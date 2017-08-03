EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  1736  26
Материалы по теме:
Все про:Россия (71697) Донбасс (15635) Тука (502) Министерство по вопросам оккупированных територий (162)

 Скорее РФ распадется на исконные улусы, чем Украина допустит реализацию "новороссии", - Тука

тука

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что все попытки прихода "русского мира" на украинскую землю будут "решительно и эффективно" ликвидированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"После того, как я высказался относительно существования некоторой "зоны риска" (в частности - южные области, в которых имеет присутствие "пятая колонна") в сми РФ распространили листовки под заголовками "Киев признал возможность отделения Юго-Востока" и так далее.

Отвечу на русском, "дабы дурь каждого видна была": скорее РФ распадется на исконные улусы и возобновит выплаты Великому Хану, чем Украина допустит реализацию "новороссии"!" - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высокоточное оружие от США, как "Джавелин", быстро отобьет охоту у наемников РФ использовать гражданское население как щит, - Тука

Тука также отметил, что украинский народ усвоил урок прихода "русского мира" на украинскую землю: "Война, кровь и смерть. Урок усвоен, выводы сделаны: попытки будут ликвидированы решительно и эффективно".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все шампанским уже отметили Придет и в Украину время праздновать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так Жирик первый, буде пить за развал.Заработал
 показать весь комментарий
Ответить
 
«В избу заходишь - пропито всё. Кроме телевизора. Это для них святое! Нет больше русских людей, остались только телезрители.»
 показать весь комментарий
Ответить
 
От уже хамелеон. Заявления делает зависимости от политической конъюнктуры
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тука,сколько ты имеешьтс контрабанды?Борец с улусами
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тука, а какой из улусов лидирует в торговом партнерстве с твоей барыжьей шарагой?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
При нынешней феодально-олигархической власти в Украине (что сродни московско-боярской) есть большая опасность, что вся Украина может снова стать "малороссией"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Путин выделил деньги, чтобы вернуть "беженцев" из России на Донбасс Этот приплод Московия пусть оставит себе и перестанет загаживать своих соседей ватниками
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Юрий Бирюков добавил 5 новых фото.
10 ч ·

В 2017 году начались тектонические, фундаментальные изменения в геополитике и мировых взаимоотношениях, где мышебратьям указано их место - "ось зла". Россия, Иран, Северная Корея. Преотличнейшая компания.

Трамп ожидаемо подписал закон про удавку на шее наших мышебратьев. И ожидаемо разразился гневной тирадой в сторону своей законодательной ветви власти.
Мышебраться ожидаемо скулят по поводу подписания санкций. Собираются всячески мстить (б̶о̶м̶б̶и̶т̶ь̶ ̶В̶о̶р̶о̶н̶е̶ж̶) и адекватно отвечать.

Наше общество ожидаемо ликует по поводу того, что Трамп ожидаемо подписал, а мышебратья ожидаемо скулят. Ок!

Но я сейчас вспомнил о том, какими высокопарно-высокоумными фразами какие-то там "эксперты" рассказывали про неудачный визит Петро Порошенко в США. Все эти статьи-статеечки о том, что это не тот формат, не там и не так. Какие-то совершенно безмозглые депутаты из партии Р̶о̶д̶и̶н̶а̶ Батькивщина бегали по телеэфирам и рассказывали про позор... Что они сейчас будут комментировать?

Три года Президент собирает и цементирует коалицию против мышебратьев. Три года он враг №1 для мышебратьевого карлика. Три года бесконечных нападок и бредовых теорий по его поводу.

Какая "вилка" возможных решений была три года назад?
Пойти по пути Воны, потребовать оставить танки в боксах и не провоцировать? Тогда сейчас у нас на улицах по всей стране висели бы аквафреши, а про нас бы в цивилизованном мире забыли бы.

Пойти по пути ЧеловекаБезПаспорта, войти в режим безудержно-безумной эскалации, проиграть и смириться с участью побежденного?

Петр Алексеевич решил играть "в долгую", ставя перед собой задачу победы над мышебратьями не любой ценой, а умом. Это тяжелее, это муторнее, это напряженнее. Но...
И факты - штука упрямая. Коалиция поддержки Украины создана. Санкции против мышебратьев все жестче и жестче. Многократно и четко озвучено - ни про Крым, ни про Донбасс забывать не даст.

Президент Украины играет "в долгую", и побеждает в каждом раунде.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По мне,Петя неумело пытается плыть в чужом ему мейнстриме,хватаясь за политический оппонентов притапливая их,але только,самому не потопнути
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тука всего лишь чиновник, далеко не самый умный и не самый авторитетный, и уж во всяком случае не имеет права публично расписываться за Украину. У него есть свой, тяжелый и ответственный участок работы и только после его успешного выполгения тука может перевести дух и что-то крякнуть для самопиара, а пока - лучше бы помолчало про улусы и распады.
 показать весь комментарий
Ответить
 
офф топ
что делает с людми любовь к расеи, хотя какие уже там люди, звери не иначе....
Знакомтесь фестиваль "Жара" в Баку - Лолита в трикоО :D


 показать весь комментарий
Ответить
 
Тука брехун, он выступал за особый статус дамбаса, а теперь как хамелеон сменил окраску, подерхивал предприятия на окупированной территории, "там наши люди" в луганде и т.д.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСкорее РФ распадется на исконные улусы, чем Украина допустит реализацию "новороссии", - Тука
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти