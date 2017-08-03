 Скорее РФ распадется на исконные улусы, чем Украина допустит реализацию "новороссии", - Тука

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"После того, как я высказался относительно существования некоторой "зоны риска" (в частности - южные области, в которых имеет присутствие "пятая колонна") в сми РФ распространили листовки под заголовками "Киев признал возможность отделения Юго-Востока" и так далее.
Отвечу на русском, "дабы дурь каждого видна была": скорее РФ распадется на исконные улусы и возобновит выплаты Великому Хану, чем Украина допустит реализацию "новороссии"!" - написал он.
Тука также отметил, что украинский народ усвоил урок прихода "русского мира" на украинскую землю: "Война, кровь и смерть. Урок усвоен, выводы сделаны: попытки будут ликвидированы решительно и эффективно".
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10 ч ·
В 2017 году начались тектонические, фундаментальные изменения в геополитике и мировых взаимоотношениях, где мышебратьям указано их место - "ось зла". Россия, Иран, Северная Корея. Преотличнейшая компания.
Трамп ожидаемо подписал закон про удавку на шее наших мышебратьев. И ожидаемо разразился гневной тирадой в сторону своей законодательной ветви власти.
Мышебраться ожидаемо скулят по поводу подписания санкций. Собираются всячески мстить (б̶о̶м̶б̶и̶т̶ь̶ ̶В̶о̶р̶о̶н̶е̶ж̶) и адекватно отвечать.
Наше общество ожидаемо ликует по поводу того, что Трамп ожидаемо подписал, а мышебратья ожидаемо скулят. Ок!
Но я сейчас вспомнил о том, какими высокопарно-высокоумными фразами какие-то там "эксперты" рассказывали про неудачный визит Петро Порошенко в США. Все эти статьи-статеечки о том, что это не тот формат, не там и не так. Какие-то совершенно безмозглые депутаты из партии Р̶о̶д̶и̶н̶а̶ Батькивщина бегали по телеэфирам и рассказывали про позор... Что они сейчас будут комментировать?
Три года Президент собирает и цементирует коалицию против мышебратьев. Три года он враг №1 для мышебратьевого карлика. Три года бесконечных нападок и бредовых теорий по его поводу.
Какая "вилка" возможных решений была три года назад?
Пойти по пути Воны, потребовать оставить танки в боксах и не провоцировать? Тогда сейчас у нас на улицах по всей стране висели бы аквафреши, а про нас бы в цивилизованном мире забыли бы.
Пойти по пути ЧеловекаБезПаспорта, войти в режим безудержно-безумной эскалации, проиграть и смириться с участью побежденного?
Петр Алексеевич решил играть "в долгую", ставя перед собой задачу победы над мышебратьями не любой ценой, а умом. Это тяжелее, это муторнее, это напряженнее. Но...
И факты - штука упрямая. Коалиция поддержки Украины создана. Санкции против мышебратьев все жестче и жестче. Многократно и четко озвучено - ни про Крым, ни про Донбасс забывать не даст.
Президент Украины играет "в долгую", и побеждает в каждом раунде.
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что делает с людми любовь к расеи, хотя какие уже там люди, звери не иначе....
Знакомтесь фестиваль "Жара" в Баку - Лолита в трикоО :D
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