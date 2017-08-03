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Все про:иммиграция (31) США (13142) Трамп (1308)

 Трамп представил новый законопроект, предлагающий отказаться от лотереи Green Card

трамп

Президент США Дональд Трамп представил новый законопроект, предлагающий отказаться от электронной лотереи Green Card, которая позволяет мигрантам получить вид на жительство в США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Законопроект под названием The RAISE ("Подъем"), в подготовке которого участвовали сенаторы Дэвид Пердью и Том Коттон, предписывает отказаться от лотереи Green Card.

Новую законодательную инициативу Трамп назвал "одной из самых больших реформ иммиграционной системы за полвека".

Документ предлагает вместо лотереи Green Card ввести "соревновательный процесс", в котором больше шансов получить вид на жительство будут иметь мигранты, говорящие на английском языке, способные финансово обеспечить себя и свою семью и обладающие "профессиональными навыками, необходимыми для американской экономики".

По словам Трампа, Штаты годами выдавали рекордные количества разрешений на въезд иммигрантам с низким заработком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп подписал новый указ об иммигрантах

"Такая политика оказывает постоянное давление на американских рабочих, налогоплательщиков и ресурсы общества", − отметил американский лидер.

Ожидается, что законопроект приведет к росту заработной платы американских рабочих, сократив приток неквалифицированных мигрантов.

Напомним, с 1 мая Служба гражданства и иммиграции США начала выпуск новых Green Card с системой защиты от подделки.

Справка. Программа "Иммиграция по программе виз для иммигрантов разных национальностей" действует в США с 1990 года. Ежегодно определяются 50 тысяч победителей лотереи Green Card, которые получают вид на жительство и разрешение на работу в США.
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рузге не сдаются. ) Абамка где? Позовите его пусть вернется. А то как то больно очень Трампушка. Ой там Рекс еще да и Маккейн. Господи помоги)))))
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Не надо впутывать сюда еще и Боженьку, у него своих дел по горло.
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Узнаете чувака справа на фото?
Правильно это тот кто вчера дал по ноздрям НТВшнику...
...ну а Пашу-нарика в центре все и так знают...
Трамп представил новый законопроект, предлагающий отказаться от лотереи Green Card - Цензор.НЕТ 1095
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Та нічого особливого- людина інфою поділилася.
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Тапки-вот, что ничего особлывого. А эту фотку с какой-то целью и комментом мне втулили.
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Если речь о том что бы внедрить программу профессиональной иммиграции по канадскому принципу, то это правильный ход!
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все . потухнет последняя надежда свалить от шоколадной хунты )))))))
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Правильное решение теперь отсеят всякую шваль которая лезла в страну как саранча...
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В основном грин картами промышляли американские жиды
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Цікавить реакція американців на це. А як на мене- вірна ідея.
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уже много лет пытаются,пока не прокатывало,но времена меняются.
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Интересно, а кто будет в сервисе батрачить? Негр из Гарлема . Сомневаюсь однако

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп представил новый законопроект, предлагающий отказаться от лотереи Green Card
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