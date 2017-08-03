 За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет", - сказано в сообщении.
Напомним, 1 августа российские наемники 34 раза открывали огонь по позициям украинских воинов.
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