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Все про:Абхазия (309) боеприпасы (1224) взрыв (4234)

 При взрывах на складе боеприпасов в Абхазии погибли две туристки из РФ

абхазия взрыв

Две туристки из России погибли при взрывах на складе боеприпасов в Абхазии, заявил представитель МЧС республики Мизан Ломия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

"Три женщины в момент взрывов находились на конной прогулке в окрестностях склада боеприпасов. Две женщины, предположительно, жительницы Санкт-Петербурга, погибли, их тела спасатели нашли утром. Третья женщина из Подольска найдена живой с переломом руки", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От взрыва на военном складе в Абхазии пострадали 60 человек

Он также отметил, что владельцы гостиницы, где остановились женщины, подтвердили, что они не вернулись в гостиницу 2 августа.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрывах снарядов в Абхазии россиян возросло до 35 человек.
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Які кацапи вам більше подобаються: червоні, білі чи блакитні?
- Мертві.
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Русофобия зашкаливакт
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А за що Українцям поважати кацапів , за те що окупували Крим і Донбас, і вбивають Українців?
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Вы просто бессовестный русофоб
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Вместо 5 минут, поставили 5 секунд, инструкцию забыли...
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Их там есть? Оказывается, "руссотуристо" почему-то женского полу едут в Абхазию посмотреть на склады боеприпасов? М-да, музея кухонной утвари там точно нет...
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та то они не по военным базам лазили,а просто - лазили по военным))))
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Угу. У кацапов какраз в том месте развернут дивизион ПВО, прикрывающий базу в Гудауте, имеющий на вооружении "Тунгуски" и С-300.
Ото похоже их хозяйство и бомбануло.
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ну,тут и комментировать нечего...награда нашла хероек...которую,награду,они сами и выпросили.
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россияне, отличный отдых ожидает вас не только в Абхазии.
Сирия, ДНР, ЛНР ждут вас не меньше.
Велкам, Добро пожаловать!!
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А тепер тих туристів, що вижили, відправте подорожувати на Донбас- там ще одна "туристична мекка".
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в Донецке вчера был сильный взрыв в Киевском районе, кто нибудь знает, что это было...
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Наверное, очередная пачка гречки из недавнего российского гумконвоя с полки упала.
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взрывная волна была очень сильная... и тишина - ни гу-гу...
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Значит, все, кто мог гугукнуть, оказались в зоне поражения. Что не может не радовать.
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Скорее Трамп. По соседству, в Грузии, какраз совместные учения с американцами проходят.
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а шо в Крыму самолеты на пляж не падали? - все впереди ,да и взрываться есть чему - даже без нашей помощи - цапы ведь))
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этот гриб мне напоминает" в радиоактивный пепел"! думают всех нахлобучить но господь первыми наказывает застрельщиков!
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Конные прогулки, дикие джигиты... Как это по-русски!
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Число пострадавших при взрыве в Абхазии россиян выросло до 35 человек
По последним данным российского посольства, при взрыве на военном складе в Приморском в Абхазии пострадали 35 россиян. Большинство из них госпитализированы

Количество россиян, пострадавших при взрыве в Абхазии, увеличилось до 35. Об этом РБК заявил пресс-секретарь посольства России в Абхазии Турал Джавадов. Взрыв произошел на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморском.

Всего пострадали 60 человек, уточнил Джавадов со ссылкой на «последние данные Минздрава Абхазии».

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/02/08/2017/5982278b9a7947a7bcc9d216?from=newsfeed
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И что туристки на военных складах делали? На обратный билет зарабатывали или интим услуги оказывали. Хотя это одно и тоже
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а шо там подозревать , Екатирина брала у коня ... так и появилась исконно руцьке традиция
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не, дикая е-ля, никакого туризма, кацапки же увидили настоящих мужиков, а не вечно забуханых кацапских особей с половым органом дедушки))))
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Новости из кацапии меня мало интересуют. Причину взрыва на наших складах в Балаклее уже установили?
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Там еще в ДНР туристический кластер для россиян организовывают... Совпадение?
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Крым и Донбас у цензора оккупированные, а Абхазия - республика?
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Угу, на военной базе две туристки... Походу кацапские окупанты с мацковскими проститутками в сауне парились и спалили склад...
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судя по грибу на фото еще те горячие лошадки
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вот же этот Ярош проныра ,это его Абама надоумил насрать перед ящиком с порохом где прапорщик иванов любит покурить
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Нехер шляться по оккупированным территориям, сами виноваты!
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лишний раз доказывает, что руссо туристо в Абхазии, вещи несовместимые
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"Терпила бл@дь". Житель Абхазии объяснил туристу кто он такой на самом деле
https://www.youtube.com/watch?v=WoAhp_70g5E
Еще один "кремлевский проект", Солнечная Абхазия:
Громкое убийство: Из Абхазии разбегаются туристы. Грабить туристов выгодно - местные силовики даже не проводят проверок по данным фактам.
Tурист из России в Абхазии - безоговорочная жертва. Жители Абхазии решаются на криминал из-за отсутствия других перспектив и лени. Ведь при отсутствии образования устроиться на государственную службу и «кормиться за счет мелких взяток» нельзя.

При всем при этом, с начала 2017 года Владимир Путин увеличил объем финансовой помощи Россией республике Абхазия до четырех с лишним миллиардов рублей.
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нічого дивного---срускі мір прішйол в абхазію--- всюди де з*являється та чума сльози і кров.
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Туристки собрались на бл*дки идти
Отмщать неразумным супругам,
Как вдруг прибежали седые волхвы,
И что-то бормочут с испугом.

И говорят ни с того ни с сего,
Что примете смерть от коня своего.

"Да кто ж вы такие, откуда взялись?! -
Туристки взялась за нагайки.
- Напился, старик, так иди похмелись,
И неча рассказывать байки

И говорить ни с того ни с сего,
Что примете смерть от коня своего!"
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Та щоб всі подохли кацапи. Всюди, куди ви залізли вас чекає смерть. Що посіяли те і пожинайте. Тупе бидло.
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Норомальні туристки шукають або пляжі або музеї а ці дури склади з боєзапасами...шизофренізм кацапомавпячого лишнехромосомного племені трупопоклонників сухофрукта в мавзолеї..
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При взрывах на складе боеприпасов в Абхазии погибли две туристки из РФ
Первая мысль - шо то спиздить хотели.

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри взрывах на складе боеприпасов в Абхазии погибли две туристки из РФ
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