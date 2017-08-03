 Суд перенес заседание по делу Януковича на 10 августа

Суд перенес заседание по делу беглого экс-президента Виктора Януковича на 10 августа. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ ПО ССЫЛКЕ.
Следующее заседание состоится в 10:00.
Кроме того, назначили дополнительное заседание на 14:00 15 августа для допроса свидетеля по данному делу.
Напомним, ранее Янукович объявил, что решил не участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, и отозвал своих адвокатов. Адвокат Виталий Мешечек был назначен государством защищать беглого президента. 12 июля суд удовлетворил ходатайство нового адвоката Януковича о предоставлении ему времени для ознакомления с материалами дела и назначил новое заседание на 3 августа.
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