 С начала работы патрульной полиции пятерых парней и двух девчонок мы уже похоронили, - начальник Департамента Жуков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщил руководитель Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков в интервью изданию "Наш Киев".
"Семь человек. Пятерых парней и двух девчонок мы уже похоронили", - заявил Жуков.
Также руководитель Департамента патрульной полиции сообщил, что за время существования ведомства произошло 850 увольнений.
"Было 14 тысяч, уволились 850 человек. Около 60% ушли сами, остальных увольняли мы", - заявил Жуков.
Как сообщалось, с начала становления Национальной полиции Украины погибли 18 правоохранителей.
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