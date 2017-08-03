 Государственный адвокат Януковича поддерживает ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная"

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда по делу о госизмене Януковича.
"Суд нарушил права Януковича на справедливый суд", - заявил адвокат.
По мнению Мешечка была нарушена процедура вызова Януковича в суд.
Он утверждает, что постановление о задержании Януковича не отвечает внутреннему и международному праву и также являются незаконным.
"Права Януковича грубо и недопустимо нарушались. Для того, чтоб прекратить нарушение прав и свобод Януковича и реализовать право на справедливый суд, необходимо обеспечить сообщение о проведении судебного заседания при помощи международной-правовой помощи", - сказал представитель защиты.
На вопрос журналиста Цензор.НЕТ, почему его позиция полностью совпадает с позицией платных адвокатов, Мешечек заявил, что "позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная".
В 10 утра 3 августа 2017 года в Оболонском районном суде Киева состоялось пятое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Украины Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).
Напомним, ранее Янукович объявил, что решил не участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, и отозвал своих адвокатов. Адвокат Виталий Мешечек был назначен государством защищать беглого президента. 12 июля суд удовлетворил ходатайство нового адвоката Януковича о предоставлении ему времени для ознакомления с материалами дела и назначил новое заседание на 3 августа.
538 8
В суде по делу Януковича будет допрошен экс-представитель Украины при ООН Сергеев, - обвинение(2)
Суд по делу о госизмене Януковича: СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ(12)
Суд признал недействительными договоры об изъятии "Межигорья" из госсобственности, - Луценко(17)
Адвокат Новиков: Решение о заочном аресте прокурора Кравченко не повлияет на дело Януковича(7)
Арештовано майно Клименка на суму шість мільярдів гривень(0)
Прокурорам по делу о госизмене Януковича выделят охрану, - Матиос(18)
Пашинский о принятии изменений в Госбюджет: "Поставлена точка в эпопее с возвращения народу Украины средств, украденных Януковичем и его окружением"(71)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить