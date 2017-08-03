 В 2018 году для поступления в магистратуру будет введено ВНО для международного права и по иностранным языкам для гуманитарных специальностей, - Гриневич

"На следующий год мы собираемся ввести также внешнее независимое оценивание не только на "Право", но и на "Международное право", - сказала министр журналистам после посещения пункта тестирования в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Также в 2018 году планируется реализовать пилотный проект внешнего тестирования по иностранным языкам для поступления в магистратуру на гуманитарные специальности.
Принять участие в пилотном проекте высшие учебные заведения смогут на добровольной основе.
На тестирование для поступления в магистратуру на специальность "Право" в 2017 году зарегистрировалось 16,9 тыс. человек.
При этом министр подчеркнула, что конкурс на бюджетные места является высоким, поскольку на "Право" в 2017 году выделено 2,35 тыс. мест.
В рамках теста абитуриенты должны сдавать иностранные языки, однако несколько сотен из них не будут это делать, так как уже имеют международные сертификаты, подтверждающие знание иностранных языков.
Всего открыто 75 пунктов тестирования.
"Мы надеемся, что получим на самом деле достоверные результаты, которые для нас очень важны, потому что мы сможем оценить уровень подготовки наших бакалавров", - сказала Л.Гриневич.
Она добавила, что во многих вузах имеется специальность "Право", но уровень подготовки в них разный.
Директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий заявил, что разработка тестов была профинансирована партнерскими организациями, а стоимость его проведения составляет 160-170 грн на человека.
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