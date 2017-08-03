 В условиях аномальной жары каждый работодатель может сам вводить сиесту для своих сотрудников, - Розенко

Об этом сказал вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Розенко отметил, что пока климатические условия в Украине не такие, чтобы выносить вопрос сиесты на уровень национальной идеи.
Вице-премьер считает, что работодатель сам может принять решение и сделать дневной перерыв не на час, а на два-три.
Закарпатская ОГА из-за аномальной жары на час официально сократила рабочий день до 10 августа.
Синоптики сообщают, что в начале августа в Украине будет жара до +38°С.
Напомним, ранее из-за жары умерла пожилая женщина в Луцке.
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Если хилый сразу в гроб,
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание.
(с)
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температуры, установленных государством, на которое оно типа работает
соевые мрази кроме прибыли олигархов типа порошенка и ахметова
думают только о пополнении панамских счетов
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Мухи хекали
Горобец сидел на гелке и пильно дивился на здобыч
Дмухнул легкий поветер
Горобец гепнулся
Хех - жалко горобца
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