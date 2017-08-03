 Оккупанты в Крыму пытаются приравнять крымских татар к террористам, - член Меджлиса Юксель

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель в эфире "5 канала".
"Был проведен обыск утром в доме крымского татарина Куркчи Мамета в селе Уч-Кую (Восточное) Советского района Крыма. Родственнику с ним встретиться не дали - сказали принести вещи вечером. Сейчас он задержан и находится в полиции. Далее стало известно, что вынесено решение о задержании его на 48 часов якобы по обвинению в рамках какого-то уголовного дела. Пока известно только это. Больше деталей нет, но мы ждем", - рассказала она.
"Типичная ситуация. Постоянные обыски. Если обратить внимание, то в какой-то момент был дан перерыв, не совсем перерыв, но немного уменьшилось количество обысков, а сейчас они вновь начинаются. Типичная ситуация, связанная с запугиванием крымских татар и с необходимостью держать их постоянно "в тонусе", - сказала Юксель. Она добавила, что подобными притеснениями крымских татар пытаются приравнять к террористам.
"Им необходимо создать образ, приравнять мусульман или крымских татар к террористам, вбить это в сознание, закрепить это в восприятии действительности и заставить всех думать, что крымские татары якобы террористы или экстремисты", - отметила представитель Меджлиса крымскотатарского народа.
425 21
Материалы по теме: Репрессии в оккупированном Крыму
Дело Чийгоза подходит к завершению. Несмотря на отсутствие доказательств его вины, приговор будет обвинительный. Главная интрига – сколько ему дадут, - Полозов(1)
В Крыму на суде по делу Балуха отключили электричество, заседание продолжается(7)
В оккупированном Крыму продолжается суд по делу украинского активиста Балуха(8)
Зейтуллаев объявил очередную бессрочную голодовку, - адвокат Курбединов(2)
Крымскотатарская автономия: промедление недопустимо(0)
Зейтуллаева в России осудили на 15 лет, - журналист. ВИДЕО(13)
Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Зейтуллаев в Верховном суде России опроверг обвинения в терроризме(3)
Ответить
Страна которая не может починить "Кузю", хочет создать еще шесть?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить