 Суд по делу о госизмене Януковича: СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн трансляцию этого процесса.
11:49 Брифинг стороны обвинения.
Прокурор Кравченко говорит, что свидетель Сергеев очень важен, потому что присутствовал на заседании ООН, где Чуркин показывал письмо Януковича с просьбой к Путину ввести войска.
11:42 Адвокат Януковича сообщил журналистам, что до сих пор не связался со своим подзащитным. По слова Мешечка, он встречался с адвокатом Януковича, однако они не стали их связывать с клиентом, потому что считают вообще участие государственного защитника в этом процессе незаконным.
На вопрос журналиста Цензор.НЕТ, почему его позиция полностью совпадает с позицией платных адвокатов, Мешечек заявил, что позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная.
11:35 Адвокат против удовлетворения этого ходатайства.
"Считаю, что сначала нужно изучить документы, а потом по порядку допрашивать свидетелей. Сейчас допросить Сергеева, потом еще кого-то, это будет затягивание", - говорит он, добавив, что 15 августа у него заседание в Дарницком суде на 10 утра.
Прокурор говорит, что заседание можно назначить на 14 число.
Судья заявляет, что не видит затягивания, отмечает, что это важный свидетель и удовлетворяет ходатайство, назначив заседание с допросом Сергеева на 15 августа на 14:00.
Также назначается следующее заседание по делу: на 10 утра 10 августа.
11:26 Судья Девятко: "Независимо от того, что вы заявляете о каких-то нарушениях в этом деле, Оболонский суд не будет нарушать ваши права. Суд даст вам возможность ознакомиться с этими томами, однако не месяц. Потому что тома эти часто дублируются. Но, конечно, вы имеете право с ними ознакомиться. Чтобы уже на следующем заседании смогли компетентно защищать своего подзащитного".
Прокурор Кравченко заявляет ходатайство: хочет изменить порядок рассмотрения и начать процесс с допроса свидетеля Сергеева, который якобы имеет доказательства вины Януковича. Он присутствовал на заседании ООН, где Чуркин показывал письмо Януковича.
"Сергеев проживает в США, однако в августе будет несколько дней в Киеве. Поэтому просим назначить заседание на 15 августа, чтобы допросить Юрия Сергеева в качестве свидетеля", - обращается к судье прокурор.
Прокурор поясняет, что только в эти даты Сергеев будет в Украине, потому что он преподает в Йельском университете.
11:24 Прокурор Кравченко заявляет, что у адвоката было достаточно времени. К тому же, говорит, что рассматривать будут как раз те доказательства, которые содержатся в томах 29-51, с которыми адвокат уже ознакомлен.
"Поэтому просим отказать в удовлетворении этого ходатайства", - говорит он.
Адвокат: "Мне неизвестно, что содержится в томах 1-28, поэтому для полного и объективного судебного рассмотрения, я все же хочу ознакомиться с этими томами. Считаю, что имею на это право".
11:20 Адвокат заявляет о желании ознакомиться с первыми 28 томами дела: "Чтобы подготовится должным образом и исследовать все обстоятельства, проанализировать.
Он просит дополнительный месяц на ознакомление.
11:15 Судья: "Если ваш подзащитный захочет присутствовать при помощи видеокоеференции, суд такую возможность предоставит. Я, как председательствующий судья, это гарантирую".
Адвокат: "Он находится в России и не может там читать "Урядовый курьер", потому что там газета не выпускается".
Судья прерывает и говорит, что Янукович может ознакомиться с копиями газеты в интернете.
"Я считаю, что адвокат должен быть ознакомления со всеми томами, это 51 том. Считаю, что недопустимо сейчас переходить к изучению доказательств", - продолжает Мешечек и заявляет еще одно ходатайство: об обращении за международно-правовой помощью для обеспечения видеосвязи.
Судья говорит, что этот вопрос уже рассмотрен и отклоняет ходатайство.
11:09 Суд, посоветовавшись на месте, отказывает адвокату в ходатайстве.
Судья Девятко: "Национальное законодательство сейчас предусматривает, что в данных делах уведомление происходит тремя способами - размещение повестки в "Урядовым курьере", публикация на сайте суда и отправка повестки по всем известным адресам. Суд выполняет каждый раз все эти условия".
Он объясняет, что повестки отправляют не только по месту регистрации в Украине, но и по адресам в РФ, которые указывали адвокаты. Девятко напомнил, что суд дал возможность обвиняемому присутствовать на суде в режиме видеоконференции.
"Однако обвиняемый занял позицию, что он будет игнорировать этот суд", - сказал он.
