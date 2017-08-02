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 Политика Украины
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 Розенблат обвиняет сотрудников НАБУ в совершении трех преступлений

розенблат

Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) внести сведения о совершении преступлений должностными лицами НАБУ в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Борислав Розенблат в эфире "Еспресо".

По его словам, правонарушение было совершено должностными лицами антикоррупционного бюро во время следственных действий в открытом против него уголовном производстве. Речь идет о ч. 2 ст. 370 Уголовного кодекса (провокация взятки, совершенная должностным лицом правоохранительных органов), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 373 (принуждение давать показания).

"Постановление уже есть Печерского районного суда. Он принял вчера", - добавил политик.

Кроме того, по информации парламентария, 2 августа ему вручили в НАБУ ходатайство о продлении следственных действий еще на 4 месяца. "Я ожидаю, что будет новое судебное заседание. Опять будут пытаться продлевать срок предупредительных мер", - сказал он. При этом, как утверждает Розенблат, судом названы две разные даты окончания в отношении него меры пресечения (ношение электронного браслета) - 16 августа и 12 сентября.

По словам Розенблата, Генпрокурор Юрий Луценко лично признал, что "нет никакой янтарной мафии". "Есть два депутата, которые попали в поле зрения. Против них сделана провокация, преднамеренная провокация, и сегодня расследуется фейковое дело по фейковым обвинениям", - считает нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Розенблат не внесет залог или нарушит обязательства - у прокуратуры нет возможностей реагировать, - САП

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

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РозенБЛ*ТЬ уже прокурор? Уже обвиняет? Метаморфоза, однако!
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нет это маразм нынешнего КПК. Напиши заяву что твой сосед оборотень и ночью громко воет на Луну, покушаясь таким образом на твое здоровье и попроси мусаров внести пода данному факту ведомости в ЕРДР по статье покушение на умыш. убийство. И сразу заяву след.судье, что не внесли. В течении суток, будут внесены ведомости, а ты будешь бегать по улицам с вытягом из ЕРДР и кричать видите,я же говорил что он оборотень. Так и с Розенблатом...
Это умышленная дезинформация. Значит, нас опять, вместо процесса, ждет псевдоюридическое теле шоу...
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ну они правда нарушали закон провоцируя взятки
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по 370-й нет практики. К тому же, практика ЕСПЧ очень расплывчата, она делит на случаи когда правоцируемый не совершил бы криминальное преступление без провокации и когда он уже был сам готов к совершению, но его подтолкнули. Как это размежовывать на практике - непонятно. По этому, если внедренный агент дает тему: мы бы хотели заняться тем или иным, а в ответ получает да без проблем, но нужно заплатить, не совсем тоже, что если агент предлагает взятку для решения проблемы! В последнем случае явная 370-я, а вот в первом...
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Ну псть судья решает.
Если на то пошло взятка тоже должна быть за что-то, а не просто взял деньги.
Не?
Пол года назад взял, а где закон?
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это вопрос документирования, может и год назад взять, это ничего не меняет, кроме проблемы доказать!
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Видимо народу Украины очень нравится всё это РОЗЕНБЛЯДСТВО,раз народ молчит и терпит ВСЕХ этих упырей !!!
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в эфире "Еспресо"?оно уже давно должно вещать чы из хайфы,чы из лукьяновки...
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Второй вариант более подходящий.
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Как, он еще на свободе?! Да он должен уже выучить утреннюю будильную песнь петуха на зоне и будить контингент заливистым кукареканьем.
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эту "украинскую элиту фауну" пора уже ликвидировать накуй...
уморили уже сволочи Всех до икоты! до изморози! билядь!
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WinThruster скачать и исправить проблему не пробовали?
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С Такой "фамилией"-и предъявлять какие-то "претензии"???...Ведь ВОРОВСТВО на МОРДЕ НАПИСАНО!! Просто КАБАН СВОИХ не "сдаёт"!!!...
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Irada, я узнавала- там пока ремонт идет, до двойки уже доскакали. Просто нужно потерпеть))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРозенблат обвиняет сотрудников НАБУ в совершении трех преступлений
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