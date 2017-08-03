 Высокоточное оружие от США, как "Джавелин", быстро отобьет охоту у наемников РФ использовать гражданское население как щит, - Тука

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе систематически используют местное население, как заслон. Усиление вооружения украинской армии в ходе Антитеррористической операции даст возможность заставить их отказаться от такой тактики. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Это (поставки вооружения от США. - Ред.) абсолютно реальная необходимость. Я об этом говорю уже два года и не устаю об этом говорить. Если брать во внимание ту тактику, которую постоянно используют террористы, осуществляя обстрелы наших позиций, прикрываясь жилыми домами, мы не имеем возможность на ответ артиллерийским огнем, поскольку это создает угрозу гражданскому населению. То высокоточное оружие, которым является "Джавелин",я убежден, быстро отобьет охоту у подонков использовать гражданское население как щит", - отметил Тука, отвечая на вопрос о необходимости поставок оборонного и летального оружия от США.
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Тука о пленных: "У нас в законодательстве не предусмотрена такая процедура, как обмен"(59)
Большинство "отжатых" предприятий на оккупированном Донбассе контролирует Курченко, - Тука(31)
Тука: Считаю целесообразным временно разделить Донецкую область на две части(96)
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Чи є окуповані території Донбасу окупованими, або Звідки ота містична асоціація пана Туки з містером Керрі?(0)
500 тысяч семей переселенцев необходимо обеспечить жильем, - Тука(170)
Жебривский - Туке по поводу экологической катастрофы на Донбассе: "Иногда лучше молчать, чем говорить"(122)
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И уверены, что по этой причине США и не дают нам свое высокоточное оружие.
И вот тут я впервые с ними согласна
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США их даже союзникам не дают, а уж потомственным клептократам, всеми своими родимыми пятнами указывающими на прямое родство с поссовковыми ылитами, не дадут НИКОГДА.
Антиминометный радар, сданый кацапам по договорнячку при бегстве из Дебальцево не забыли еще ? Амеры - так те точно не забыли.
Это первое. Второе : "Джавелины" штука НУ ОЧЕНЬ дорогостоящая, как сам комплекс, так и ракеты к нему, страрый-добрый TOW-2, которых на складах США несколько сот тысяч, стоимость которого и ракет к нему по сравнению с "Джавелином" - копеечная, превосходно и сейчас решат задачи в Ираке и Сирии. Пять турецких новеньких "Леопардов" подтверждают их эффективность.
И тут Третье - но нам И ИХ (ТОУ) НИКТО НЕ ДАСТ !
Потому что мы - НЕ СОЮЗНИКИ Соединенным Штатам, наша Ылита не желает ними становиться, постоянные мутные договорнячки с Кремлем, совместные коррупционные схемы, и главное - отсутствие среди Ылиты запроса на национально-освободительную войну.
Им и так хорошо - оставаться в ранге "колонии Кремля".
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треба знищувати обдроченців і тих їх прохвостів), що біля них знаходяться!
все одно, краще білку застрелити в око, - хутро буде ціле, але як що білка скажена?!
для чого тоді хутро?!
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мы просили с самого начала - стреляйте, мы потерпим... жаль что не стреляли и не стреляют!...
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но некоторые минометы и пушки установлены на крышах многоэтажек или в метре от подъездов...
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а вата хорошо пылает от джавелинов
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