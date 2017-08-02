 Розенблат обвиняет сотрудников НАБУ в совершении трех преступлений

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Борислав Розенблат в эфире "Еспресо".
По его словам, правонарушение было совершено должностными лицами антикоррупционного бюро во время следственных действий в открытом против него уголовном производстве. Речь идет о ч. 2 ст. 370 Уголовного кодекса (провокация взятки, совершенная должностным лицом правоохранительных органов), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 373 (принуждение давать показания).
"Постановление уже есть Печерского районного суда. Он принял вчера", - добавил политик.
Кроме того, по информации парламентария, 2 августа ему вручили в НАБУ ходатайство о продлении следственных действий еще на 4 месяца. "Я ожидаю, что будет новое судебное заседание. Опять будут пытаться продлевать срок предупредительных мер", - сказал он. При этом, как утверждает Розенблат, судом названы две разные даты окончания в отношении него меры пресечения (ношение электронного браслета) - 16 августа и 12 сентября.
По словам Розенблата, Генпрокурор Юрий Луценко лично признал, что "нет никакой янтарной мафии". "Есть два депутата, которые попали в поле зрения. Против них сделана провокация, преднамеренная провокация, и сегодня расследуется фейковое дело по фейковым обвинениям", - считает нардеп.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.
938 16
Материалы по теме: Дело Розенблата и Полякова
Ничто не может препятствовать депутатской деятельности, - Поляков объяснил почему отказывается носить электронный браслет(30)
Адвокат Полякова обжаловал решение суда о ношении браслета и сдаче паспортов. ДОКУМЕНТ(16)
Холодницкий о коррупции во власти: Начали ловить - говорят, а где большие "рыбы". Поймали - требуют "акул", их словим - скажут "китов" нет(82)
Отказываясь надевать электронный браслет, Поляков ставит свой статус выше закона, - Антикоррупционная прокуратура(72)
Суд призначив Розенблатові сім мільйонів гривень застави(0)
Дело Розенблата-Полякова: прокуратуре остается верить на слово, что депутаты не сбегут(22)
Полякова нельзя ограничивать в передвижении, потому что он нардеп, - адвокат(12)
Ответить
Это умышленная дезинформация. Значит, нас опять, вместо процесса, ждет псевдоюридическое теле шоу...
Ответить
Ответить
Ответить
Если на то пошло взятка тоже должна быть за что-то, а не просто взял деньги.
Не?
Пол года назад взял, а где закон?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
элитуфауну" пора уже ликвидировать накуй...
уморили уже сволочи Всех до икоты! до изморози! билядь!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить