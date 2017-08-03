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 Политика Украины
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 В оккупированном Севастополе задержали замначальника российской полиции, – СК РФ

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В оккупированном Крыму задержали заместителя начальника отделения полиции по Нахимовскому району за злоупотребление должностными полномочиями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по оккупированному Севастополю.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 285 Уголовного кодекса России.

"Следствием установлено, что с середины марта по конец мая 2017 года замначальника отделения полиции, имея свободный доступ к служебной информации о фактах смерти граждан на вверенной ему территории, передавал через sms-сообщения предпринимателю, оказывающему ритуальные услуги, сведения об умерших, чтобы тот быстрее своих конкурентов мог начать оказывать соответствующие услуги", - сказано в сообщении.

За предоставление этих данных замначальника полиции получал денежные вознаграждения и имущественные услуги.

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Да ну как то по пофиг,зачем нам эти новости.Должна быть одна из за поребрика,клиент почил с миром,спи спокойно дорогой товарищ .
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вряд и бы за такую мелочь шевелились, вероятно когда у замнача кончались деньги а граждане. с хулиганских побуждений не желая материального благосостояния начзама не спешили умирать и должностному лицу приходилось .....
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- Джентльмен в обществе джентльменов делает свой маленький бизнес.(c)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ оккупированном Севастополе задержали замначальника российской полиции, – СК РФ
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