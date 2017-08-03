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 Политика Украины
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 В делах Евромайдана есть прогресс: задержаны трое подозреваемых, наработаны 3,5 тыс. томов, судебное разбирательство по ряду эпизодов уже начато, - Горбатюк

гпу горбатюк

По некоторым делам Евромайдана уже происходит судебное разбирательство.

Об этом сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Если брать последние новости или результаты расследований, то по каждому из эпизодов, которые расследуются, начиная с 30 ноября по февраль, - ведется работа и результаты есть. В частности, по "студенческому Майдану", - были непосредственно идентифицированы исполнители, направлен в суд обвинительный акт в отношении одного из бойцов "Беркута", который непосредственно применял насилие, в том числе и в отношении журналистов. То есть, уже происходит судебное разбирательство", - отметил Горбатюк.

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По словам начальника департамента спецрасследований ГПУ, также в течение последнего месяца хорошо сработали розыскные службы и задержали лиц, которые были в розыске - двух "беркутовцев" и одного человека, который длительное время был в подозрении за избиение.

При этом Горбатюк отметил, что "дело Майдана", в котором фигурирует Янукович, по всем эпизодам с преступным противодействием протестным акциям, насчитывает на сегодня 3,5 тысячи томов.

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пашинский гуляет с винтовками и деревья все спилены
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Т.е модно вполне смело ожидать, что к 2033 году будет завершено следствие и дело передадут в суд?
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Задержаны трое подозреваемых ? Да на одном этом фото "кацманавтов" Бандюковича не меньше трех десятков. А были еще снайпера, титушки, менты из ГАИ

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Я не могу понять, что вы жалуетесь? Вы знали биографию человека, которого выбрали главой, ну не выгодно это все, получите пятерых или с десяток виновных, в принцип реально виновны и все.
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Как бы вы ответили,где раньше будет закончено расследование:
1. По делу убийств на Майдане?
2. По делу сбитого малазийского Боинга?
3. Никогда.
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Да мы все поняли, что вы с сотрудниками на работе ночуете и на обед не выходите.
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Четыре года. У них прогресс. 3,5 тысяч томов, а виновные на свободе, а некоторые еще и занимают высокие посты. Посмотрите видео, как убивали безоружных ребят. А вы пишите писульки, вместо того, чтобы виновные были наказаны!
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Как бы виновные не при власти и тормозят расследование назначив своего генплокулола...
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Это все равно, что голодному рассказывать день за днем, что картошка уже растет, а урожай пшеницы на подходе...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ делах Евромайдана есть прогресс: задержаны трое подозреваемых, наработаны 3,5 тыс. томов, судебное разбирательство по ряду эпизодов уже начато, - Горбатюк
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