"Янукович шлет нам письма, лично их подписывает, знает место и время заседаний, однако игнорирует заседания! Шесть раз мы его вызывали и давали возможность участвовать в суде при помощи видеоконференции. Однако защитники требуют осуществить это при помощи обращения в РФ. Но Янукович обвиняется в том, что выступал пособником в ведении агрессивной войны (против Украины, - ред.) и совершил госизмену в пользу России", - заявил Девятко.
11:02 Прокурор Крым: "Мы сожалеем о том, что защитник подал ходатайство, которое уже было рассмотрено". Кроме того, Янукович, по словам Крыма, точно знает о проходящем судебном заседании и просит отказать в ходатайстве адвоката
Мешечек добавляет, что предыдущие адвокаты могли общаться с Януковичем: "Я не имел возможности связаться с Виктором Федоровичем Януковичем. И заявления прокурора о том, что Янукович знает о суде, голословно. Потому что я с ним не связывался и у меня такой информации нет".
Прокурор Крым: "Обвиняемый прячется на территории РФ, в государстве, которое ведет агрессивную войну против Украины, которой Янукович способствовал!"
Адвокат Мешечек: "Есть порядок, который установлен УПК, есть конвенции и международные акты, ратифицированные ВР. Их нужно выполнять! Прокуроры говорят, что Янукович прячется в РФ, однако прокуроры уже обращались в РФ с запросами. Прокуроры не соблюли порядок вручения подозрения, они грубо нарушили нормы и пытаются ввести суд в заблуждение!"
10:56 Мешечек приводит в пример практику ЕСПЧ о заочном обсуждении.
"Права Януковича грубо и недопустимо нарушались. Для того, чтоб прекратить нарушение прав и свобод Януковича и реализовать право на справедливый суд, необходимо обеспечить сообщение о проведении судебного заседания при помощи международной-правовой помощи", - говорит адвокат.
Он настаивает, что Януковича необходимо или вызвать в суд, или организовать при помощи официального запроса в РФ участие Януковича в процессе в режиме видеосвязи из России и просит суд обратиться с соответствующим запросом в РФ.
Защита Януковича требует отменить назначенные на август заседания суда, потому что обращение в рамках международно-правовой помощи занимает много времени.
10:42 Адвокат Мешечек сообщает, что на все суды Януковича вызывали путем размещения повестки в "Урядовом курьере".
"Я считаю, что это нарушение и внутреннего и международного права", - говорит он и добавляет, что повестку необходимо направлять по месту жительства.
"А так как суд установил, что Янукович находится в РФ, необходимо обратится туда за международно-правовой помощью", - говорит Мешечек и называет внутренние и международные нормативные акты, в которых прописана эта процедура.
Он заявляет, что незаконным является и решение о заочном суде, потому что Янукович не был официально вызван на суд.
Адвокат утверждает, что постановление о задержании Януковича не отвечает внутреннему и международному праву и также являются незаконным. По той же причине - Янукович не был процессуально верно вызван.
"Суд нарушил права Януковича на справедливый суд", - говорит он.
10:40 До 28 тома, добавляет судья, это материалы подготовительного процесса.
"Мы планировали с 29 и начать рассмотрение", - говорит Девятко.
Адвокат настаивает, что хочет ознакомиться со всеми томами и подает ходатайство об обращении за международно-правовой помощью.
10:38 Адвокат говорит, что ознакомился с материалами частично. Сообщает, что есть 51 том.
"Я начал ознакомление с 29 тома, а с первого по 28 том я не ознакомился. С 29, потому что там идут доказательства стороны защиты и обвинения", - пояснил он.
10:36 Судьи вернулись в зал.
Судья Девятко: "Суд просит прощения, видимо, техника не выдерживает жары".
10:26 Спустя 15 минут заседание так и не начинается, судьи в зал пока не вернулись.
10:10 Судья Девятко сообщил, что не работает система звукозаписи, а также что суд начнется через 10 минут и покинул зал.
10:05 Зашли судьи Константин Васалатий, Владислав Девятко и Максим Титов.
10:02 В зале суда появился назначенный государством адвокат Януковича Виталий Мешечек.
09:49 В зале находится сотрудник адвокатской компании, которая представляет интересы Виктора Януковича - слева в белой рубашке с фотоаппаратом, он записывает весь процесс. Напомним, что адвокатов этой компании Янукович официально отозвал из процесса.
09:45 В зале суда уже присутствуют прокуроры Максим Крым и Руслан Кравченко.
Напомним, ранее Янукович объявил, что решил не участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, и отозвал своих адвокатов. Адвокат Виталий Мешечек был назначен государством защищать беглого президента. 12 июля суд удовлетворил ходатайство нового адвоката Януковича о предоставлении ему времени для ознакомления с материалами дела и назначил новое заседание на 3 августа.
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Я представляю в совке."Чикатило решил не участвовать в судебном процессе..."
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