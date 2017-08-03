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 Политика Украины, Происшествия
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 Оккупанты ввели план для поиска дезертиров на Донбассе: разрешено открывать огонь на поражение, - ГУР

разведка

Разведка сообщает о растущем количестве дезертиров в частях террористов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МО, российское оккупационное командование принимает меры по поиску и задержанию российских наемников, которые самовольно оставили воинские.

"На территории Донецкой и Луганской областей введен в действие план "Кольцо", который предусматривает выставление дополнительных блок постов на автомобильных дорогах и вдоль неконтролируемой участка государственной границы Украины с РФ. Военнослужащим и сотрудникам "МВД" оккупантов, которые будут привлекаться к реализации указанного плана, разрешено открывать огонь на поражение в случае невыполнения их требований", - сказано в сообщении.

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Ухудшение состояния денежного обеспечения побуждает личный состав российских оккупационных войск к поиску альтернативных источников обогащения. Так, военнослужащие одной из воинских частей 2 АК ввели "порядок передачи оборудованных передовых позиций" во время ротации за денежное вознаграждение. В частности, установлена ​​такса за один блиндаж (блокпост) составляет 10 000 российских рублей. В случае отказа вновь прибывшего подразделения оплатить средства "за комфорт" фортификационное оборудование уничтожается путем подрыва.
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Блоггер Ярчук, писавший предыдущие два года о "чудовищных потерях" среди впопучленцев нашел работу спичрайтером в ГУР ?
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Особенно про продажу блиндажей доставило.
Они даже не сами это придумали, а свиснули орчачий прогон недельной давности.
Оккупанты ввели план для поиска дезертиров на Донбассе: разрешено открывать огонь на поражение, - ГУР - Цензор.НЕТ 1231
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пацаны.вы ебанутые или засланные? у меня 5 ротаций!
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Творчество ватных абизян на тему своей зарплаты.

Оккупанты ввели план для поиска дезертиров на Донбассе: разрешено открывать огонь на поражение, - ГУР - Цензор.НЕТ 9879
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И снова окупанты Украину опередили,молодцы дезертиров,саботажников и предателей нужно отстреливать.
Интересно если мировое сообщество считает окупированые територии Украиной то почему ничего не блеют об запрете смертной казни?Или Украину поделили на два сорта?Одним наказывать смертной казню разрешается а другим,имеющим больше оснований нельзя.
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к сведению террористов на Донбассе - дороги в Украине ремонтируются исключительно для того, чтобы техника НАТО могла беспрепятственно перемещаться с запада на восток...чесслово, они так и сказали, если, говорят, дорог не будет нормальных, хрен будем технику свою перебрасывать...
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Оказываеться дниры тоже следят за международными делами
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты ввели план для поиска дезертиров на Донбассе: разрешено открывать огонь на поражение, - ГУР
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