 На двух киевских пляжах купаться уже безопасно, - КП "Плесо"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия в Facebook.
"На пляжах "Пуща-Водица" и "Черторой" вывешены зеленые флаги - купаться безопасно. На пляжах "Детский" и "Вербный" красные флаги заменены на желтые - купаться не рекомендуется. На остальных киевских пляжах остаются красные флаги: временно купаться категорически не рекомендуется", - говорится в сообщении предприятия.
Как сообщалось ранее, по информации Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины, в столице безопасно купаться можно на территории Пущи Водицы и в озере Вербное (ул. Приозерная, Оболонский район).
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