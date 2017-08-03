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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Россия (71690) санкции (6357) США (13142) Евросоюз (12062) Юнкер (125)

 Юнкер: ЕС готов защитить свои интересы, если санкции США против РФ навредят европейским компаниям

юнкер

Вашингтон принял во внимание обеспокоенность Брюсселя по новому пакету санкций США против РФ, однако руководство ЕС готово немедленно ударить контрсанкциями, если ужесточение антироссийских мер навредит экономическим интересам Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер,.

Как пишет агентство Reuters, Юнкер сказал, что ЕС применит контрмеры в том случае, если действия Вашингтона будут мешать европейским компаниям, связанным нефтегазовыми проектами с Россией.

"Мы готовы: мы должны защищать наши экономические интересы перед США, и мы это сделаем", - заявил он.

Неохотно одобренные Трампом санкции возмутили чиновников ЕС: они считают, что меры США за оккупацию Крыма и поддержку террористов в Донбассе нарушают трансатлантическое единство.

Юнкер также подчеркнул, что "очень важно" координировать работу с Вашингтоном, чтобы убедиться, что санкции против РФ за участие в войне против Украины эффективны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": России объявлена полноценная торговая война, которая будет длиться десятилетиями, - Медведев о санкциях США

26 июля 2017 года Палата представителей Конгресса США поддержала введение новых финансовых санкций против РФ, КНДР и Ирана. Законопроект запрещает отменять или смягчать санкции без согласия Конгресса. 28 июля законопроект почти единогласно поддержали в Сенате США.

Еврокомиссия высказала обеспокоенность таким шагом США из-за возможного влияния санкций на энергетическую независимость ЕС. Брюссель заявлял, что готовит ответные меры, если законопроект все таки утвердят. Министр экономики ФРГ Бригитта Зиприс заявила, что санкции могут навредить еврокомпаниям по строительству, эксплуатации и обслуживанию газопровода из РФ.

