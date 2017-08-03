 Трамп представил новый законопроект, предлагающий отказаться от лотереи Green Card

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Законопроект под названием The RAISE ("Подъем"), в подготовке которого участвовали сенаторы Дэвид Пердью и Том Коттон, предписывает отказаться от лотереи Green Card.
Новую законодательную инициативу Трамп назвал "одной из самых больших реформ иммиграционной системы за полвека".
Документ предлагает вместо лотереи Green Card ввести "соревновательный процесс", в котором больше шансов получить вид на жительство будут иметь мигранты, говорящие на английском языке, способные финансово обеспечить себя и свою семью и обладающие "профессиональными навыками, необходимыми для американской экономики".
По словам Трампа, Штаты годами выдавали рекордные количества разрешений на въезд иммигрантам с низким заработком.
"Такая политика оказывает постоянное давление на американских рабочих, налогоплательщиков и ресурсы общества", − отметил американский лидер.
Ожидается, что законопроект приведет к росту заработной платы американских рабочих, сократив приток неквалифицированных мигрантов.
Напомним, с 1 мая Служба гражданства и иммиграции США начала выпуск новых Green Card с системой защиты от подделки.
Справка. Программа "Иммиграция по программе виз для иммигрантов разных национальностей" действует в США с 1990 года. Ежегодно определяются 50 тысяч победителей лотереи Green Card, которые получают вид на жительство и разрешение на работу в США.
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Правильно это тот кто вчера дал по ноздрям НТВшнику...
...ну а Пашу-нарика в центре все и так знают...
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