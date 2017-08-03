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 С начала работы патрульной полиции пятерых парней и двух девчонок мы уже похоронили, - начальник Департамента Жуков

евгений маршал жуков

В Украине с начала работы патрульной полиции погибли семеро ее сотрудников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщил руководитель Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков в интервью изданию "Наш Киев".

"Семь человек. Пятерых парней и двух девчонок мы уже похоронили", - заявил Жуков.

Также руководитель Департамента патрульной полиции сообщил, что за время существования ведомства произошло 850 увольнений.

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"Было 14 тысяч, уволились 850 человек. Около 60% ушли сами, остальных увольняли мы", - заявил Жуков.

Как сообщалось, с начала становления Национальной полиции Украины погибли 18 правоохранителей.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала работы патрульной полиции пятерых парней и двух девчонок мы уже похоронили, - начальник Департамента Жуков
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