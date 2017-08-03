 Украина надеется возобновить переговоры с Канадой об оборонительном оружии и санкциях против РФ, - посол Шевченко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в интервью канадскому телеканалу СВС.
"Мы убеждены, что можем заметно продвинуться в этом направлении с Канадой", - сказал он.
По его словам, необходимость усиления поддержки Украины понимают также и в США. "Многие в Вашингтоне понимают огромную потребность в большем количестве санкций против России и помощи Украине с оборонительным оружием", - отметил дипломат.
По его убеждению, позиция США и Канады, которые воздерживаются от этих шагов, изменится. "Существует все большее согласие относительно того, что давление на Россию необходимо усилить", - подытожил дипломат.
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Колорадство ментов подымает голову.
Слава Пораженко.
Мускорта.
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Что ожидалось, впринципе.
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Весной я ездил во Львов, так в поезде везде говорили про политику, соседи по купе, в тамбурах, и в других купе слышно тоже было. В такси разговаривал. Наболевшая тема у людей. Никто даже и нейтрально не отзывается о порошенко, только ненависть. Вот и всё. Вот реальная поддержка населения.
К сожалению на следующих выборах опять выберут какого-то олигарха или очередного пидораса из "старой гвардии". У нас люди неадекватные.
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