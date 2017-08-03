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 Политика Украины
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 Путин и его режим должны заплатить настоящую цену за оккупацию Крыма и дестабилизацию Украины, - Маккейн

маккейн

Президент РФ Владимир Путин и его режим должны заплатить цену за атаку на демократию, нарушение прав человека, оккупацию Крыма и дестабилизацию в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил влиятельный американский сенатор, председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил Джон Маккейн, комментируя решение президента США Дональда Трампа подписать "Акт по противодействию противникам Америки путем введения санкций".

"Хотя американцы искренне надеются на лучшие отношения с Россией, этот законодательный акт является настоянием на том, что Владимир Путин и его режим должны заплатить настоящую цену за нападения на демократию, нарушение прав человека, оккупацию Крыма и дестабилизацию Украины", - говорится в обращении Маккейна.

Он также выразил надежду, что президент Трамп сможет "громко говорить о российской агрессии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд положений закона о санкциях против РФ противоречат конституции США, но выполняться будут, - Трамп

"Вступление в силу этим законом, который имел двухпартийную поддержку в обеих палатах Конгресса, посылает четкий сигнал друзьям и врагам, что США будут привлекать государства к ответственность за агрессивное и дестабилизирующее поведение, которое угрожает нашим национальным интересам и наших партнеров", - подчеркнул сенатор.

Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп поставил подпись под текстом закона о введении новых санкций против Российской Федерации, а также Ирана и Северной Кореи.
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Настоящая цена - ликвидация.
И они это знают.
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США нарешті повністю прокинулися. ЕС ще хропе...
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Ну шо вы на европу наизжаете? Они же сколько раз вырожали озабоченность. И если мне не изменяет память - глубокую.
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Всё суши вёсла вата, улучшений не будет как и денег, я с вами всегда когда кушаю хамон и пармизан. Всего вам наилучшего вы в полной заднице, но денег нет. Удачи вам. Вперед к победам вы пойдете дорогой Ивана Сусанина, и с этой дороги не сойдем на зло врагам и злопыхателям.
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Живи Маккейн 100 лет,ты больший друг Украины,чем наша ссученная влась
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Ну и вишенка на торте от всесильного конгресса

Конгресс США выступил за возобновление производства ракет средней дальности
Этот тип вооружений был запрещен в соответствии с договором между СССР и США от 1987 года, и нарушение соглашения может еще больше обострить отношения Москвы и Вашингтона.
Американские законодатели объясняют необходимость вновь поставить запрещенные ракеты на вооружение тем, что россия сама уже нарушила договор. По данным издания Politico, Конгресс оказывает давление на Пентагон, побуждая оборонное ведомство взяться за производство ракет.
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Маккейну здоровья и многая лета! Могучий старик!
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ВОТ ЧЕ БОЯРЫШНИК ЖИВОТВОРЯЩИЙ ВЫТВОРЯЕТ
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Маккейн - красавчик, русня должна страдать
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Вице-премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин удалил все твиты о своем конфликте с румынскими властями, которые не пустили самолет с российским чиновником в свое воздушное пространство
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Обычное поведение русского мира
1.Быковать на соседей
2.Соседи их посылают
3.Угрозы соседям
4.Русский мир тихонько сливается
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Уважаемый Маккейн а где Вы были когда анексировали Крым и еще небыло войны на востоке Украины которая принесла стране столько горя?Почему Вы невидели агресии кацапии против Украины тем более что США был одним из подписавших Будапештского меморандума?
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Может свою страну ТЫ САМ должен защищать,а не Маккейн?
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В то время штатами руководили демократы.
А Маккейн даже на Майдане был.
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Наверное 80 летний Маккейн должен был Кым защищать,когда из Киева давали команду не сопротивляться,а сами украинцы смотрели новости по тв
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Когда придут ипать твою жену и отберут сарай с поросенком .....не ори на людей из соседнего села, что не пришли на помощь!
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Мак Кейна вьетнамы сбили . У старика расстройство психики.
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Побольше бы Украине в пику тебе и твоему ху#лу, таких сумасшедших. Может быть тогда и рашка была приструненной и мир был бы на Земле.
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Маккейн герой войны,а твой Лукашенко председатель колхоза,чувствуешь разницу?
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Рашка действительно последняя империя. Падения империй не всегда сразу щаг вперед, но никогда шаг назад. Когда параша загнется, кичливый треп "Москва - Третий Рим" исчезнет. навсегда. Кацапам до римлян, как аборигенам Австралии до инженеров Samsung
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Лишнее подтверждеие тому, что времена дремучей византийщины давно прошли, методы которой до сих пор пользуестя Раша, по принципу разделяй и влствуй, чем хуже - темлучше. Неозможно подкупить даже самых выстоящих чиновников, потому что демокартические институты сильненй. Пример тому Трамп и Додон, котрых зря кормил хуйло.
Нетрудно догадаться, что ждет Россию с таким руковдством.
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Маккейну - РЕСПЕКТ ! Основная тяжесть борьбы с "недоимперией" легла на Украину, и поддержка США нам нужна, как воздух. Вместе - выстоим и победим !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин и его режим должны заплатить настоящую цену за оккупацию Крыма и дестабилизацию Украины, - Маккейн
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