 Террористы 30 раз нарушили перемирие в зоне АТО, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы и вооружение БТР, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, вечером, на мариупольском направлении, враг дважды бил из минометов калибром 82 мм, гранатометов и вооружения БТР по украинским опорным пунктам в Водяном, а около 23:00 к обстрелам присоединилась и 122-мм артиллерия противника. Почти в это же время боевики применяли артиллерию калибром 122 мм и в районе Лебединского. Кроме того ночью стрелковое оружие противника работало вблизи Широкино и Павлополь.
На донецком направлении эпицентром огневого противостояния продолжает оставаться Авдеевка: "С 18 часов и до полуночи с нескольких направлений бандиты 6 раз били из гранатометов и стрелкового оружия по южным окраинам города. В ответ силы АТО также открывали плотный огонь".
Также сообщается, что на луганском направлении под минометный огонь противника попали опорные пункты сил АТО в Крымском, Троицком и Катериновке. А из гранатометов преступники били по Новоалександровке и Новозвановке.
В штабе добавили, что очередным фактом эскалации конфликта со стороны боевиков стал вчерашний обстрел домов мирных жителей Водяного: "Здесь, около 22:00 оккупанты выпустили не менее 6 мин калибром 120 миллиметров".
"В общем, за прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушили перемирие. Дважды враг применял артиллерию калибром 122 мм, 7 раз - минометы. Силы АТО 18 раз быстрым и точным огнем прекращали обстрелы противника", - подытожили в пресс-центре АТО.
Напомним, 1 августа российские наемники 34 раза открывали огонь по позициям украинских воинов.
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