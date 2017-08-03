 Из-за жары в Киеве уровень загрязнения воздуха в местах скопления транспорта в 4-5 раз превышает норму, - Киевский лабораторный центр Минздрава

Об этом сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак в комментарии телеканалу "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день мы наблюдаем в некоторых точках повышение уровня загрязняющих веществ: пыль, оксид углерода, диоксид азота и формальдегид. Мы фиксируем превышение формальдегида в пять раз, диоксина азота - до 4,5 раз. Такие показатели мы фиксируем в районе Бессарабской площади, Московской площади, Оболонского проспекта, ул. Попудренко. Кроме этого, мы проводим исследования в парковых зонах - уровня загрязненности в этих местах мы не фиксируем", - заявил Чумак.
В случае превышения уровня загрязнения КГГА приняла решение при повышении температуры запретить въезд грузового транспорта днем и поливать дороги утром.
Также в ведомстве порекомендовали людям, имеющим хронические заболевания, избегать мест массового скопления автотранспорта.
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По словам самого Хокинга, в нынешнее время сильнее всего его беспокоит будущее нашего вида, особенно после того, как президент США Дональд Трамп принял решение выйти из Парижского соглашения по климату.
«Мы приближаемся к переломному моменту, когда глобальное потепление может стать необратимым. Действия Трампа могут подтолкнуть Землю к краю пропасти, и она станет похожа на Венеру с температурой 250 градусов и кислотным дождем, - утверждает Хокинг. - Изменение климата - одна из величайших угроз, с которыми мы сталкиваемся, и мы сможем ее предотвратить, только если будем действовать прямо сейчас.
Отказываясь признавать доказательства изменения климата и выйдя из Парижского соглашения по климату, Дональд Трамп нанесет ущерб нашей прекрасной планете, которого можно было бы избежать. Такие действия создают прямую угрозу природе, нашему будущему и будущему наших детей. Вполне возможно, что из-за этого в будущем людям придется искать другие планеты для жизни, поскольку Земля будет уничтожена в результате климатических изменений».
Отметим, что работающая под эгидой ООН Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) придерживается аналогичной точки зрения и также указывает на потенциальный риск достижения критического состояния климата по мере роста температуры.
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