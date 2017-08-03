 В оккупированном Севастополе задержали замначальника российской полиции, – СК РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по оккупированному Севастополю.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 285 Уголовного кодекса России.
"Следствием установлено, что с середины марта по конец мая 2017 года замначальника отделения полиции, имея свободный доступ к служебной информации о фактах смерти граждан на вверенной ему территории, передавал через sms-сообщения предпринимателю, оказывающему ритуальные услуги, сведения об умерших, чтобы тот быстрее своих конкурентов мог начать оказывать соответствующие услуги", - сказано в сообщении.
За предоставление этих данных замначальника полиции получал денежные вознаграждения и имущественные услуги.
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