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 Политика Украины, Общество
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Все про:жара (331) Кабмин (10430) погода (2470) Розенко (504)

 В условиях аномальной жары каждый работодатель может сам вводить сиесту для своих сотрудников, - Розенко

жара

В условиях аномальной жары каждый работодатель в Украине может самостоятельно ввести сиесту для своих сотрудников.

Об этом сказал вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Розенко отметил, что пока климатические условия в Украине не такие, чтобы выносить вопрос сиесты на уровень национальной идеи.

Вице-премьер считает, что работодатель сам может принять решение и сделать дневной перерыв не на час, а на два-три.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за жары на Закарпатье сократили рабочий день на час

Закарпатская ОГА из-за аномальной жары на час официально сократила рабочий день до 10 августа.

Синоптики сообщают, что в начале августа в Украине будет жара до +38°С.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве 3 августа ожидают жару до 36 градусов, ГСЧС советует не находиться долго на солнце и пить много воды

Напомним, ранее из-за жары умерла пожилая женщина в Луцке.
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Не, это Черногория, Несебр прямо к городу примыкает .
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🐓💨💨💨💨💨💨💨

Если хилый сразу в гроб,
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание.
(с)


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Ага, а потом оплачивать в полуторном размере работу в вечерние часы??!
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Раз таке діло , то роби все сам тоді зовсім нікому нічого платити не будеш .
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Украина не средневековая Испания, сегодня и кондиционеры, и на худой конец вентиляторы есть. Да и как вы себе представляете: рано утром (часов в 5) потратить (в среднем) час на дорогу на работу, потом еще обратно и на работу (два часа), стоит ли оно того? Да и испанцы (не в обиду будет сказано) не такие трудяги как немцы (поэтому и живут соответственно, не по доходам расходы, фактически в кредит, а это мыльный пузырь когда-нибудь лопнет)!
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Нормальний роботодавець і робітники про це домовляться.
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У нас, в Луганской области это привычная погода. 80% летних дней стоит такая температура уже который год. В Киев приедешь - прохладно, а доедешь до Львова - вообще холодно )))
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Да блин холодно, вчера +38 было, правда в Черновцах, но до Львова не слишком далеко, где то Леонид есть, надо спросить как в горах температура ?
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В Дніпрі я вже. Відпустили тільки на тиждень. Дуже сумую за прохолодою Яремче та Прута. В Карпати хочу..
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Ага понятненько, до Прута мне 5 мин пешочком но прохлады нету.
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ублюдок шыкаладной банды даже не слышал о режиме работы в условиях повышенноой
температуры, установленных государством, на которое оно типа работает
соевые мрази кроме прибыли олигархов типа порошенка и ахметова
думают только о пополнении панамских счетов
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Була неможливая спека
Мухи хекали
Горобец сидел на гелке и пильно дивился на здобыч
Дмухнул легкий поветер
Горобец гепнулся
Хех - жалко горобца
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А с некоторых министров на такой жаре уже смалец течет...
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А депутаты опять в отпуске. То снегом завалит Киев- Черновецкий или Кличко изза рубежа ЦУ дают. То жара бешеная - вся власть отдыхает на курортах. И только украинцы работают.
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всем ,кто работает в гос,секторе Украины ,даешь сиесту как у ВЗрады...
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Пам"ятаю випадки як в цехах кранові машиністи втрачали свідомість від цього.
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А женщину, которая вчера шла голая в центре Киева, запихнули в психушку . пипец совок долбаный
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Не служили ви в ТУРКВО-ото там спека а це так собі.Холодний душ та горячий зелений чай без цукру.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ условиях аномальной жары каждый работодатель может сам вводить сиесту для своих сотрудников, - Розенко
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