 Оккупанты ввели план для поиска дезертиров на Донбассе: разрешено открывать огонь на поражение, - ГУР

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МО, российское оккупационное командование принимает меры по поиску и задержанию российских наемников, которые самовольно оставили воинские.
"На территории Донецкой и Луганской областей введен в действие план "Кольцо", который предусматривает выставление дополнительных блок постов на автомобильных дорогах и вдоль неконтролируемой участка государственной границы Украины с РФ. Военнослужащим и сотрудникам "МВД" оккупантов, которые будут привлекаться к реализации указанного плана, разрешено открывать огонь на поражение в случае невыполнения их требований", - сказано в сообщении.
Ухудшение состояния денежного обеспечения побуждает личный состав российских оккупационных войск к поиску альтернативных источников обогащения. Так, военнослужащие одной из воинских частей 2 АК ввели "порядок передачи оборудованных передовых позиций" во время ротации за денежное вознаграждение. В частности, установлена такса за один блиндаж (блокпост) составляет 10 000 российских рублей. В случае отказа вновь прибывшего подразделения оплатить средства "за комфорт" фортификационное оборудование уничтожается путем подрыва.
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Они даже не сами это придумали, а свиснули орчачий прогон недельной давности.
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Интересно если мировое сообщество считает окупированые територии Украиной то почему ничего не блеют об запрете смертной казни?Или Украину поделили на два сорта?Одним наказывать смертной казню разрешается а другим,имеющим больше оснований нельзя.
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