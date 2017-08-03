 МИД Польши о новых санкциях США против РФ: Надеемся, что они окажутся более эффективными

ольша приветствует подписание президентом США Дональдом Трампом закона об ужесточении экономических санкций против государства-оккупанта Российской Федерации. Об этом речь идет в заявлении министерства иностранных дел страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигабизнесинформ.
"С момента российской аннексии Крыма и агрессии против Украины, ограничительные меры были введены исполнительными распоряжениями президента. Тот факт, что теперь санкции оформлены в форме закона, который поддержало подавляющее большинство конгрессменов, дает надежду, что они окажутся более эффективными", - пишут в МИД Польши.
Официальная Варшава также считает, что санкции против российского энергосектора, в том числе компаний, занятых в проекте Северный поток-2, "соответствуют стратегическим интересам польского, центрально- и восточноевропейского регионов".
"Это также в целом может поспособствовать большей диверсификации поставок энергоносителей в Евросоюз", - резюмировали польские дипломаты.
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