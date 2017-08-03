 В делах Евромайдана есть прогресс: задержаны трое подозреваемых, наработаны 3,5 тыс. томов, судебное разбирательство по ряду эпизодов уже начато, - Горбатюк

Об этом сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Если брать последние новости или результаты расследований, то по каждому из эпизодов, которые расследуются, начиная с 30 ноября по февраль, - ведется работа и результаты есть. В частности, по "студенческому Майдану", - были непосредственно идентифицированы исполнители, направлен в суд обвинительный акт в отношении одного из бойцов "Беркута", который непосредственно применял насилие, в том числе и в отношении журналистов. То есть, уже происходит судебное разбирательство", - отметил Горбатюк.
По словам начальника департамента спецрасследований ГПУ, также в течение последнего месяца хорошо сработали розыскные службы и задержали лиц, которые были в розыске - двух "беркутовцев" и одного человека, который длительное время был в подозрении за избиение.
При этом Горбатюк отметил, что "дело Майдана", в котором фигурирует Янукович, по всем эпизодам с преступным противодействием протестным акциям, насчитывает на сегодня 3,5 тысячи томов.
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