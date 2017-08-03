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Все про:вооружение (3448) оружие (4044) Донбасс (15633) Антитеррористическая операция (17222) Тука (501)

 Высокоточное оружие от США, как "Джавелин", быстро отобьет охоту у наемников РФ использовать гражданское население как щит, - Тука

тука

Сейчас украинская армия часто не имеет возможности отвечать артиллерийским огнем, поскольку боевики прячутся в жилых кварталах.

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе систематически используют местное население, как заслон. Усиление вооружения украинской армии в ходе Антитеррористической операции даст возможность заставить их отказаться от такой тактики. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Это (поставки вооружения от США. - Ред.) абсолютно реальная необходимость. Я об этом говорю уже два года и не устаю об этом говорить. Если брать во внимание ту тактику, которую постоянно используют террористы, осуществляя обстрелы наших позиций, прикрываясь жилыми домами, мы не имеем возможность на ответ артиллерийским огнем, поскольку это создает угрозу гражданскому населению. То высокоточное оружие, которым является "Джавелин",я убежден, быстро отобьет охоту у подонков использовать гражданское население как щит", - отметил Тука, отвечая на вопрос о необходимости поставок оборонного и летального оружия от США.

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надоело про оружие в сослагательном наклонении или в будущем времени... надо, чтобы оно уже отбило охоту просто стрелять, куда бы то ни было...
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А у самих мозгов не хватает разработать за столько времени? Разнаблядь, поляков и прочая ебань, готова профинансировать этот проект по производству высокоточнрго оружия в Украине...
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Лучше пустить корабли НАТО в Азовское море и лупить оттуда "томагавками" по Донецку.
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Пару лет назад было сообщение, что Украина создала типа "Джавелина", в два раза дешевле, а по характеристикам даже лучше. И где оно? Разработки есть, а внедрение?
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толи дело миномет пашинского,труба с станиной ,и через неделю уже в войсках за пол лимона.
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Скорее всего все эти аналоги очень "сырые", но попиариться успели...
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внедряют другие,как "Антонов" азербайджанцы и арабы..
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А на русвесне уже радостно потирают руки, потому что уверены, что некоторые наши предприимчивые украинцы сразу же продадут американское оружие россиянам.
И уверены, что по этой причине США и не дают нам свое высокоточное оружие.
И вот тут я впервые с ними согласна
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Ага. Они тёрли недавно, что купили у ВСУ американский беспилотник. Даже кино сняли - встречаются в поле, всё привычно, мол не первая сделка. Ичтосукахарактерно, начинаешь троллить, притом осторожно, издалека - бан сразу.
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Та забудьте вы за эти "Джавелины". Совсем.
США их даже союзникам не дают, а уж потомственным клептократам, всеми своими родимыми пятнами указывающими на прямое родство с поссовковыми ылитами, не дадут НИКОГДА.
Антиминометный радар, сданый кацапам по договорнячку при бегстве из Дебальцево не забыли еще ? Амеры - так те точно не забыли.
Это первое. Второе : "Джавелины" штука НУ ОЧЕНЬ дорогостоящая, как сам комплекс, так и ракеты к нему, страрый-добрый TOW-2, которых на складах США несколько сот тысяч, стоимость которого и ракет к нему по сравнению с "Джавелином" - копеечная, превосходно и сейчас решат задачи в Ираке и Сирии. Пять турецких новеньких "Леопардов" подтверждают их эффективность.
И тут Третье - но нам И ИХ (ТОУ) НИКТО НЕ ДАСТ !
Потому что мы - НЕ СОЮЗНИКИ Соединенным Штатам, наша Ылита не желает ними становиться, постоянные мутные договорнячки с Кремлем, совместные коррупционные схемы, и главное - отсутствие среди Ылиты запроса на национально-освободительную войну.
Им и так хорошо - оставаться в ранге "колонии Кремля".
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интересно как Тука собирается из джави уярить по арте сепаров в Горловке до которой 15км к примеру
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про що дядько) мовить?!
треба знищувати обдроченців і тих їх прохвостів), що біля них знаходяться!
все одно, краще білку застрелити в око, - хутро буде ціле, але як що білка скажена?!
для чого тоді хутро?!
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Джавелины - это гуд, местное население, останавливало украинские танки в 14 году ... пусть расплачиваютца
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Попрос в другом как скоро они окажуться в руках врагов? У нас же суки продажные, Крым продали а ракеты и подавно.
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я бы вообще у них вагоны барэтов с патронами просил и флеровские теплики с пнв,тоже и со стволами для арты и танков
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Сколько рюSSко-фашистских дегенератов на форуме!!! Особенно ублюдков, предлагающих стрелять по Донецку и Луганску. Там живут не только сепары, но и дети по ночам рисующие на заборах проукраинские лозунги и скрывающие днры-фашистские тряпки. Тактику выжженной земли могут предложить только рюSSкие каратели!
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если бы начали стрелять раньше, не было бы 11 000 смертей...
мы просили с самого начала - стреляйте, мы потерпим... жаль что не стреляли и не стреляют!...
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Если вдруг США решит таки предоставить для Украины партию джавелинов, то все эти туки-бирюковы-сазоновы найдут тыщу причин почему Украина их не может получить (дорогие в обслуживании, мозги не той системы, дорого обойдется доставка через океан). А если уже и в Украину доставят - то найдут тыщу причин, почему их нельзя на фронт, на передок, и почему с них стрелять нельзя по торговых партнерах. На крайняк очередное шоколадное перемирие объявят, или в Минске добавят пункт о запрете использования джавелинов.
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Интересно, как этот кадр собирается использовать джавелины против миномётных расчётов.
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За это время что 3,1415здят политиканы, можно было бы уже запустить в производство собственные аналоги высокоточного оружия (куда дешевле и практичнее),.Украина - это не кацапия, умные головы ещё есть и руки не из жопы растут. Но пока БАРЫЖНАЯ власть феодальных олигархов правит в Украине не стоит ждать существенных и позитивных подвижек в любых вопросах, не только военных, а в том виноваты сами украинцы раз терпят и не свеграют эту преступно-барыжную власть (ни чем не лучше предыдущей)!
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это конечно прекрасно и я лично ЗА...)
но некоторые минометы и пушки установлены на крышах многоэтажек или в метре от подъездов...
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дайте патент на на производство копии джавелина.... и волки сыты и овцы целы...
а вата хорошо пылает от джавелинов
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в верху есть комент что года два назад уже разработали аналог ,только до сих пор хер кто его видел как и впрочем деньги которые были потрачены.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВысокоточное оружие от США, как "Джавелин", быстро отобьет охоту у наемников РФ использовать гражданское население как щит, - Тука
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