Вчера, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций.
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а рашатанков не боитесь, что они приедут и физически разрушат и поубивают людей в ваших супер пупер компаниях? А зря.... Украинцы тоже еле с шока выходят по поводу Крыма.
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А что случилось в Крыму ?
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Мне тебя слушать, что ли?
Когда вы уже раздуплитесь то?
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Так бы вы противостояли против агрессии паРаши
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Все нажертися рашистських грошей не можете? Щоб ви ними вдавилися!!!
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Согласен! Но думаю скокро США все таки поломает их через колено
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" они считают, что меры США за оккупацию Крыма и поддержку террористов в Донбассе нарушают трансатлантическое единство"
Гейропейські підари.
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"Гейропейські підари." Юнкер: ЕС готов защитить свои интересы, если санкции США против РФ навредят европейским компаниям - Цензор.НЕТ 6389
Ты шо! Юнкер: ЕС готов защитить свои интересы, если санкции США против РФ навредят европейским компаниям - Цензор.НЕТ 8894
Ща fedka-fedka прибежит и начнёт рассказывать как они, гейРопейцы, единым фронтом соболезнуют из-за спины и этим остановили агрессора.
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ай как же хочеться одной жопой на двух стульях, да двуликий Юнкер и неопределившеяся Европа????
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Вот они Либерасты европы не какой к ним уважухи нет...
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А юнкерочик, оказывается, проплаченный сучонок.
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Да бабло они там все любят считать - это их скрепа такая
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Если европейские компании несмогли перестроить за четыре года свой бизнес без кацапов то это значит что европейские компании уже кацапские или львиная доля капитала в них кацапская или вопреки заявлениям о поддержке Украины они на Украину и на войну в ней им просто глубоко насрать.
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Зачем им перестраиваться, когда они изначально пошли по самому лёгкому пути "решения" проблемы: совместно с кацапами принялись Украину по минскому и нормандскому формату к уступкам сепарам и агрессору склонять, формулам Штанмаера, выборам во время войны под дулами кацапов.... а тут не сложилось, Украина не такая уж и сговорчивая оказалась. Наступает время "Ч", когда многим европейским политикам придётся скинуть маски.
И в самой Украине беизнес не особо то перестраивался: почему до сих пор Ахметов не переооборудовал свои ТЭЦ под другой, неантрацитный уголь? Думал, что будет вечно уголь из ОРДЛО как и раньше поставлять? Так он и сейчас их не переоборудует. Так точно и ЕС думал по уже накатаному Саркози примеру с Грузией - решить конфликт с кацапами тупой уступкой агрессору территории Украины.
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европейское жлобьё ничему не научил опыт второй мировой..тогда уже намиротворили и наторговались..
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и спасли их заметьте- США...а Юнкер про экономические интересы ЕС...и это спустя 4 года агрессии на востоке Украины...
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Путинский петушок.Вот вам и Европейские ценности.
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Скажите, а зачем нам такое ЕС ?
Если они уже сейчас покушаются на наш суверенитет, что же дальше будет ?
У нас своих таких продажных пидаров - чуть меньше, чем полностью, зачем нам сверху еще и эти гандоны ?
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а чиновники везде одинаковы-тёплый пост и побольше хапнуть втихаря...)
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А с чего все решили, что они должны о вас заботится?) У них свои планы, и Украина там с краю))
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Вообще-то они не о нас "должны заботиться", заботиться за нарушением и разрушением Мирового Правопорядка, конкретно - "Хельсинский акт о нерушимости границ" - это основа, фундамент МИРНОГО сосуществования самой Европы вот уже пять десятков лет.
Презреть основополагающий принцип Права - это открыть Ящик Пандоры для дальнейшего СИЛОВОГО ПЕРЕДЕЛА существующих границ. Есть такое слово "прецендент".
Не Сила Права, но Право Силы будут доминировать - привет, Средневековье.
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Ящик Пандоры уже давно открыт, если что. Оттуда уже столько всего понавыползало и столько шкур уже сброшено... А мы как всегда наивничаем и строем из себя уй знает что.
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Еще раз - это в ИХ интересах заботиться о работоспособности Мирового Правопорядка, если этого кто-либо не понимает, то оно им еще аукнется. У них самих - сплошные вековые территориальные претензии друг к другу, и если они сейчас отбросят практику "нерушимости границ". то вскоре мы буем наблюдать "ополченцев страны Басков, воюющих за освобождение своей земли", и не только.
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Мировой правопорядок?
Даже не знаю... плакать сейчас или смеяться.
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самая эпичная фраза дня...Трамп накладывает санкции на россию. Европа накладывает санкции на россию. Путин накладывает санкции на россию. Все накладывают на россию… из поста КРЫМского бандеровца...
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юнкер ващето намекнул на санкции-контрмеры против США
