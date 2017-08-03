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 Политика Украины
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Все про:суд (21353) Янукович (32571) государственная измена (167)

 Суд перенес заседание по делу Януковича на 10 августа

янукович

Заседание назначили на 10 часов утра.

Суд перенес заседание по делу беглого экс-президента Виктора Януковича на 10 августа. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ ПО ССЫЛКЕ.

Следующее заседание состоится в 10:00.

Кроме того, назначили дополнительное заседание на 14:00 15 августа для допроса свидетеля по данному делу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд по делу о госизмене Януковича: текстовая онлайн трансляция

Напомним, ранее Янукович объявил, что решил не участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, и отозвал своих адвокатов. Адвокат Виталий Мешечек был назначен государством защищать беглого президента. 12 июля суд удовлетворил ходатайство нового адвоката Януковича о предоставлении ему времени для ознакомления с материалами дела и назначил новое заседание на 3 августа.
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Ідуть гіпотетичні суди, а в цей час реальні злодії вільно себе почувають в Україні !!!Імітація рехворм триває !!!)))
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А шо такое? Судьям в мантиях жарко? Или суд подтягивают поближе к выборам, чтобы героически судить?
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Українські судді , самі доброчесні в світі і все це, завдяки рішучим рехвормам, чоколодних рехворматорів !!!)))
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вообще не удивлен, этого и ожидал! Может я ясновидящий? Та не, просто у власти быдлота собралась((
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Это очередное очковтирательство для украинцев уже никому не интересно, так как результат очевиден.
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Можно уже не спешить.Судить будут прошлых и нынешних.Новая власть наваяла поболее старой.
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