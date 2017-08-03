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 Ведущему "UA: Першого" Олесю Терещенко нужна помощь в борьбе с онкологической болезнью

олесь терещенко

Ведущий "UA: Першого" Олесь Терещенко обратился к украинцам с просьбой о помощи из-за тяжелой онкологической болезни.

"Друзья! У меня серьезное испытание. Тяжелая онкологическая болезнь. Буду бороться с Божьей помощью! Вчера начал химиотерапию. Дорого - 60000 грн за один курс. Обследование, тесты в лаборатории за рубежом, подготовка уже потянули на 200 тыс. Пока лечение в Украине, потому что медлить нельзя. Дальше - запросы на ведущие клиники Израиля, Германии, Южной Кореи. Прошу вашей помощи! Буду благодарен за любую пожертву! Дай Бог всем вам и родным здоровья и ежедневной радости!", - цитирует Олеся Терещенко "ДетекторМедіа", передает Цензор.НЕТ.

Іменні карти "Приватбанк":

Картка у гривні:
4731217113983975 Терещенко Олесь Володимирович

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Картка у доларах США:
5168742204956506
Реквізити для SWIFT платежу:
-Одержувач (П. І. Б. власника рахунку латиницею) TERESHCHENKO OLES
-Рахунок у банку одержувача (номер пластикової картки або поточний рахунок у ПриватБанку) 5168742204956506
-Банк одержувача PRIVATBANK
SWIFT CODE: PBANUA2X
-Банк-кореспондент JP MORGAN CHASE BANK
SWIFT CODE: CHASUS33
-Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 0011000080
-IBAN: UA533052990005168742204956506

Картка у євро: 5168742204959278
реквізити для SWIFT платежу:
-Одержувач (П. І. Б. власника рахунку латиницею) TERESHCHENKO OLES
-Рахунок у банку одержувача (номер пластикової картки або поточний рахунок у ПриватБанку) 5168742204959278
-Банк одержувача PRIVATBANK
SWIFT CODE: PBANUA2X
-Банк-кореспондент Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany
SWIFT CODE: COBADEFF
-Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті acc № 400 8867004 01
-IBAN: UA933052990005168742204959278

Для міжнародних грошових переказів Western Union та інших:
TERESHCHENKO OLES VOLODYMYROVYCH
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Слов нет, очень опасная болезнь. Но почему в таких ситуациях обращаются к нищему народу? Где МОЗ, где олигархи, где властные бонзы, наворовавшие кучу денег у народа?
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Бажаю терпіння та одужання.
Головне- не здаватися та вірити.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВедущему "UA: Першого" Олесю Терещенко нужна помощь в борьбе с онкологической болезнью
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