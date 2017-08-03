 Путин и его режим должны заплатить настоящую цену за оккупацию Крыма и дестабилизацию Украины, - Маккейн

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил влиятельный американский сенатор, председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил Джон Маккейн, комментируя решение президента США Дональда Трампа подписать "Акт по противодействию противникам Америки путем введения санкций".
"Хотя американцы искренне надеются на лучшие отношения с Россией, этот законодательный акт является настоянием на том, что Владимир Путин и его режим должны заплатить настоящую цену за нападения на демократию, нарушение прав человека, оккупацию Крыма и дестабилизацию Украины", - говорится в обращении Маккейна.
Он также выразил надежду, что президент Трамп сможет "громко говорить о российской агрессии".
"Вступление в силу этим законом, который имел двухпартийную поддержку в обеих палатах Конгресса, посылает четкий сигнал друзьям и врагам, что США будут привлекать государства к ответственность за агрессивное и дестабилизирующее поведение, которое угрожает нашим национальным интересам и наших партнеров", - подчеркнул сенатор.
Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп поставил подпись под текстом закона о введении новых санкций против Российской Федерации, а также Ирана и Северной Кореи.
1933 37
Материалы по теме: Агрессия России против Украины Оккупация Крыма Санкции против России
Террористы 30 раз нарушили перемирие в зоне АТО, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы и вооружение БТР, - штаб(1)
За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет, - штаб АТО(5)
МИД РФ о новых санкциях США: "Это очень недальновидная и даже опасная линия"(80)
Песков о новых санкциях США против РФ: "Какие ответные меры? Ничего нового нет"(76)
Магический смысл путинского рейтинга(0)
Это решение - сильный и необходимый шаг в поддержку Украины, - Гройсман о новых санкциях США против России(108)
Ряд положений закона о санкциях против РФ противоречат конституции США, но выполняться будут, - Трамп(41)
И они это знают.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Конгресс США выступил за возобновление производства ракет средней дальности
Этот тип вооружений был запрещен в соответствии с договором между СССР и США от 1987 года, и нарушение соглашения может еще больше обострить отношения Москвы и Вашингтона.
Американские законодатели объясняют необходимость вновь поставить запрещенные ракеты на вооружение тем, что россия сама уже нарушила договор. По данным издания Politico, Конгресс оказывает давление на Пентагон, побуждая оборонное ведомство взяться за производство ракет.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1.Быковать на соседей
2.Соседи их посылают
3.Угрозы соседям
4.Русский мир тихонько сливается
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А Маккейн даже на Майдане был.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нетрудно догадаться, что ждет Россию с таким руковдством.
Ответить
Ответить