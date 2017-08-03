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 Киевские новости
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 На двух киевских пляжах купаться уже безопасно, - КП "Плесо"

пляж

Коммунальное предприятие "Плесо" 2 августа разрешило купаться на четырех из 11 киевских пляжей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия в Facebook.

"На пляжах "Пуща-Водица" и "Черторой" вывешены зеленые флаги - купаться безопасно. На пляжах "Детский" и "Вербный" красные флаги заменены на желтые - купаться не рекомендуется. На остальных киевских пляжах остаются красные флаги: временно купаться категорически не рекомендуется", - говорится в сообщении предприятия.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Купаться на всех киевских пляжах запрещено. ИНФОГРАФИКА

Как сообщалось ранее, по информации Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины, в столице безопасно купаться можно на территории Пущи Водицы и в озере Вербное (ул. Приозерная, Оболонский район).

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Озера засыпали хлоркой, они уже безопасны, а Днепр так быстро не удается.
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