 На суде по делу Семены продолжится допрос свидетелей

Подконтрольный Кремлю суд в Симферополе 3 августа проведет очередное заседание по делу крымского журналиста Николая Семены, которого обвиняют в "сепаратизме". На нем продолжится допрос свидетелей. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
На прошлом заседании по делу Николая Семены суд приобщил к материалам дела резолюцию Генассамблеи ООН по правам человека в Крыму, которая была принята в декабре 2016 года и содержит абзац о правах журналиста.
Крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России произвела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. В настоящее время в Симферополе проходит суд над журналистом, он находится под подпиской о невыезде.
Николай Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное выражение мнения".
Правозащитные и журналистские организации считают преследование Николая Семены политически мотивированным.
Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.
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