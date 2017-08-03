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 Политика Украины
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Все про:защита (96) суд (21353) Янукович (32571)

 Государственный адвокат Януковича поддерживает ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная"

судмешечек

Назначенный государством для защиты Виктора Януковича адвокат Виталий Мешечек придерживается тех же позиций, что и адвокаты юридической фирмы Aver Lex, нанятые за деньги и позже отозванные беглым экс-президентом.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда по делу о госизмене Януковича.

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"Суд нарушил права Януковича на справедливый суд", - заявил адвокат.

По мнению Мешечка была нарушена процедура вызова Януковича в суд.

Он утверждает, что постановление о задержании Януковича не отвечает внутреннему и международному праву и также являются незаконным.

"Права Януковича грубо и недопустимо нарушались. Для того, чтоб прекратить нарушение прав и свобод Януковича и реализовать право на справедливый суд, необходимо обеспечить сообщение о проведении судебного заседания при помощи международной-правовой помощи", - сказал представитель защиты.

На вопрос журналиста Цензор.НЕТ, почему его позиция полностью совпадает с позицией платных адвокатов, Мешечек заявил, что "позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная".

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В 10 утра 3 августа 2017 года в Оболонском районном суде Киева состоялось пятое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Украины Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Напомним, ранее Янукович объявил, что решил не участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, и отозвал своих адвокатов. Адвокат Виталий Мешечек был назначен государством защищать беглого президента. 12 июля суд удовлетворил ходатайство нового адвоката Януковича о предоставлении ему времени для ознакомления с материалами дела и назначил новое заседание на 3 августа.
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Там в США кацапы инет положили в некоторых регионах, идет атака на сеть, в многих районах инет не работает
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Ну так и закопать их рядом.............. Всего делов............
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Бред не несите просто сегодняшняя "постмайданутая" власть три года мудачествует- а потом за 2-3 месца шото принимает в пожарном порядке... а нафига.. понимаете- фактор Януковича а потом и Порошенко находятся в одной связке... не сделай так как сделал Янукович, хрен бы сосал Пэдро- а не "трюхал" бы народу Украины мозги на должности Президента (по совместительству от олигарха) Пэдро и его "секта Бабтисты ПП" с "Наш Фингал" (НФ) от Кролика Сени как "хитро-жопо-деланные" хотят и себя оставить во власти и типа шо то там сделать Януковичу ....а получаем все время астральное темное место.. по сути суды и прокуратура и Минюст и Рада и Президент творят правовой беспредел в намерении восстановить Закон... ну нельзя же в самом деле- как гротеск- с гумусом на рукам делать настоящие шоколадные конфеты... нельзя.. то же мы имеем в процессе Януковича.... я не защищаю Януковича.... я показываю- что нынешняя власть по сути продолжает и идитизирует и демонизирует дело Януковича..
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Если нет никакой разницы, то зачем платить больше ?
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Политика и мораль,особенно нашей Власти, несовместимы! Как власти зека Якуновича, так и власти договорняка олигарха Порошенко и Кличко с Фирташем, в Вене весной 2014. Равно как и договорняка с Януковичем в феврале Яценюка, Тягнибока и Кличко в пользу нынешнего Гаранта. Построение правового государства требует верховенства Права! И было бы справедливо обнародовать документы как по измене Януковича, так и упомянутых договорняках... Корреспонденты- расследовали! АУ!!! Или слабо?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосударственный адвокат Януковича поддерживает ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная"
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