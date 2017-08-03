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 Общество
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Все про:алкоголь (1632) Кабмин (10429) цены (2112) Минэкономразвития (437)

 Минэкономразвития предлагает повысить цены на алкоголь

алкоголь фальсифицированный

Министерство экономического развития и торговли внесло на рассмотрение правительства проект постановления "О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета Министров Украины от 30 октября 2008 №957".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", документ вынесен на рассмотрение правительственного комитета 3 августа.

Розничные цены на водку и ликероводочные изделия предлагается увеличить на 8-11%; виски, ром и джин - на 4%; коньяк (бренди) - на 3-6%; вина с добавлением спирта, игристое и вермуты - на 2%.

Это означает, что минимальная цена поллитровой бутылки водки должна быть 79,55 грн, а трехзвездочного коньяка - 119,46 грн.

В экспертном заключении к проекту постановления указано, что индекс потребительских цен за второе полугодие 2016 года составил 119,2% против 105,9%, что учитывалось при расчете действующего размера минимальных цен. "Поэтому на сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков", - говорится в заключении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иерарх РПЦ Иларион предлагает повысить цены на алкоголь в России

Последний раз правительство поднимало минимальные цены на алкоголь в ноябре 2016 года. После того были повышены акцизы на водку на 20%, на коньяк на 17,6%, на крепленые вина на 12%.
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Дима, а сколько за время правления действующей власти в твоём городке рабочих мест открылось? И почему ты в нём работу не нашёл, а мотаешься на заработки в Киев?
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Ну иногда сами люди могу открыть для кого-то рабочие места. Как я например
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В тырнете, открыватель? Так на вопрос ответишь - почему нужно мотаться в другой город? В столице проще "затеряться", а в своём маленьком городке на виду у правоохранительных органов?
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Ну у меня, не такой уж и маленький город. Более того по сравнению с остальными небольшими городками у меня он более чем благополучен. У меня в планах заниматься бизнесом и в своем городе. В Киев я мотаюсь, потому что безусловно заработок там больше
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Так чего ты не выстраиваешь свой бизнес в своём "благополучном" городке, а срываешься и летишь туда, где можно больше срубить? Вопрос же простой и очень показательный. Так может всей стране нужно ездить в столицу бабло молотить? А пенсионеры, молодёжь - им тоже по твоему примеру когти из Вишнёвого рвать? Так чем ты отличаешься от кацапов, которые в своём доме порядок и нормальную жизнь построить не могут, а всё лезут к другим, где получше?
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При чем тут кацапы. И не нужно мне завидовать. Никто из моего города когти не рвет. Большинство работает в Киеве это правда, но город активно расстраивается. За год открылось два больших Новуса и там, внезапно работают в основном вишневчане. А те кто работают в Киеве зарплату тратят в Вишневом, в основном. И не тебя указавать мне или любому другому украинцу где ему работать или жить. Люди для кого ехать и молотить бабло важно являются основой любых развитых государст, а вот люмпенизированное быдло сидит и ждет подачки от государства
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Ну что, поздравляю с очередной перемогой. Что ни неделя то оччередное повышение цен. Пеце ведь нужна денежка к следуюим выборам.
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Уже даже побухать нельзя. Это алкоцид простого народа. Баругу пора на вилы садить
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Я бы вообще алкоголь продавала при предъявлении справки о вменяемости.
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дык справку меньше чем за 3 бутылки не купишь, а это уже геноцЫд!
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алкоголь выдавать только безнадежно больным по рецепту и бесплатно. И пора уже прекратить добивать нацию кучерявым правителям!
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тот кто способен пить всякую хрень уже потерян для общества.
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Что могут предложить государственные воры - поднять цены...
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Чем больше закравают левых фальсификатов, тем больше они наценки повышают.!
Для компенсации убытков от левой продажи!
И по сигаретам и по алкоголю.
Понизьте цену и в прибыле окажитесь! Сделайте не рентабильным левак!
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Чиновники живут не на прибыли а на откаты. Чем народу хуже тем им лучше и сытнее.
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Минэкономразвития - фальсификаторов и левой без акцизной торговли.
Так правильнее.
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