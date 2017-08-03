 Юнкер: ЕС готов защитить свои интересы, если санкции США против РФ навредят европейским компаниям

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер,.
Как пишет агентство Reuters, Юнкер сказал, что ЕС применит контрмеры в том случае, если действия Вашингтона будут мешать европейским компаниям, связанным нефтегазовыми проектами с Россией.
"Мы готовы: мы должны защищать наши экономические интересы перед США, и мы это сделаем", - заявил он.
Неохотно одобренные Трампом санкции возмутили чиновников ЕС: они считают, что меры США за оккупацию Крыма и поддержку террористов в Донбассе нарушают трансатлантическое единство.
Юнкер также подчеркнул, что "очень важно" координировать работу с Вашингтоном, чтобы убедиться, что санкции против РФ за участие в войне против Украины эффективны.
26 июля 2017 года Палата представителей Конгресса США поддержала введение новых финансовых санкций против РФ, КНДР и Ирана. Законопроект запрещает отменять или смягчать санкции без согласия Конгресса. 28 июля законопроект почти единогласно поддержали в Сенате США.
Еврокомиссия высказала обеспокоенность таким шагом США из-за возможного влияния санкций на энергетическую независимость ЕС. Брюссель заявлял, что готовит ответные меры, если законопроект все таки утвердят. Министр экономики ФРГ Бригитта Зиприс заявила, что санкции могут навредить еврокомпаниям по строительству, эксплуатации и обслуживанию газопровода из РФ.
Вчера, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций.
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Когда вы уже раздуплитесь то?
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Гейропейські підари.
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Ты шо!
Ща fedka-fedka прибежит и начнёт рассказывать как они, гейРопейцы, единым фронтом соболезнуют из-за спины и этим остановили агрессора.
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И в самой Украине беизнес не особо то перестраивался: почему до сих пор Ахметов не переооборудовал свои ТЭЦ под другой, неантрацитный уголь? Думал, что будет вечно уголь из ОРДЛО как и раньше поставлять? Так он и сейчас их не переоборудует. Так точно и ЕС думал по уже накатаному Саркози примеру с Грузией - решить конфликт с кацапами тупой уступкой агрессору территории Украины.
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Если они уже сейчас покушаются на наш суверенитет, что же дальше будет ?
У нас своих таких продажных пидаров - чуть меньше, чем полностью, зачем нам сверху еще и эти гандоны ?
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Презреть основополагающий принцип Права - это открыть Ящик Пандоры для дальнейшего СИЛОВОГО ПЕРЕДЕЛА существующих границ. Есть такое слово "прецендент".
Не Сила Права, но Право Силы будут доминировать - привет, Средневековье.
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Даже не знаю... плакать сейчас или смеяться.
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ведь экономические интересы выше...! а мы так стремились в ЕС...напоминает 39год...пока раша не войдёт в Эстонию и Литву-до таки как Юнкр ни черта не дойдёт что такое на самом деле путинская россия...(
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Трамп коммерсант делает свое дело. Будут пересаживаться на американский сжиженный.
Правда, придется забыть про откаты и взятки кацапские....
Эти америкосы, ну прямо настоящая хунта!
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по новомупо живому - красавцы
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родины, ни чувств, ни принципов - одна нажива."Джефферсон Томас 3-й
президент США (1801-1809).
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А из-за агрессии рашистов в Украине у них только "обеспокоенность".
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Но народ Украины доказал что страна есть и будет и эта истинна проявилась как никогда ярко при горе в стране а олигархи оказались на распутии или бежать из страны или остаться.Выбор их зависит от отношении США и ЕС к войне в Украине и наказании агрессора.
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