 "Дети смогут воплощать в жизнь собственные научные разработки", - Гройсман об открытии музея науки

Как сообщает Цензор.НЕТ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман приветствует открытие в Украине первого музея науки.
Таким образом он прокомментировал новость Министерства образования и науки о запуске проекта:
"Прекрасная новость для украинских школьников, студентов, а также всех, кто увлекается наукой - следующей осенью свои двери откроет первый музей науки в Украине! Это будет современное многофункциональное пространство, будет несколько десятков различных зон: экспозиции, научный театр, зона невесомости, лабиринт, открыта библиотека, площадки для мастер-классов, - пишет премьер, - Кроме того, музей станет площадкой для научного образования. Дети смогут проводить опыты и эксперименты и воплощать в жизнь собственные научные разработки. Уверен, этот проект будет способствовать популяризации науки среди молодежи!"
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https://strana.ua/news/64511-ilon-mask-otfutbolil-prosbu-grojsmana-investirovat-v-proekty-vozobnovleniya-energii-iz-za-korrupcii-v-ukraine.html
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