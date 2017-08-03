EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  244  1
Все про:жара (331) погода (2470) ГСЧС (1252)

 Сильная жара сегодня ожидается в 12 областях Украины, - ГСЧС

жара

В четверг, 3 августа, сильная жара ожидается в 12 областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"3 августа днем в Черниговской, Черкасской, Сумской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ривненской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях сильная жара 35-37 °", - сказано в сообщении.

По Киеву и области также ожидается +35-37° в течение всего дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В условиях аномальной жары каждый работодатель может сам вводить сиесту для своих сотрудников, - Розенко

Напомним, из-за аномальной жары в Закарпатской области сократили рабочий день.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиОбществоСильная жара сегодня ожидается в 12 областях Украины, - ГСЧС
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти