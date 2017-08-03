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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Польша (3981) Россия (71690) санкции (6357) США (13142) МИД Польши (166)

 МИД Польши о новых санкциях США против РФ: Надеемся, что они окажутся более эффективными

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Ужесточение ограничительных мер США против российского энергетического сектора идет на пользу стратегическим интересам региона, считают в Варшаве.

ольша приветствует подписание президентом США Дональдом Трампом закона об ужесточении экономических санкций против государства-оккупанта Российской Федерации. Об этом речь идет в заявлении министерства иностранных дел страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигабизнесинформ.

"С момента российской аннексии Крыма и агрессии против Украины, ограничительные меры были введены исполнительными распоряжениями президента. Тот факт, что теперь санкции оформлены в форме закона, который поддержало подавляющее большинство конгрессменов, дает надежду, что они окажутся более эффективными", - пишут в МИД Польши.

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Официальная Варшава также считает, что санкции против российского энергосектора, в том числе компаний, занятых в проекте Северный поток-2, "соответствуют стратегическим интересам польского, центрально- и восточноевропейского регионов".

"Это также в целом может поспособствовать большей диверсификации поставок энергоносителей в Евросоюз", - резюмировали польские дипломаты.

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Поляки радуются санкциям против параши больше, чем некоторые "украинцы". Историческая память называется
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у поляков есть элита..а у нас кагал клептоманов..а кагалу память и самосознание народа не очень нужны..а то ещё Коліївщину вспомнят..
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Який народ, такий і кагал у нього. Все закономірно.
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элита была уничтожена..теперь пожинаем последствия негативной совковой селекции..
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Колїївщина це було би добре. та на жаль зараз нема справжнього Гетьмана.

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Может быть хоть теперь "Сбербанк РОССИИ" уберут из Украины? Или, к примеру оштрафуют российское предприятие, заплатившее миллиард рублей в 2016 году в бюджет РФ. Его название на букву "Ро..." начинается)
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Хуйловские петушатники ,как вы уже достали с этим Рошеном,у вас что других методичек нет?
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Многое зависит и от европейцев.Не все хотят признавать факт прямой российской агрессии,то,что на Донбассе действует именно рос.армия,а не ребелс и трактористы.Почему мы должны доказывать очевидные вещи?
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Нормальные санкции- нормальный эффект. Так себе санкции- ,,мы надеемся,,
Деньги- деньги- деньги...
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Правильно говорит МВД Польши за эти санкции и я с ними на 100% согласен -что это за санкции если их можно обойти -даже сам путин лично признал это и что эти предедущие санкции на россии не работали -будем надеятся что эти новые зарботают -надо же как то то рашовских хамов научить как жить в цивилизованном мире а то вобще они все гразницы допустимые поведения потеряли.
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я так понял что введение новых санкций США - это достижение наших петриётов на сайте...?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД Польши о новых санкциях США против РФ: Надеемся, что они окажутся более эффективными
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