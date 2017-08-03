 При взрывах на складе боеприпасов в Абхазии погибли две туристки из РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".
"Три женщины в момент взрывов находились на конной прогулке в окрестностях склада боеприпасов. Две женщины, предположительно, жительницы Санкт-Петербурга, погибли, их тела спасатели нашли утром. Третья женщина из Подольска найдена живой с переломом руки", - сказал он.
Он также отметил, что владельцы гостиницы, где остановились женщины, подтвердили, что они не вернулись в гостиницу 2 августа.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрывах снарядов в Абхазии россиян возросло до 35 человек.
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От взрыва на военном складе в Абхазии пострадали 60 человек(39)
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- Мертві.
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Ото похоже их хозяйство и бомбануло.
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Сирия, ДНР, ЛНР ждут вас не меньше.
Велкам, Добро пожаловать!!
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По последним данным российского посольства, при взрыве на военном складе в Приморском в Абхазии пострадали 35 россиян. Большинство из них госпитализированы
Количество россиян, пострадавших при взрыве в Абхазии, увеличилось до 35. Об этом РБК заявил пресс-секретарь посольства России в Абхазии Турал Джавадов. Взрыв произошел на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморском.
Всего пострадали 60 человек, уточнил Джавадов со ссылкой на «последние данные Минздрава Абхазии».
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/02/08/2017/5982278b9a7947a7bcc9d216?from=newsfeed
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https://www.youtube.com/watch?v=WoAhp_70g5E
Еще один "кремлевский проект", Солнечная Абхазия:
Громкое убийство: Из Абхазии разбегаются туристы. Грабить туристов выгодно - местные силовики даже не проводят проверок по данным фактам.
Tурист из России в Абхазии - безоговорочная жертва. Жители Абхазии решаются на криминал из-за отсутствия других перспектив и лени. Ведь при отсутствии образования устроиться на государственную службу и «кормиться за счет мелких взяток» нельзя.
При всем при этом, с начала 2017 года Владимир Путин увеличил объем финансовой помощи Россией республике Абхазия до четырех с лишним миллиардов рублей.
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Отмщать неразумным супругам,
Как вдруг прибежали седые волхвы,
И что-то бормочут с испугом.
И говорят ни с того ни с сего,
Что примете смерть от коня своего.
"Да кто ж вы такие, откуда взялись?! -
Туристки взялась за нагайки.
- Напился, старик, так иди похмелись,
И неча рассказывать байки
И говорить ни с того ни с сего,
Что примете смерть от коня своего!"
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Первая мысль - шо то спиздить хотели.
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