задержании Януковича не отвечает внутреннему и международному праву и также являются незаконным.

На вопрос журналиста

, почему его позиция полностью совпадает с позицией платных адвокатов, Мешечек заявил, что "позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная".

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