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 Политика Украины
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 Украина надеется возобновить переговоры с Канадой об оборонительном оружии и санкциях против РФ, - посол Шевченко

шевченко

Украина надеется возобновить переговоры с Канадой о предоставлении оборонительного оружия и усилении санкций против РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в интервью канадскому телеканалу СВС.

"Мы убеждены, что можем заметно продвинуться в этом направлении с Канадой", - сказал он.

По его словам, необходимость усиления поддержки Украины понимают также и в США. "Многие в Вашингтоне понимают огромную потребность в большем количестве санкций против России и помощи Украине с оборонительным оружием", - отметил дипломат.

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По его убеждению, позиция США и Канады, которые воздерживаются от этих шагов, изменится. "Существует все большее согласие относительно того, что давление на Россию необходимо усилить", - подытожил дипломат.
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Так Саакашвили выгнали, теперь же вроде там рай на земле?
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PS. Одесса.
Колорадство ментов подымает голову.
Слава Пораженко.
Мускорта.

Украина надеется возобновить переговоры с Канадой об оборонительном оружии и санкциях против РФ, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 7690
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PPS. Принялись и за меня.
Что ожидалось, впринципе.
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Да сейчас у этого пидара и 5% не будет. Ну люди разные есть конечно, у меня бабушки под окнами за рабиновича тебе горло перережут. Кто-то может считает что и педро молодец. Но на самом деле всем уже давно все понятно.
Весной я ездил во Львов, так в поезде везде говорили про политику, соседи по купе, в тамбурах, и в других купе слышно тоже было. В такси разговаривал. Наболевшая тема у людей. Никто даже и нейтрально не отзывается о порошенко, только ненависть. Вот и всё. Вот реальная поддержка населения.
К сожалению на следующих выборах опять выберут какого-то олигарха или очередного пидораса из "старой гвардии". У нас люди неадекватные.
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Если с санкциями сложилось, то оружие не торопятся давать. Все єто наводит на мьісль, что санкции нужньі больше США. Будапештский меморандум уж не вспоминают.
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Все забьіли обязательства по Будапештскому меморандуму и разрешают россии иметь право вето в СБ ООН
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Будапештский Меморандум - урок для Украины. Украина выстоит, а урок не забудится.
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Чем конткретно США вмешивается во внутренние дела Украины?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина надеется возобновить переговоры с Канадой об оборонительном оружии и санкциях против РФ, - посол Шевченко
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