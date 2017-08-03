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 Оккупанты в Крыму пытаются приравнять крымских татар к террористам, - член Меджлиса Юксель

юксель

Оккупационные власти в Крыму пытаются сделать так, чтобы крымские татары воспринимались как террористы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель в эфире "5 канала".

"Был проведен обыск утром в доме крымского татарина Куркчи Мамета в селе Уч-Кую (Восточное) Советского района Крыма. Родственнику с ним встретиться не дали - сказали принести вещи вечером. Сейчас он задержан и находится в полиции. Далее стало известно, что вынесено решение о задержании его на 48 часов якобы по обвинению в рамках какого-то уголовного дела. Пока известно только это. Больше деталей нет, но мы ждем", - рассказала она.

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"Типичная ситуация. Постоянные обыски. Если обратить внимание, то в какой-то момент был дан перерыв, не совсем перерыв, но немного уменьшилось количество обысков, а сейчас они вновь начинаются. Типичная ситуация, связанная с запугиванием крымских татар и с необходимостью держать их постоянно "в тонусе", - сказала Юксель. Она добавила, что подобными притеснениями крымских татар пытаются приравнять к террористам.

"Им необходимо создать образ, приравнять мусульман или крымских татар к террористам, вбить это в сознание, закрепить это в восприятии действительности и заставить всех думать, что крымские татары якобы террористы или экстремисты", - отметила представитель Меджлиса крымскотатарского народа.

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как можно заложить в ломбард то, чего нету?
Страна которая не может починить "Кузю", хочет создать еще шесть?
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"Им необходимо создать образ, приравнять мусульман или крымских татар к террористам, вбить это в сознание, закрепить это в восприятии действительности и заставить всех думать, что крымские татары якобы террористы или экстремисты", - это повлияло на некоторых форумчан, которые под кальку повторяют российскую версию терроризма.
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Это тяжелый вопрос. Вот что бы было, если бы кацапы оккупировали Львовскую область? Я думаю от партизанской войны груз 200, они бы возили не фурами, а составами. А что в Крыму? С волками жить по волчьи выть... как можно надеяться на их логику, мораль и т.д?
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Специфика есть, но крымские татары единственные, кто сейчас противостоит оккупантам. Некоторые украинцы арестованы, но и некоторые продолжают ездить туда на отдых.
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попрошу не называть тех кто туда ездит на отдых - украинцами! Вата, биомусор и т.д.!
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У них полностью извращенная логика, считая красть и пользоваться краденным нормальным поступком.
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В отличие от чеченцев (вайнахов) крымские татары более европеизированный народ. Народ оседлый, народ-труженик, больше любящий копаться в своей земле, а не промышлять воровством, похищениями ради выкупа людей и имущества. Это достойные, гостеприимные и доброжелательные люди. Говорю потому, что знаю. И мне очень дико наблюдать за потугами истинных террористов в создании образа крымского татарина-террориста. Верю, что этот достойный народ займет своё место хозяина на своей, Всевышнем данной земле.
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Вайнахи разные, есть и такие как сказали Вы. Но видели тех вайнахов, кто трудится не покладая рук, хотя у них россияне убили родных.
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Просто я немного обобщил. Ведь почтивсё земледелие в Крыму было и остается на плечах крымских татар, которые трудятся САМИ, а чеченцы сами трудиться на земле не любят, потому там процветает некое подобие рабства, когда работать заставляют чужаков, захваченных в плен, в том числе и на Донбассе, или выкраденных на прилегающих территориях.
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Есть там и такое, хотя они разные. Тех, что я знаю трудятся, правда не на земле.
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Никто не заставляет волка не есть мясо - такая его природа. Так и тут - имеют место столетиями устоявшиеся устои и образ жизни. А они у земледельцев(в основном) крымских татар и воинственных) но не любящих трудиться на земле чеченцев - абсолютно разные. И объединяет эти два абсолютно разных народа только религия. И мне кажется, чеченцу легче приклеить ярлык террориста(что кацапы и сделали довольно успешно), чем крымскому татарину(что они хотят сделать пока без особых успехов).
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Шото мне террористы все больше начинают нрсвиться.
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Крым это Украина! Крымские татары,украинцы должны объединиться против оккупантов!
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"Если у кого-то есть то, что тебе нужно - объявляешь врагом, а потом его грабишь" (х/ф.Аватар 1 час 34 минуты)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОккупанты в Крыму пытаются приравнять крымских татар к террористам, - член Меджлиса Юксель
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