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вот вам и корни "глубокой обеспокоенности" ЕС происходящим на востоке Украины...
ведь экономические интересы выше...! а мы так стремились в ЕС...напоминает 39год...пока раша не войдёт в Эстонию и Литву-до таки как Юнкр ни черта не дойдёт что такое на самом деле путинская россия...(
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Я запамятовал, это свежая или старая консерва? ЕС показывает свою прогнившую сущность, все там продались хуйлу, кроме бритов и восточноевропейских стран, ориентированых на США.
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Ничего уже не поделаешь.
Трамп коммерсант делает свое дело. Будут пересаживаться на американский сжиженный.
Правда, придется забыть про откаты и взятки кацапские....
Эти америкосы, ну прямо настоящая хунта!
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Ага, режут таким юнкерам яйца по новому по живому - красавцы
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"Для корыстного духа коммерции не существует ни
родины, ни чувств, ни принципов - одна нажива."Джефферсон Томас 3-й
президент США (1801-1809).
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мудрый был дядька...и это 200лет назад...человечество не хочет учиться на своих ошибках...
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Короче, каждый тянет одеяло на себя. Ну, а в принципе, как иначе?
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Ой, как на карман наступили, так юнкеры сразу заерзали.
А из-за агрессии рашистов в Украине у них только "обеспокоенность".
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вот так вот. Санкции рискуют оказаться громким пуком
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Шкода нема, позаду Юнкера, рюского ВДВшника, щоб вломив йому одну контрсанкцію.
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Пичоооот у кручкохвостых попрошаек))))))
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Не, людей винить нельзя, те просто хотят жить и работать. А вот благодаря прикорытным, именно так и называют обыкновенный люд.
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Сильно печет под хвостом?А не надо было подставлять своё очко кому попало)))
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Нашкодять та ще і як нашкодять - ви також любителі поживитись газпромовським баблом не дивлячись на те що воно вже давно просякло кров`ю вбитих хуйлом ні в чому не винних сотень тисяч людей!!!
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Дело в том,Aleks,что за все время независимости Украины наши политики и олигархи никогда неверии в Украину как страну и все их действия сводились к одному ничего не строя,приватизовав то что осталось от СССР выкачивать деньги и выводить их за пределы страны невкладывая в развитие экономики страны в которую они неверят и по сей день ни копейки.
Но народ Украины доказал что страна есть и будет и эта истинна проявилась как никогда ярко при горе в стране а олигархи оказались на распутии или бежать из страны или остаться.Выбор их зависит от отношении США и ЕС к войне в Украине и наказании агрессора.
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Олех57, не забудь написать про кормящихся ливийской и иракской нефтью)))) и, что уж там, сотни тысяч?) пиши миллиарды, ишак)
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Вот этот гандон и вся Европа показала своё истинное лицо.Что я хочу этим сказать.С 13 года когда пидороссия начала агрессию против Украины.Эти все с Евросоюза стояли в стороне.Вот скажите нахер такая политика навязанная Европой, нужна нам?Хотя они были гарантами целостности Украины.Просила же вся Украина ужесточить санкции.А они по тихому вели торговлю с пидороссии.Типа это не мы.А КТО?Кто продал турбины?Это не мы и мы не знали.Ну не смешите. Америка, сейчас вывернет полную картину и истинное лицо,кто торговал с пидороссии,кто поставлял детали,продукты и т.д на территорию агрессора,принятыми санкциями.Хорошо это?Да конечно хорошо.И вот вопрос к власти имущим и законодателям,а стоит ли ровняться на эти страны?Может пора строить свою страну?Может пора модернизировать в своей стране производства?Может нужно строить,как в Европе дороги,как Европе поднять медицину,как Европе поднять уровень жизни,как для пенсионеров,так и для малоимущих,а не ждать когда же Евросоюз надумает дать очередной транш,чтобы по пилить его потом.Задумайтесь и строите свою страну и берите пример с цивилизованных стран,точнее перенимайте опыт у них.
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Это вам , друзья хорошие, за пособничество стране террористу. Как дошло до дела, то сразу вопли и истерики.
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ай-ай-ай заканчилось...Либо вы выступаете действительно против войны в Европе....либо вы поддерживаете Ху.ло..., а значит забыли историю начала второй мировой войны, где вы уже поддержали гитлера в его стремлениях к всемирному правлению... /союз гитлера и сталина мы уже проходили и цена в человеческих жизнях вышла громадная/ ...Хотите повторения?
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Господам в сытой и безопасной части Европы не мешало бы вспомнить, что если пожар случился на опушке леса, то он может сжечь весь лес. Страусиный способ "не видеть проблемы" не поможет.
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Конечно, бизнесу на преступной нефти и газа бандитского мордора (омытой кровью, украинцев, грузин, сирийцев, молдаван и т.д) хера Шрёдра и его дружков (вполне возможно, что и Штайншвайна или как там его "Штангенциркуля"!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЮнкер: ЕС готов защитить свои интересы, если санкции США против РФ навредят европейским компаниям
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