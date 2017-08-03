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 Влиятельные республиканцы и демократы США поддержали решение Трампа о санкциях

санкции

Влиятельные представители Республиканской и Демократической партий США одобрили подписание президентом Дональдом Трампом закона о санкциях в отношении РФ, Ирана и КНДР.

"Я приветствую решение Трампа подписать закон, предусматривающий новые санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Вступление в силу этого документа, который заручился подавляющей поддержкой обеих партий в обеих палатах Конгресса, посылает серьезный сигнал как друзьям, так и врагам: Соединенные Штаты будут привлекать страны к ответственности за их агрессивное и дестабилизирующее поведение, которое угрожает нашим национальным интересам и интересам наших партнеров", - заявил республиканец Джон Маккейн, которого цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что опасения, высказанные Трампом в отношении закона, "неудивительны, хотя и неуместны".

Поддержал решение президента США и другой республиканец, спикер Палаты представителей Конгресса Пол Райан. "Сегодня Соединенные Штаты направили мощный сигнал нашим противникам, что их привлекут к ответственности за их действия. ... Мы и дальше будем использовать каждый инструмент американской власти, чтобы защищать эту нацию и людей, которым мы служим", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комментарий Трампа к закону о санкциях вызывает вопросы, будет ли он его выполнять, - лидер Демократического меньшинства в Конгрессе Пелоси

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер написал в Twitter: "Подписание президентом санкционного закона было правильным решением, однако это заявление (Дональда Трампа. - ред.) свидетельствует, что Конгрессу придется смотреть в оба за его администрацией". Он также отметил, что "закон о санкциях демонстрирует возможность для обеих сторон (партий. - ред.) работать вместе, чтобы обуздать президента, когда он отклоняется от курса". "Это должно стать моделью для работы в будущем", - заключил Шумер.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР.
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