 Суд по делу о госизмене Януковича: текстовая онлайн трансляция

Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн трансляцию этого процесса.
10:02 Прокурор Крым: "Мы сожалеем о том, что защитник подал ходатайство, которое уже было рассмотрено". Кроме того, Янукович, по словам Крыма, точно знает о проходящем судебном заседании и просит отказать в ходатайстве адвоката
Мешечек добавляет, что предыдущие адвокаты могли общаться с Януковичем: "Я не имел возможности связаться с Виктором Федоровичем Януковичем. И заявления прокурора о том, что Янукович знает о суде, голословно. Потому что я с ним не связывался и у меня такой информации нет".
Прокурор Крым: "Обвиняемый прячется на территории РФ, в государстве, которое ведет агрессивную войну против Украины, которой Янукович способствовал!"
Адвокат Мешечек: "Есть порядок, который установлен УПК, есть конвенции и международные акты, ратифицированные ВР. Их нужно выполнять! Прокуроры говорят, что Янукович прячется в РФ, однако прокуроры уже обращались в РФ с запросами. Прокуроры не соблюли порядок вручения подозрения, они грубо нарушили нормы и пытаются ввести суд в заблуждение!"
10:56 Мешечек приводит в пример практику ЕСПЧ о заочном обсуждении.
"Права Януковича грубо и недопустимо нарушались. Для того, чтоб прекратить нарушение прав и свобод Януковича и реализовать право на справедливый суд, необходимо обеспечить сообщение о проведении судебного заседания при помощи международной-правовой помощи", - говорит адвокат.
Он настаивает, что Януковича необходимо или вызвать в суд, или организовать при помощи официального запроса в РФ участие Януковича в процессе в режиме видеосвязи из России и просит суд обратиться с соответствующим запросом в РФ.
Защита Януковича требует отменить назначенные на август заседания суда, потому что обращение в рамках международно-правовой помощи занимает много времени.
10:42 Адвокат Мешечек сообщает, что на все суды Януковича вызывали путем размещения повестки в "Урядовом курьере".
"Я считаю, что это нарушение и внутреннего и международного права", - говорит он и добавляет, что повестку необходимо направлять по месту жительства.
"А так как суд установил, что Янукович находится в РФ, необходимо обратится туда за международно-правовой помощью", - говорит Мешечек и называет внутренние и международные нормативные акты, в которых прописана эта процедура.
Он заявляет, что незаконным является и решение о заочном суде, потому что Янукович не был официально вызван на суд.
Адвокат утверждает, что постановление о задержании Януковича не отвечает внутреннему и международному праву и также являются незаконным. По той же причине - Янукович не был процессуально верно вызван.
"Суд нарушил права Януковича на справедливый суд", - говорит он.
10:40 До 28 тома, добавляет судья, это материалы подготовительного процесса.
"Мы планировали с 29 и начать рассмотрение", - говорит Девятко.
Адвокат настаивает, что хочет ознакомиться со всеми томами и подает ходатайство об обращении за международно-правовой помощью.
10:38 Адвокат говорит, что ознакомился с материалами частично. Сообщает, что есть 51 том.
"Я начал ознакомление с 29 тома, а с первого по 28 том я не ознакомился. С 29, потому что там идут доказательства стороны защиты и обвинения", - пояснил он.
10:36 Судьи вернулись в зал.
Судья Девятко: "Суд просит прощения, видимо, техника не выдерживает жары".
10:26 Спустя 15 минут заседание так и не начинается, судьи в зал пока не вернулись.
10:10 Судья Девятко сообщил, что не работает система звукозаписи, а также что суд начнется через 10 минут и покинул зал.
10:05 Зашли судьи Константин Васалатий, Владислав Девятко и Максим Титов.
10:02 В зале суда появился назначенный государством адвокат Януковича Виталий Мешечек.
09:49 В зале находится сотрудник адвокатской компании, которая представляет интересы Виктора Януковича - слева в белой рубашке с фотоаппаратом, он записывает весь процесс. Напомним, что адвокатов этой компании Янукович официально отозвал из процесса.
09:45 В зале суда уже присутствуют прокуроры Максим Крым и Руслан Кравченко.
Напомним, ранее Янукович объявил, что решил не участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, и отозвал своих адвокатов. Адвокат Виталий Мешечек был назначен государством защищать беглого президента. 12 июля суд удовлетворил ходатайство нового адвоката Януковича о предоставлении ему времени для ознакомления с материалами дела и назначил новое заседание на 3 августа.
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