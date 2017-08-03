 Конгресс США намерен выделить $65 млн на проект по возобновлению сборки ракет, не имеющих ядерных боеголовок, - Politico

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорят источники газеты Politico среди конгрессменов.
По их информации, суть дискуссий в обеих палатах законодательного органа сводится к тому, чтобы обязать ВПК возобновить сборку ракет, не имеющих ядерных боеголовок, так как Кремль уже нарушил договоренность, и США потребуется адекватная сила сдерживания.
Критики такого шага считают, что он может взвинтить уровень риска ядерной конфронтации в тот момент, когда отношения между двумя странами находятся на критически низком уровне.
В Белом доме также без энтузиазма воспринимают эти дискуссии, так как считают, что это помешает администрации формировать "интегрированную стратегию дипломатического, военного и экономического ответа" для усиления давления на Россию.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Совфеде РФ пригрозили США ответом в случае выхода из Договора о ликвидации ракетНа старт проекта в Конгрессе планируют выделить $65 млн. Кроме того, Пентагону дадут предписание разработать новые варианты ракет средней дальности.
США неоднократно обвиняли РФ в нарушении ДРСМД. В феврале Вашингтон заявил, что Россия создала и развернула крылатые ракеты наземного базирования, поставив под угрозу безопасность объектов НАТО в Европе. Президент США Дональд Трамп также говорил об обмане со стороны Кремля в вопросе соглашений. Россия отрицает обвинения.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис в марте обещал решение по нарушению Россией соглашения с Вашингтоном о контроле над вооружениями, назвав тему "предметом крайне серьезной озабоченности".
В 1987 году США и СССР договорились не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.
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А хуйло таки геополитик мощный)))))))
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Об этом заявил военный эксперт Алексей Арестович.
"Вот сейчас я интересовался ситуацией на фронте. Не буду говорить, какая бригада, но ее командир родом из Владивостока, а начальник штаба - Краснодарского края. Бригада не воюет, когда они там на месте. Только он поехал куда-то - бригада неделю стреляет, все страшно довольные. Когда возвращается - снова сидят, потому что прекрасно знают", - рассказал он.
По словам Арестовича, возмущение военнослужащих бригады вызвало празднование начальством 9 мая.
"Один мой знакомый зашел в блиндаж, где сидело все это начальство, и на 9 мая они смотрели телеканал Звезда, чуть ли не путались в георгиевских ленточках, разливали водку и говорили наши деды воевали. Это полковник украинской армии! Командир бригады. Боевая бригада стоит на нуле в очень важном месте. Что с такими вещами делать?" - возмутился эксперт.
Он также отметил, что подобный коллаборационизм должен жестко пресекаться.
"Нужны соответствующие кадровые выводы. Но украинское общество построено так, что, например, такая вещь как кум или человеческая симпатия, они часто-густо побеждают в вопросе национальной безопасности. И если это бытовое, ваша соседка любит Путина, то это одно, а когда командир боевой бригады, то это - другое. С бабушками бороться может не надо, а вот с лидерами бабушек, тут нужно работать как израильтяне. Человек сел в машину и взорвался подголовник, если мы не можем законным образом с этим справиться", - заключил Арестович.
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"...Если Трамп все же поставит свою подпись под новыми американскими санкциямиНе знаю, что Путин и его бригада предпринимают сегодня, чтобы предотвратить подписание новых американских санкций. Но если это все-таки произойдёт, и Трамп подпись поставит, то в России в ближайшее время начнётся Армагеддон.И дело даже не в экономике, которая в 2018 году неизбежно треснет, наконец, поскольку объём платежей по кредитам превысит все поступления и остатки средств в двух "кудринских" фондах (а доступ к новым заимствованиям закрыт). А в первую очередь из-за беспрецедентного "наезда" на всю путинскую бригаду и их активы за границей. Хочу напомнить, что в 2014 году именно приезд в Москву швейцарского президента с (предположительно) списочком счётов предотвратил крупномасштабный ввод войск в Украину. Путина даже заставили дать команду Совфеду "отозвать" разрешение на ввод войск. Сейчас же американцы открыто зафиксировали в новом законе обязанность своей финансовой разведки предоставить властям всю информацию о счётах и активах путинского окружения с целью их последующей конфискации и привлечения виновных к ответственности за отмывание средств, нажитых преступным путём.Вы хоть представляете, какой переполох стоит сейчас в домах Тимченок-Ковальчуков-Ротенбергов и ещё многих вовиных "кошельков"?
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