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 "Дети смогут воплощать в жизнь собственные научные разработки", - Гройсман об открытии музея науки

гройсман

В столице откроют новое научное пространство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман приветствует открытие в Украине первого музея науки.

Таким образом он прокомментировал новость Министерства образования и науки о запуске проекта:

"Прекрасная новость для украинских школьников, студентов, а также всех, кто увлекается наукой - следующей осенью свои двери откроет первый музей науки в Украине! Это будет современное многофункциональное пространство, будет несколько десятков различных зон: экспозиции, научный театр, зона невесомости, лабиринт, открыта библиотека, площадки для мастер-классов, - пишет премьер, - Кроме того, музей станет площадкой для научного образования. Дети смогут проводить опыты и эксперименты и воплощать в жизнь собственные научные разработки. Уверен, этот проект будет способствовать популяризации науки среди молодежи!"

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Все лучшее детям,заграницу нам поможет,делайте взносы господа
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Помещение продезинфицировать, вещи сдать в химчистку, а потом сжечь. Детей неделю отмывать, а потом показать хорошему психологу
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Если заочник из винницкого ПТУ полез к детям и науке, то значит будет кирдык рождаемости....и науке само собой
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В том нет сомнения, что дети унаследуют от своих предков. Вопрос только в том "чьи дети" и "что им достанется", А что касается "музеев", то очень сомнительны вложения именно подобного рода, которые нужны не столько для прогресса, а для распределения фондов и их разворовывание + тёплые и не пыльные местечки для родни чинуш. Я не говорю, что все музеи надо закрыть, но уверен, что 90% точно (ибо бесполезны, неэффективны и затратны).
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о существовании науки в Украине детишки узнают из экспозиций музея. сказал заврынком
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Дети смогут воплощать в жизнь собственные научные разработки", - Гройсман об открытии музея науки
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