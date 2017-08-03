 Минэкономразвития предлагает повысить цены на алкоголь

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", документ вынесен на рассмотрение правительственного комитета 3 августа.
Розничные цены на водку и ликероводочные изделия предлагается увеличить на 8-11%; виски, ром и джин - на 4%; коньяк (бренди) - на 3-6%; вина с добавлением спирта, игристое и вермуты - на 2%.
Это означает, что минимальная цена поллитровой бутылки водки должна быть 79,55 грн, а трехзвездочного коньяка - 119,46 грн.
В экспертном заключении к проекту постановления указано, что индекс потребительских цен за второе полугодие 2016 года составил 119,2% против 105,9%, что учитывалось при расчете действующего размера минимальных цен. "Поэтому на сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков", - говорится в заключении.
Последний раз правительство поднимало минимальные цены на алкоголь в ноябре 2016 года. После того были повышены акцизы на водку на 20%, на коньяк на 17,6%, на крепленые вина на 12%.
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Для компенсации убытков от левой продажи!
И по сигаретам и по алкоголю.
Понизьте цену и в прибыле окажитесь! Сделайте не рентабильным левак!
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Так правильнее.
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