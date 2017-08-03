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 В Украине вступили в силу изменения в Госбюджет-2017

бюджет госбюджет

Дополнительное финансирование выделили на субсидии для украинцев, силовые структуры и ремонт дорог

В Украине вступил в силу закон № 2137-VIII об изменениях в Госбюджет на текущий год, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина..

Согласно документу, доходы государственного бюджета Украины увеличили более чем на 39 млрд, в том числе доходы общего фонда - на 27,7 млрд грн и спецфонда - на 11,9 млрд грн.

Расходы госбюджета увеличили на 40,704 млрд грн - с 800,398 млрд грн до 841,102 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - на 27 млрд грн и спецфонда - на 13 млрд грн.

Предельный объем дефицита общего фонда Госбюджета Украины остается на уровне 62,338 млрд грн, а вот спецфонда увеличивается на 10 млн грн.

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Предельный объем государственного долга увеличивается на 107 млрд.

С помощью этого закона на субсидии для населения дополнительно выделили 14 млрд грн, а в целом общегосударственные расходы на Минфин увеличили на 17 млрд грн.

Изменения предусматривают увеличение расходов на сферу безопасности и обороны. Так, на Минобороны дополнительно выделили 4 млрд 353 млн, Министерство внутренних дел - 3 млрд 947 млн грн, Нацполицию - 2 млрд 480 млн, Нацгвардию - 460 млн грн, СБУ - 250 млн грн.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины получило дополнительно 2 млрд 445 грн.

Министерство науки и образования дополнительно получило 317 млн грн, Министерство здравоохранения - 207 млн грн. Также увеличили общегосударственные расходы на Министерство здравоохранения, в частности субвенции местным бюджетам, на 380 млн грн.

Национальная академия медицинских наук Украины получит 443 млн грн.

На Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства дополнительно выделили 370 млн грн.

Минсоцполитики получит дополнительно 68 млн грн.
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