 Сильная жара сегодня ожидается в 12 областях Украины, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"3 августа днем в Черниговской, Черкасской, Сумской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ривненской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях сильная жара 35-37 °", - сказано в сообщении.
По Киеву и области также ожидается +35-37° в течение всего дня.
Напомним, из-за аномальной жары в Закарпатской области сократили рабочий день.
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